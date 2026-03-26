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a Parigi

Quando inizia il Roland Garros 2026: date e calendario del torneo

Il Roland Garros 2026 si gioca a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Unico Slam su terra battuta, riunisce i migliori tennisti del mondo con un calendario che lo rende uno degli eventi sportivi più seguiti a livello globale

di Redazione CHECK-IN
 
26 marzo 2026 | 19:39

Quando inizia il Roland Garros 2026: date e calendario del torneo

Il Roland Garros 2026 si gioca a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno. Unico Slam su terra battuta, riunisce i migliori tennisti del mondo con un calendario che lo rende uno degli eventi sportivi più seguiti a livello globale

di Redazione CHECK-IN
26 marzo 2026 | 19:39
 

Il Roland Garros 2026 si disputa a Parigi dal 24 maggio al 7 giugno 2026, con le qualificazioni in programma dal 18 al 22 maggio 2026. Il torneo entra nel vivo con il tabellone principale a partire dalla fine di maggio, mentre le finali sono previste nel primo weekend di giugno, momento culminante dell’intero evento. Il Roland Garros è uno dei quattro tornei del Grande Slam, insieme ad Australian Open, Wimbledon e US Open. È l’unico Slam disputato su terra battuta, una superficie che condiziona profondamente stile di gioco e risultati. Questa caratteristica rende il torneo di Parigi un banco di prova fondamentale per i giocatori, soprattutto per chi eccelle negli scambi lunghi e nella resistenza fisica.

Quando inizia il Roland Garros 2026: date e calendario del torneo

I finalisti del singolo maschile al Roland Garros 2025: Jannik Sinner (secondo classificato, a sinistra); Carlos Alcaraz (vincitore, a destra)

Come funziona il torneo: tabellone e categorie

Il Roland Garros comprende diverse competizioni, tra cui il singolare maschile e femminile, il doppio e il doppio misto. Il tabellone principale del singolare prevede 128 giocatori, con partite al meglio dei cinque set per gli uomini e dei tre set per le donne. Accanto al torneo principale si svolgono anche le competizioni junior e quelle dedicate agli atleti in carrozzina, ampliando il valore sportivo e inclusivo dell’evento.

Stade Roland Garros: i campi simbolo del torneo

Lo Stade Roland Garros è il cuore della manifestazione e ospita alcuni dei campi più iconici del tennis mondiale. Il Court Philippe-Chatrier è il principale, sede delle finali, mentre il Court Suzanne-Lenglen rappresenta uno degli altri palcoscenici centrali. Negli ultimi anni il complesso è stato rinnovato per migliorare l’esperienza del pubblico, mantenendo intatto il fascino del torneo.

Perché la terra battuta rende unico il Roland Garros

La superficie in terra rossa rallenta la velocità della palla e favorisce rimbalzi più alti, costringendo i giocatori a costruire ogni punto con maggiore attenzione. Questo aspetto premia atleti con grande resistenza e capacità tattica, rendendo il Roland Garros uno dei tornei più impegnativi dell’intero circuito.

Quando inizia il Roland Garros 2026: date e calendario del torneo

Le finaliste del singolo femminile al Roland Garros 2025: Aryna Sabalenka (seconda classificata, a sinistra); Coco Gauff (vincitrice, a destra)

Record e curiosità del Roland Garros

Il torneo di Parigi è noto anche per i suoi record, tra cui le vittorie multiple di alcuni grandi campioni della terra battuta. La difficoltà della superficie rende infatti più raro dominare nel tempo rispetto ad altri Slam. Un’altra particolarità è legata alla durata delle partite, spesso più lunga rispetto ad altri tornei, proprio a causa delle caratteristiche della terra battuta.

Roland Garros 2026: pubblico, copertura e impatto globale

Ogni anno il Roland Garros attira centinaia di migliaia di spettatori sugli spalti e milioni davanti agli schermi. La copertura televisiva e digitale garantisce una diffusione globale, rendendo il torneo uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. Parigi, durante le due settimane del torneo, si trasforma in un punto di riferimento internazionale per lo sport e il turismo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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