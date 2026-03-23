Alla Cantalupa di Brusaporto dei Cerea una cena con top chef e pizzaioli campani

Francesco Apreda, Salvatore Bianco, Nino Di Costanzo, Giuseppe Iannotti, Ciro Salvo e Diego Vitagliano, e molti altri. Sono loro - in tutto 20 protagonisti - alcuni dei nomi della nuova “Serata Napoletana” in programma il 27 marzo alla Cantalupa di Brusaporto (struttura accanto al ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio ma del tutto indipendente, cucine comprese, solitamente dedicata a banchetti ed eventi sia privati che aziendali). Un appuntamento che la famiglia Cerea ha costruito negli anni come momento di incontro tra Bergamo e la Campania, mettendo a confronto sensibilità diverse ma unite da un’attenzione concreta alla materia prima e al racconto del territorio.

La famiglia Cerea

La famiglia Cerea

Tradizione campana e riletture contemporanee

L’idea, fin dalla prima edizione, è stata quella di omaggiare la ricchezza e la varietà di una cucina golosa ma allo stesso tempo equilibrata, che negli ingredienti della dieta mediterranea trova la sua continua fonte di ispirazione e la sua piena espressione. Ed è su questa linea che si inserisce anche l’edizione di quest’anno, pensata come un percorso costruito ad isole, senza rigidità, in cui il pubblico può muoversi liberamente, fermarsi, assaggiare e tornare, seguendo il proprio ritmo.

Vista su un angolo della Cantalupa di Brusaporto

Vista su un angolo della Cantalupa di Brusaporto

Ognuno degli chef porterà la propria visione, rileggendo alcuni dei piatti più amati di Napoli e della Campania tra ricette iconiche e interpretazioni contemporanee, all’interno di un percorso che permette di avvicinarsi direttamente al lavoro e al pensiero dei protagonisti, passando, appunto, da una postazione all’altra. A completare la serata, musica e folclore napoletano sotto la direzione di Max Righi, inseriti nel percorso come elemento di accompagnamento coerente con l’impostazione dell’evento.

Gli ospiti della serata alla Cantalupa

Di seguito, tutti gli ospiti della serata, tra chef, pizzaioli e maestri dell’arte bianca, chiamati a interpretare - ciascuno con il proprio stile - alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina napoletana e campana.

Francesco Apreda - Idylio by Apreda (Roma)

- Idylio by Apreda (Roma) Peppe Aversa - Il Buco (Sorrento)

- Il Buco (Sorrento) Salvatore Bianco - Hotel Eden (Roma)

- Hotel Eden (Roma) Salvatore Capparelli - Pasticceria Capparelli (Napoli)

- Pasticceria Capparelli (Napoli) Alessandro Costanzo - Mini Caseificio Costanzo (Aversa)

- Mini Caseificio Costanzo (Aversa) Nino Di Costanzo - Daní Maison (Ischia)

- Daní Maison (Ischia) Mario Di Costanzo - Pasticceria Di Costanzo (Napoli)

- Pasticceria Di Costanzo (Napoli) Salvatore Elefante - L’Olivo (Anacapri)

- L’Olivo (Anacapri) Salvatore Giugliano - Mimì alla Ferrovia (Napoli)

- Mimì alla Ferrovia (Napoli) Peppe Guida - Antica Osteria Nonna Rosa (Vico Equense)

- Antica Osteria Nonna Rosa (Vico Equense) Giuseppe Iannotti - Krèsios (Telese)

- Krèsios (Telese) Pasquale Palamaro - Indaco del Regina Isabella (Ischia)

- Indaco del Regina Isabella (Ischia) Francesco Piacentino - Guarracino (Casamicciola Terme)

- Guarracino (Casamicciola Terme) Ciro Salvo - 50 Kalò (Napoli)

- 50 Kalò (Napoli) Lino Scarallo - Palazzo Petrucci (Napoli)

- Palazzo Petrucci (Napoli) Ciro Scognamillo - Pasticceria Poppella (Napoli)

- Pasticceria Poppella (Napoli) Crescenzo Scotti - Alici Restaurant (Amalfi)

- Alici Restaurant (Amalfi) Daniele e Simone Testa - Punto Nave (Pozzuoli)

- Punto Nave (Pozzuoli) Ivano Veccia - Lisola Restaurant (Forio)

- Lisola Restaurant (Forio) Diego Vitagliano - Diego Vitagliano (Napoli, Pozzuoli, Roma)