Tre esperienze uniche per i ponti di primavera tra Slovenia, Austria e Svizzera

Con l’arrivo della bella stagione, quando le giornate si allungano e la luce cambia ritmo alle città e ai paesaggi, riprende più che mai la voglia di viaggiare e concedersi una pausa rigenerante. La primavera è il momento ideale per partire: temperature miti, natura in pieno risveglio, meno affollamento rispetto all’estate e un calendario ricco di eventi rendono ogni destinazione ancora più piacevole da vivere. E Pasqua, insieme ai ponti del 25 aprile e 1 maggio, offre l’occasione perfetta per organizzare qualche giorno di vacanza, anche senza allontanarsi troppo. Che si tratti di un borgo ricco di tradizioni, di una capitale europea vivace e culturale o di un itinerario slow immerso nella natura, le possibilità sono tante e adatte a ogni stile di viaggio. Dove andare, dunque, per sfruttare al meglio questi weekend lunghi? Ecco tre idee tra Slovenia, Austria e Svizzera, capaci di unire cultura, paesaggi e esperienze autentiche.

A Škofja Loka, in Slovenia, fra tradizioni pasquali e romanticismo

Un’occasione che capita ogni 6 anni, un’idea per trascorrere le vacanze di Pasqua in maniera insolita e coinvolgente, in un romantico borgo medievale della Slovenia disteso ai piedi di un imponente castello: Škofja Loka. Giorni sereni e rilassanti fra natura (che la fa da sovrana in questo paese considerato il cuore verde d’Europa) arte, tradizioni. L’occasione è la Passione di Škofja Loka, capolavoro della letteratura teatrale barocca europea, che viene rappresentata in 20 drammatiche scene ed è una delle più scenografiche Sacre Rappresentazioni del continente. A renderla speciale sono - oltre al suo valore culturale che le ha permesso di entrare 10 anni fa nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dell’Unesco - le sue proporzioni: allo spettacolo partecipano più di 1.000 volontari in stupendi costumi, per lo più abitanti di Škofja Loka e delle valli circostanti, ma anche appassionati provenienti dai comuni vicini, dal resto della Slovenia e persino dall’estero.

miha skrt photo l Škofja Loka: un gioiello medievale tra storia e natura, ai piedi del suo imponente castello

Škofja Loka: un gioiello medievale tra storia e natura, ai piedi del suo imponente castello

Considerato che Škofja Loka ha circa 11.000 abitanti, vuol dire che ogni famiglia ha almeno un membro che prende parte alla Sacra Rappresentazione. Per la sua realizzazione ci sono voluti ben sei anni di preparativi. Sette le rappresentazioni in programma tra il 21 marzo e il 12 aprile. La rassegna si aprirà negli ultimi due weekend di marzo (sabato 21, domenica 22, sabato 28, domenica 29), culminando nella messa in scena del Lunedì in Albis (6 aprile) e nel weekend successivo (sabato 11 e domenica 12). Quattro le venue in cui si svolgeranno le 20 scene totali della Passione: Piazza Civica (Mestni Trg), Piazza sotto il Castello (Trg pod gradom), Piazza Bassa (Spodni trg) e Piazza della Città di Frisinga (Trg Mesta Freising), intorno alle quali lo spettacolo si svolgerà su palchi fissi e palchi mobili, trasportati dai cavalli o da portatori a piedi.

Oltre 1.000 volontari trasformano il borgo in un teatro vivente della Passione di Škofja Loka

Oltre 1.000 volontari trasformano il borgo in un teatro vivente della Passione di Škofja Loka

Piacevole il soggiorno in quei giorni a Škofja Loka, che si trova all’imbocco delle valli di Selca e di Polanje (Selška e Poljanska dolina), 25 km a Nord-Ovest di Lubiana. Piccolo ed accogliente borgo medievale dominato dall’antico castello con tetti a spiovente di tegole rosse , facciate colorate e affreschi murali, audaci archi di antichi ponti in pietra su fiumi che rispecchiano il verde di una vegetazione abbondante e generosa, è punteggiata da insegne in ferro battuto appese sopra negozi e botteghe artigiane, da cui arriva il suono del lavoro di fabbri e merlettaie, tessitori di lino, cappellai, pettinai e di altri maestri di artigianato tradizionale. Nei dintorni, si fa un pieno di natura nella Poljanska dolina, la valle verdissima e molto pittoresca che abbraccia la cittadina.

Dove mangiare

Gostilna Pri Danilu

Questo storico ristorante a conduzione familiare, oggi portata avanti con successo dai fratelli Nina e Gašper Kosmac, la terza generazione ad occuparsene, accoglie gli ospiti in un ambiente elegante e curato, dove tradizione e contemporaneità convivono armoniosamente. Le sale, raffinate ma mai eccessive, trasmettono calore e ospitalità, rendendo ogni visita un momento piacevole e rilassato, ideale sia per una cena romantica sia per un’occasione speciale.

La sala interna di Gostilna Pri Danilu

La sala interna di Gostilna Pri Danilu

La cucina è il vero punto di forza: qui le ricette tradizionali vengono reinterpretate con sensibilità moderna dalla chef Vesna Carmans, che valorizza al meglio i prodotti stagionali del territorio. I piatti raccontano la storia locale con tecnica e creatività, mantenendo un forte legame con le radici familiari. Da non perdere il menu degustazione, disponibile in più percorsi, perfetto per scoprire l’identità gastronomica del ristorante, accompagnato da una cantina eccellente capace di esaltare ogni portata.

Gostilna Pri Danilu Retece 48 4220 Škofja Loka (Slovenia) Tel +386 4 51 53 444

Gostilna Pri Inglicu

Questa trattoria tipica accoglie gli ospiti in spazi ampi e funzionali, ideali per una sosta conviviale. Le sale interne sono semplici e luminose, pensate per offrire comfort e informalità, mentre all’esterno si trovano piacevoli aree all’aperto perfette nella bella stagione. Il parcheggio comodo rappresenta un plus importante, soprattutto per chi arriva in auto e desidera fermarsi senza stress.