Uno yacht con 11 ristoranti: ecco come Four Seasons ridefinisce il viaggio in mare

Il Four Seasons I, prima imbarcazione di Four Seasons Yachts, ha intrapreso il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo, portando l’ospitalità Four Seasons anche in mare. Progettato per garantire comfort e privacy, lo yacht fonde la libertà di una nave privata con il servizio personalizzato e le esperienze firmate Four Seasons. Le suite residenziali, molte con terrazze e piscine private, offrono spazi ampi e isolamento totale, mentre l’accesso esclusivo a porti e approdi riservati stabilisce nuovi standard di viaggio.

Il Four Seasons I

Il Four Seasons I

Lusso e visione nautica: il design del Four Seasons I

Con una lunghezza di 207 metri, il Four Seasons I si ispira al fascino della nautica d’epoca, reinterpretando lo stile del celebre superyacht Christina O in chiave moderna. Progettato con 95 suite spaziose senza cabine interne e un rapporto personale di uno a uno tra ospiti e staff, lo yacht garantisce massima personalizzazione. Tillberg Design (Svezia), Martin Brudnizki Design Studio e Prosper Assouline hanno contribuito a creare un ambiente in cui il confine tra interno e mare si fonde attraverso finestre panoramiche e terrazze aperte. Tra le sistemazioni più iconiche: la Funnel Suite (929 m²) con vista a prua e la Loft Suite (743 m²) a poppa.

Una delle suite dello yacht Four Seasons I Una delle suite dello yacht Four Seasons I L'esterno con sauna di una delle suite dello yacht Four Seasons I Il bagno di una delle suite dello yacht Four Seasons I ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una delle suite dello yacht Four Seasons I Una delle suite dello yacht Four Seasons I L'esterno con sauna di una delle suite dello yacht Four Seasons I Il bagno di una delle suite dello yacht Four Seasons I

Esperienza culinaria in mare con chef stellati

Il Four Seasons I si distingue come destinazione gastronomica con 11 ristoranti e lounge, dalla cucina mediterranea raffinata all’intima esperienza omakase. Il ristorante principale Sedna ospita il programma "Chef-in-Residence", con chef stellati Michelin dai ristoranti Four Seasons globali, tra cui:

Uno degli 11 ristorante del Four Seasons I

Uno degli 11 ristorante del Four Seasons I

Christian Le Squer - Le Cinq, Parigi

- Le Cinq, Parigi Luca Piscazzi - Pelagos, Atene

- Pelagos, Atene Guillaume Galliot - Caprice, Hong Kong

- Caprice, Hong Kong Yoric Tièche - Le Cap, Cap-Ferrat

- Le Cap, Cap-Ferrat Paolo Lavezzini - Il Palagio, Firenze

Il Four Seasons I propone inoltre bar esclusivi, come l’Horizon Bar con piscina e vista sul mare e il Bar O per cocktail artigianali in un ambiente elegante.

Benessere olistico a bordo: L’Oceana Spa

Il benessere a bordo è centrato sulla L’Oceana Spa, che integra i cinque elementi della vitalità e le proprietà rigenerative del mare. Trattamenti come hammam, crioterapia, idroterapia, sauna e percorsi termali offrono un’esperienza completa di relax e rigenerazione. Programmi di yoga, meditazione, allenamenti personalizzati e menu nutrizionali su misura completano l’offerta, garantendo un approccio olistico al benessere durante ogni viaggio.

La piscina esterna del Four Seasons I

La piscina esterna del Four Seasons I

Marina Trasversale e accesso esclusivo al mare

La piattaforma Marina Trasversale, oltre 670 m², funziona come beach club galleggiante con accesso diretto al mare e sport acquatici. Ogni viaggio include esperienze personalizzate a terra e in mare, dagli incontri culturali privati a escursioni costiere appartate, pianificate dal team Four Seasons Yachts Experiences.

Il bar a bordo piscina del Four Seasons I

Il bar a bordo piscina del Four Seasons I

Itinerari mediterranei e stagioni a misura di ospite

La stagione inaugurale ha incluso 32 viaggi su 52 crociere, toccando 130 destinazioni in più di 30 paesi. Tra i porti principali: Saint-Tropez, Bodrum, Idra, Montenegro e le isole greche e la costa croata. In inverno, gli itinerari si spostano nei Caraibi e alle Bahamas. Ogni crociera è studiata per combinare porti iconici e luoghi nascosti, offrendo esperienze personalizzate e uniche.