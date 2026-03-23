Allo Scudiero il mare incontra l’eleganza: serata d’autore con le bollicine Monte Rossa

Ci sono serate che non sono semplicemente cene, ma vere esperienze da vivere e ricordare. È questo lo spirito della raffinata serata in programma venerdì 27 marzo allo Scudiero. A dare forma a questa visione di gusto è Daniele Patti, patron e anima del ristorante, in un appuntamento in cui il fascino del pescato nobile incontrerà l’eleganza delle bollicine di Monte Rossa, una delle firme più prestigiose della Franciacorta italiana.

Sarà una serata pensata per chi ama il bello, il buono e l’armonia dei grandi abbinamenti: una tavola di classe, un’atmosfera curata in ogni dettaglio e un percorso gastronomico capace di raccontare il mare con sensibilità, gusto e personalità. Il tutto sarà accompagnato da grandi Magnum Monte Rossa, presentate dal maestro sommelier Giovanni Stupici, protagoniste di un brindisi che si preannuncia all’insegna dello stile, della convivialità e del piacere della condivisione.

La squadra de Lo Scudiero di Pesaro

Allo Scudiero, la cucina si trasforma in un racconto gastronomico dove la materia prima viene esaltata con mano sicura e visione elegante. I piatti ideati personalmente dallo chef Alessandro Furlani parleranno il linguaggio della delicatezza senza rinunciare al carattere, in un equilibrio sottile e affascinante tra intensità e finezza.

Giuseppe Cristini a Lo Scudiero di Pesaro

Tra i momenti più attesi della serata spiccano i sorprendenti Cappelletti di Madrid, una creazione capace di incuriosire e conquistare, e l’originalissimo Viaggio alle Maldive come pre-dessert, una parentesi evocativa e scenografica destinata a lasciare il segno prima del finale dolce. Due tappe di un percorso gastronomico che punta su stupore, suggestione e cura dell’esperienza complessiva.

Questa cena speciale si presenta come un appuntamento di particolare interesse per gli appassionati della cucina di livello, per gli amanti delle bollicine importanti e per chi desidera concedersi un’esperienza esclusiva in una cornice di gusto e ospitalità. Al centro c’è un incontro riuscito: quello tra il mare e la Franciacorta, tra la nobiltà del pescato e la vivacità raffinata di una grande cantina come Monte Rossa.

La sala del ristorante Lo Scudiero di Pesaro

Una serata pensata per conquistare il palato e per regalare agli ospiti il piacere di sentirsi parte di qualcosa di speciale. Perché quando il pesce d’autore incontra grandi bollicine, il risultato non è soltanto una cena, ma un’occasione costruita attorno all’emozione del gusto.

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