Nuovo volto per le 141 camere dell’hotel Hyatt Centric Milan Centrale

In una Milano in continuo cambiamento, fra ospitalità e nuove forme dell’abitare urbano, anche l’Hyatt Centric Milan Centrale aggiorna il proprio racconto. La struttura a 4 stelle, che si trova a pochi passi dalla Stazione Centrale, ha infatti appena completato il restyling delle sue 141 camere, affidato allo studio Csmn Architects.

La facciata dell’Hyatt Centric Milan Centrale

La facciata dell’Hyatt Centric Milan Centrale

Il progetto: materiali, luce e composizione degli spazi

Entrando nel dettaglio, l’intervento si concentra su una revisione complessiva degli ambienti, costruita a partire da materiali, palette cromatica e illuminazione. Vetro, laccature, marmi e tessuti vengono utilizzati per definire superfici che lavorano sulla luce, contribuendo a rendere gli spazi più uniformi e leggibili. La scelta dei colori si muove su tonalità calde - terracotta, legni scuri, crema e accenti metallici - mantenendo una coerenza visiva che accompagna l’insieme senza creare stacchi netti.

L’Hyatt Centric Milan Centrale ha effettuato il restyling delle 141 camere

L’Hyatt Centric Milan Centrale ha effettuato il restyling delle 141 camere

Anche il disegno degli arredi segue una linea precisa, con forme arrotondate che riducono la rigidità degli elementi e facilitano la continuità dello spazio. In questo contesto, la testata imbottita del letto assume un ruolo centrale, configurandosi come elemento strutturante e non più solo decorativo, sia per dimensioni che per presenza materica.

Gli arredi dalle forme arrotondate attenuano la rigidità degli elementi

Gli arredi dalle forme arrotondate attenuano la rigidità degli elementi

Tra gli elementi caratterizzanti del progetto c’è poi la carta da parati, che introduce una mappa illustrata di Milano realizzata appositamente per l’hotel. Un elemento che lavora sul piano identitario, integrandosi con la palette della stanza senza creare rotture visive. A completare il quadro, il sistema di illuminazione - con specchi retroilluminati e punti luce calibrati - che contribuisce a definire profondità e a organizzare gli ambienti.

Ristorazione: tre spazi, tre funzioni

Fuori dalle camere, ricordiamo, l’hotel può contare su un’offerta ristorativa strutturata su tre spazi distinti: il ristorante Rivington Cucina New York, che propone una cucina ispirata ai classici newyorkesi, accompagnata da una proposta di cocktail d’autore; l’Organics SkyGarden @Cielo sul rooftop, con vista sullo skyline cittadino e una formula che combina drink, musica e proposta food leggera; e l’Intermezzo, spazio più informale pensato per diverse fasce della giornata, dalla colazione all’aperitivo.

Il ristorante Rivington Cucina New York La vista dall’Organics SkyGarden @Cielo Il bancone dell’Intermezzo ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il ristorante Rivington Cucina New York La vista dall’Organics SkyGarden @Cielo Il bancone dell’Intermezzo

Benessere e servizi per il business

A questo si affianca l’area benessere, riservata esclusivamente agli ospiti dell’hotel, che include un bagno romano sotto una volta stellata, oltre a sauna, bagno turco, grotta di sale, docce sensoriali e sala relax. Presente anche la palestra, aperta 24 ore su 24 e dotata di attrezzature TechnoGym.

Il bagno romano La sauna Il bagno turco Il bagno romano La palestra Una sala conferenze ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Il bagno romano La sauna Il bagno turco Il bagno romano La palestra Una sala conferenze

Infine, la struttura dispone di spazi dedicati agli eventi e al segmento business, con sale riunioni attrezzate e soluzioni pensate per incontri e attività di lavoro, integrate con l’offerta food & beverage della struttura. Insomma, un impianto che tiene insieme ospitalità, lavoro e tempo libero, seguendo una logica ormai consolidata nel contesto urbano milanese.