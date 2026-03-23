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lunedì 23 marzo 2026  | aggiornato alle 20:24 | 118164 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
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27 marzo

Alla Cantalupa di Brusaporto dei Cerea una cena con top chef e pizzaioli campani

Il 27 marzo un percorso a isole con 20 protagonisti della cucina campana, tra assaggi liberi e confronto diretto, negli spazi accanto al ristorante Da Vittorio (tre stelle Michelin della famiglia Cerea)

di Redazione CHECK-IN
 
23 marzo 2026 | 19:26

Alla Cantalupa di Brusaporto dei Cerea una cena con top chef e pizzaioli campani

Il 27 marzo un percorso a isole con 20 protagonisti della cucina campana, tra assaggi liberi e confronto diretto, negli spazi accanto al ristorante Da Vittorio (tre stelle Michelin della famiglia Cerea)

di Redazione CHECK-IN
23 marzo 2026 | 19:26
 

Indice

Francesco Apreda, Salvatore Bianco, Nino Di Costanzo, Giuseppe Iannotti, Ciro Salvo e Diego Vitagliano, e molti altri. Sono loro - in tutto 20 protagonisti - alcuni dei nomi della nuovaSerata Napoletanain programma il 27 marzo alla Cantalupa di Brusaporto (struttura accanto al ristorante tre stelle Michelin Da Vittorio ma del tutto indipendente, cucine comprese, solitamente dedicata a banchetti ed eventi sia privati che aziendali). Un appuntamento che la famiglia Cerea ha costruito negli anni come momento di incontro tra Bergamo e la Campania, mettendo a confronto sensibilità diverse ma unite da un’attenzione concreta alla materia prima e al racconto del territorio.

La famiglia Cerea
La famiglia Cerea

Tradizione campana e riletture contemporanee

L’idea, fin dalla prima edizione, è stata quella di omaggiare la ricchezza e la varietà di una cucina golosa ma allo stesso tempo equilibrata, che negli ingredienti della dieta mediterranea trova la sua continua fonte di ispirazione e la sua piena espressione. Ed è su questa linea che si inserisce anche l’edizione di quest’anno, pensata come un percorso costruito ad isole, senza rigidità, in cui il pubblico può muoversi liberamente, fermarsi, assaggiare e tornare, seguendo il proprio ritmo.

Vista su un angolo della Cantalupa di Brusaporto
Vista su un angolo della Cantalupa di Brusaporto

Ognuno degli chef porterà la propria visione, rileggendo alcuni dei piatti più amati di Napoli e della Campania tra ricette iconiche e interpretazioni contemporanee, all’interno di un percorso che permette di avvicinarsi direttamente al lavoro e al pensiero dei protagonisti, passando, appunto, da una postazione all’altra. A completare la serata, musica e folclore napoletano sotto la direzione di Max Righi, inseriti nel percorso come elemento di accompagnamento coerente con l’impostazione dell’evento.

Gli ospiti della serata alla Cantalupa

Di seguito, tutti gli ospiti della serata, tra chef, pizzaioli e maestri dell’arte bianca, chiamati a interpretare - ciascuno con il proprio stile - alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina napoletana e campana.

  • Francesco Apreda - Idylio by Apreda (Roma)
  • Peppe Aversa - Il Buco (Sorrento)
  • Salvatore Bianco - Hotel Eden (Roma)
  • Salvatore Capparelli - Pasticceria Capparelli (Napoli)
  • Alessandro Costanzo - Mini Caseificio Costanzo (Aversa)
  • Nino Di Costanzo - Daní Maison (Ischia)
  • Mario Di Costanzo - Pasticceria Di Costanzo (Napoli)
  • Salvatore Elefante - L’Olivo (Anacapri)
  • Salvatore Giugliano - Mimì alla Ferrovia (Napoli)
  • Peppe Guida - Antica Osteria Nonna Rosa (Vico Equense)
  • Giuseppe Iannotti - Krèsios (Telese)
  • Pasquale Palamaro - Indaco del Regina Isabella (Ischia)
  • Francesco Piacentino - Guarracino (Casamicciola Terme)
  • Ciro Salvo - 50 Kalò (Napoli)
  • Lino Scarallo - Palazzo Petrucci (Napoli)
  • Ciro Scognamillo - Pasticceria Poppella (Napoli)
  • Crescenzo Scotti - Alici Restaurant (Amalfi)
  • Daniele e Simone Testa - Punto Nave (Pozzuoli)
  • Ivano Veccia - Lisola Restaurant (Forio)
  • Diego Vitagliano - Diego Vitagliano (Napoli, Pozzuoli, Roma)

Cantalupa (c/o Da Vittorio)
Via Cantalupa 17 24060 Brusaporto (Bg)
Tel +39 035 681024

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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