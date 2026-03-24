Da Vittorio e Ruffini (Langosteria e Moncler): il polo dell’alta ristorazione

Nasce il primo polo della ristorazione italiana. La famiglia Ruffini, che ha creato Moncler e ha già investito in Langosteria, affiancherà infatti la famiglia Cerea nel proprio piano di consolidamento e crescita del gruppo Da Vittorio che vanta anche 8 stelle Michelin tra Italia ed estero. Ruffini entra nella compagine societaria del Gruppo Da Vittorio - Vicook valutato 300 milioni di euro con una quota del 40%, con la gestione che rimane in mano ai Cerea. Parliamo infatti del il gruppo italiano con il maggior fatturato nel mondo della ristorazione del nostro Paese. Trovano dunque attuazione concreta le indiscrezioni dello scorso dicembre, quando si parlava di una negoziazione in esclusiva con Remo Ruffini (insieme ai figli Pietro e Romeo) per un ingresso nel capitale sociale, sulla scorta di quanto fatto da Mr. Moncler con Langosteria (di cui possiede anche in quel caso il 40%).

Da Vittorio apre a Ou(r) Group, nasce una partnership per lo sviluppo

La famiglia Cerea, alla guida del gruppo Da Vittorio - Vicook, ha annunciato l’ingresso di Ou(r) Group, holding della famiglia Ruffini con un patrimonio stimato in 3,5 miliardi di euro, nel capitale delle società operative con una quota del 40%. Il controllo resta saldamente in mano ai Cerea, che mantengono il 60%, confermando la continuità nella gestione e nell’identità del gruppo. Il percorso delineato punta a rafforzare la presenza del gruppo sia in Italia sia sui mercati esteri, con il supporto strategico e operativo di Ou(r) Group. L’obiettivo è consolidare il posizionamento del marchio Da Vittorio. La ricerca di un partner, avviata nel 2023, era orientata a individuare un soggetto in grado di accompagnare la crescita e lo sviluppo internazionale senza snaturare l’identità familiare del marchio. Il gruppo ha chiuso il 2024 superando i 100 milioni di euro di ricavi, consolidando la propria posizione nella ristorazione di alta gamma in Italia e risultando il primo gruppo italiano per fatturato. La famiglia Ruffini ha superato la concorrenza di diversi fondi tra cui LVMH Arnaud, Advent, Fretreehills e Dan Hospitality.

Pietro Ruffini, amministratore delegato di Ou(r) Group

Pietro Ruffini, amministratore delegato di Ou(r) Group, ha commentato: «L’alleanza con la famiglia Cerea nasce da una profonda sintonia imprenditoriale. Da Vittorio rappresenta una straordinaria storia familiare che ha trasformato la maestria gastronomica italiana in un modello consolidato e affermato internazionalmente. La partnership nasce dalla volontà di costruire insieme un percorso di lungo termine, preservando l’autenticità e i valori che da sempre contraddistinguono questo grande Gruppo».

La famiglia Cerea ha dichiarato: «Abbiamo scelto di aprire il capitale a Ou(r) Group perché riconosciamo nella famiglia Ruffini un partner con cui condividiamo principi, visione e ambizione. Per noi è fondamentale continuare a crescere restando fedeli alla nostra storia e al nostro modo di fare impresa e di innovare. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale e affrontare le sfide future con un alleato solido e orientato al lungo periodo».

Ou(r) Group: l'universo della famiglia Ruffini

Ou(r) Group è la holding d’investimento della famiglia Ruffini (Moncler e Langosteria), guidata da Pietro Ruffini e Angelo Facchinetti, attiva in vari settori con forte focus su food & hospitality di fascia alta (ristoranti, pizzerie iconiche, fornitori di amenities per hotel di lusso), spesso attraverso veicoli dedicati come la controllata Archive. Ha una strategia di investimento diversificata, con particolare attenzione a brand premium e all’esperienza del cliente, soprattutto in ambito ristorazione e hotellerie. Nel tempo, i Ruffini hanno consolidato la loro presenza nel settore della ristorazione e del lifestyle, affiancando i fondatori di Langosteria con una quota del 40%, investendo nella storica pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi, presente anche a Capri, e ampliando il portafoglio in ambiti complementari. Tra questi figurano Pas Normal Studios, specializzata in abbigliamento tecnico, La Bottega, che offre servizi per hotel di fascia alta, e il brand di moda The Attico.

