Perché il tema del Salone del Libro 2026 mette al centro i giovani

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 torna dal 14 al 18 maggio negli spazi del Lingotto Fiere, confermandosi come il principale appuntamento italiano dedicato al mondo dell’editoria. Per cinque giorni Torino diventa il centro nevralgico per editori, autori, lettori e professionisti del libro, con un calendario ricco di incontri e presentazioni che coinvolgono l’intera filiera culturale. La XXXVIII edizione si sviluppa attorno al titolo “Il mondo salvato dai ragazzini”, ispirato all’opera di Elsa Morante. «È un messaggio di speranza che con l’allegra serietà che ci contraddistingue vogliamo portare avanti». Il tema pone al centro le nuove generazioni, valorizzandone lo sguardo, la capacità di immaginare e il ruolo attivo nella costruzione del futuro.

Le nuove uscite editoriali saranno protagoniste della manifestazione

Un evento chiave per l’editoria italiana ed europea

Il Salone del Libro di Torino rappresenta la più importante fiera editoriale italiana e uno degli eventi culturali più rilevanti in Europa. Ogni anno richiama migliaia di operatori del settore, creando un ecosistema che unisce case editrici, librerie, traduttori e giornalisti. In questo contesto il libro diventa uno strumento di confronto, approfondimento e diffusione delle idee.

Programma e appuntamenti: incontri, anteprime e dialoghi

Il programma del Salone si distingue per la varietà delle proposte, tra presentazioni di novità editoriali, dialoghi con autori italiani e internazionali e momenti di approfondimento sui temi più attuali. L’edizione 2026 punta a coinvolgere un pubblico ampio, con iniziative pensate per appassionati, addetti ai lavori e nuove generazioni, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità dei contenuti.

Il Lingotto Fiere durante il Salone del Libro, cuore dell’evento editoriale italiano

Un’esperienza culturale per tutti i lettori

Il Salone del Libro si configura come un’esperienza immersiva che va oltre la dimensione espositiva. I visitatori hanno l’opportunità di scoprire nuovi autori, entrare in contatto diretto con il mondo editoriale e approfondire temi culturali attraverso incontri e dibattiti. L’evento si conferma come uno spazio di condivisione in cui la lettura diventa occasione di crescita e dialogo.

Torino capitale del libro per cinque giorni

Durante il Salone, Torino rafforza il proprio ruolo di capitale culturale, con un programma diffuso che coinvolge l’intera città. Il Lingotto Fiere rappresenta il fulcro di una manifestazione capace di attrarre ogni anno centinaia di migliaia di visitatori, consolidando l’importanza del libro nel panorama contemporaneo e il valore dell’incontro tra pubblico e autori.