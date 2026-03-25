Bastianich rilancia sullo smashburger: nasce JB Burger. Il debutto a Rozzano

Joe Bastianich - imprenditore nel mondo della ristorazione e noto personaggio televisivo - torna a investire sul fast casual e lancia JB Burger, un nuovo brand sviluppato insieme a Bun Burgers (marchio di Gioia Group Spa). Il debutto è fissato per il prossimo 4 aprile al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, alle porte di Milano. Un’operazione che, in senso più ampio, si colloca nel percorso di espansione dell’imprenditore italoamericano, che da un lato consolida il proprio universo ristorativo legato al Bastianich Hospitality Group (con diversi ristoranti tra Stati Uniti e Italia), dall’altro rafforza la presenza nel segmento rapido dopo le aperture in Italia di Joe’s American Smashburger a Roma, Milano, Firenze e, ultima, Bolzano.

L’imprenditore e noto personaggio televisivo, Joe Bastianich

L’imprenditore e noto personaggio televisivo, Joe Bastianich

Un progetto condiviso tra visione gastronomica e gestione operativa

Il progetto, come detto, prende forma dalla collaborazione tra Bastianich e Bun Burgers, con una divisione dei ruoli ben definita. All'imprenditore spettano infatti direzione gastronomica e sviluppo del brand: dalla costruzione dell’identità alle ricette, fino al posizionamento complessivo. Bun Burgers, invece, è chiamata a gestire la parte operativa, dall’organizzazione dei punti vendita allo sviluppo del format. Ne deriva così un concept pensato per essere replicato, basato su standard chiari e su una struttura già testata.

Il prodotto al centro: smashburger e ricette in evoluzione

La proposta parte dallo smashburger e viene impostata per evolversi nel tempo. Il lavoro sul prodotto ha riguardato la definizione di una ricetta proprietaria per la carne e la revisione del bun. A questi elementi si affiancano ricette signature che saranno introdotte progressivamente nei punti vendita, anche attraverso collaborazioni con chef e operatori del comparto ristorativo.

La proposta di JB Burger parte dallo smashburger

La proposta di JB Burger parte dallo smashburger

«JB Burger nasce dal desiderio di lavorare su un prodotto popolare come il burger e di farlo con maggiore attenzione alla qualità e alla coerenza gastronomica» ha spiegato Joe Bastianich. «L’idea è sviluppare una proposta con personalità e continuità nel tempo, capace di dialogare con la cultura americana da cui proviene e con il gusto contemporaneo, costruendo un’identità più ampia e riconoscibile».

Costruzione del brand e sviluppo futuro del format

L’ausilio di Bastianich riguarda poi anche la costruzione del brand. Oltre al prodotto, l'italo-americano segue infatti la definizione dell’identità e del racconto, con attività legate a eventi e contenuti. Anche l’immagine è costruita in questa direzione: il volto stilizzato dell’imprenditore diventa il segno distintivo del marchio.

Il volto di Joe Bastianich è il segno distintivo del marchio JB Burger

Il volto di Joe Bastianich è il segno distintivo del marchio JB Burger

Sul piano operativo, il progetto si appoggia all’esperienza di Bun Burgers nello sviluppo e nella gestione dei punti vendita: «La sfida di JB Burger è trasformare una visione gastronomica forte in un’esperienza di consumo coerente e replicabile» ha ribadito Vincenzo Ferrieri di Gioia Group. «Per questo ogni elemento, dal prodotto al servizio fino all’organizzazione del punto vendita, è stato progettato con standard precisi e con una logica di lungo periodo».