La galassia Ruffini fra ristorazione e hotellerie Entità / Gruppo Ruolo nell'organigramma Quota di Ou(r) Group (nota) Settore Fatturato / valori stimati (2023-2024)[web]* Note aggiuntive Ou(r) Group S.r.l. Holding famiglia Ruffini, capogruppo per investimenti vari 100% proprietà famiglia Ruffini Holding diversificata Fatturato 2023: circa 237 milioni di euroreportaziende Capogruppo Archive Srl Veicolo operativo food & beverage controllato da Ou(r) Group controllata da Ou(r) Groupnssmag+1 Acquisizioni/operazioni ristorazione Dati non pubblici Veicolo di investimento Concettina ai Tre Santi Brand operativo pizzeria tramite Archive Srl 47,5% tramite Archive Srlnssmag+2 Pizzeria di fascia alta, Napoli Dati non pubblici, segmento premium Storica pizzeria napoletana Langosteria Holding / gruppo Langosteria Holding del marchio Langosteria (Milano, Parigi, Paraggi, St. Moritz) Ou(r) Group: 40% del capitalecomozero+1 Ristorazione premium, fine-dining (non Michelin) Giro d'affari complessivo stimato 62 milioni di euro nel 2024 (+11-12%)wine.pambianconews+1 Crescita in accelerazione Da Vittorio Holding / gruppo Da Vittorio Holding della catena ristoranti Da Vittorio (Brusaporto, Milano, St. Moritz, Shanghai)corriere+1 Ou(r) Group: 40% del capitale (ACCORDO FIRMATO 23 marzo 2026)corriere Ristorazione stellata (3 stelle Michelin, fine dining di lusso)corriere+1 Ricavi 2024: oltre 100 milioni di euro (primo marchio italiano della ristorazione di pregio)corriere+1 Valutazione complessiva gruppo: 250-300 milioni di eurocorriere+2. Trattativa superato anche LVMH/Arnault e altri fondi di PEbebeez+1. Famiglia Cerea mantiene controllo (60%)corriere La Bottega S.p.A. Marketplace/produzione amenities per hotel di lusso Ou(r) Group entra con quota di minoranza (tipo investment hotel-oriented)facebook+2 Amenities, cosmetic hospitality Fatturato 2023-2024 stimato ~60-65 milioni di dollari (circa 60-70 milioni di euro), valutazione intorno ai 200 milioni di dollariprospeo+2 Leader nei fornitori di amenities per hotel luxury globale (10k+ strutture)

La holding controlla o partecipa in più società operative fra cui:

Archive Srl: società di Ou(r) Group con cui è stato acquisito il 47,5% della pizzeria Concettina ai Tre Santi a Napoli.

società di Ou(r) Group con cui è stato acquisito il 47,5% della pizzeria Concettina ai Tre Santi a Napoli. Langosteria Holding : Ou(r) Group detiene il 40% del capitale del gruppo che controlla i ristoranti Langosteria (Milano, Parigi e stagionale a Paraggi).

: Ou(r) Group detiene il 40% del capitale del gruppo che controlla i ristoranti Langosteria (Milano, Parigi e stagionale a Paraggi). La Bottega: Ou(r) Group ha acquisito una quota di minoranza del gruppo La Bottega, attivo nella fornitura di amenities di lusso per hotel in oltre 10.000 strutture nel mondo (Four Seasons, The Peninsula, Ritz-Carlton, Aman, ecc.).

Gruppo Da Vittorio: 8 stelle e non solo

Il gruppo Da Vittorio, fondato e guidato dalla famiglia Cerea, si conferma come una delle realtà più strutturate e riconosciute della ristorazione italiana. Al centro del marchio resta il ristorante tre stelle Michelin di Brusaporto, in provincia di Bergamo, affiancato dalle sedi internazionali di Shanghai e St. Moritz, entrambe insignite di due stelle Michelin, cui si aggiunge Il Carpaccio di Parigi in Francia (1 stella Michelin) per un totale di 8. All'estero c'è anche Miramare by Fratelli Cerea, a Porec in Croazia.

La famiglia Cerea

Oltre ai ristoranti stellati, operano i Dav di Milano, incluso quello in collaborazione con Louis Vuitton, e le sedi di Portofino (Ge) e della Cantalupa. Ci sono poi i cafè: a Milano (a marchio Louis Vuitton), a Roma, Lo Spazio estivo ad Astino (Bg) e il Cavour 1880, storico bar-pasticceria del centro di Bergamo. La famiglia gestise anche due strutture dedicate all'accoglienza: la Dimora di Brusaporto e La Locanda in Città Alta a Bergamo. A questo si aggiunge anche il servizio di catering e banqueting di fascia alta.

Cerea-Ruffini: i dettagli dell'operazione

L’operazione segna un passaggio nella storia di una realtà costruita in oltre sessant’anni, diventata un riferimento dell’alta ristorazione italiana. L’ingresso del nuovo partner si inserisce in una logica di sviluppo, senza modificare l’impianto familiare che ha caratterizzato il progetto fin dalle origini, assicurano dalla famiglia. L’operazione è stata seguita da diversi advisor. Per la famiglia Cerea hanno operato Intesa Sanpaolo - IMI, Emintad Italy e gli studi Bonelli Erede e TL Studio Milano. La famiglia Ruffini è stata assistita dagli studi Cornelli Gabelli e Associati e Deloitte Advisory.