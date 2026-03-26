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Feudo Arancio
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Arte Globale

Tefaf New York: a maggio il mercato dell’arte si dà appuntamento a Manhattan

Tefaf New York si conferma tra le fiere d’arte più autorevoli a livello internazionale, distinguendosi per la selezione rigorosa degli espositori e per l’elevata qualità delle opere presentate

di Redazione CHECK-IN
 
26 marzo 2026 | 16:49

Tefaf New York: a maggio il mercato dell’arte si dà appuntamento a Manhattan

Tefaf New York si conferma tra le fiere d’arte più autorevoli a livello internazionale, distinguendosi per la selezione rigorosa degli espositori e per l’elevata qualità delle opere presentate

di Redazione CHECK-IN
26 marzo 2026 | 16:49
 

Tefaf New York rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti nel calendario globale del mercato artistico. Organizzata dalla European Fine Art Foundation, la manifestazione si svolge dal 9 al 13 maggio 2026 e riunisce gallerie selezionate da tutto il mondo, offrendo un panorama che spazia dall’arte antica al design contemporaneo. La sede newyorkese consolida il prestigio del marchio Tefaf, già affermato a Maastricht, portando negli Stati Uniti una proposta curatoriale altamente qualificata e rivolta a un pubblico internazionale di collezionisti, curatori e istituzioni.

Tefaf New York: a maggio il mercato dell’arte si dà appuntamento a Manhattan

Opere selezionate esposte a Tefaf New York, esempi di qualità museale

Selezione rigorosa e qualità museale delle opere

Uno degli elementi distintivi di Tefaf New York è il processo di selezione degli espositori. Le gallerie partecipanti sono sottoposte a criteri stringenti, con un’attenzione particolare all’autenticità, alla provenienza e allo stato conservativo delle opere. Ogni oggetto esposto viene valutato da commissioni di esperti indipendenti, garantendo standard elevati e consolidando la reputazione della fiera come piattaforma affidabile per l’acquisto di arte di alta qualità.

Un’offerta che attraversa epoche e stili

L’evento propone una varietà ampia e articolata: dipinti antichi, arte moderna, contemporanea, gioielli, design e oggetti d’antiquariato. Questa pluralità rende Tefaf New York un punto d’incontro tra diverse culture visive e sensibilità collezionistiche. La presenza di opere rare e difficilmente reperibili sul mercato contribuisce a rafforzare il posizionamento della fiera come luogo privilegiato per scoperte di valore storico e artistico.

Tefaf New York: a maggio il mercato dell’arte si dà appuntamento a Manhattan

Allestimento di una galleria partecipante a Tefaf New York

New York come hub del collezionismo internazionale

La scelta di New York non è casuale. La città rappresenta uno dei principali centri del mercato dell’arte globale, capace di attrarre investitori e appassionati da ogni parte del mondo. In questo contesto, Tefaf New York si inserisce come un evento strategico, capace di favorire relazioni tra gallerie, collezionisti privati e istituzioni museali, contribuendo alla circolazione e valorizzazione delle opere.

Un evento per collezionisti e professionisti del settore

Oltre all’esposizione, la fiera offre occasioni di approfondimento attraverso incontri, presentazioni e momenti di networking. Questo approccio rafforza il ruolo di Tefaf New York non solo come vetrina commerciale, ma anche come spazio di confronto culturale. La presenza di operatori altamente qualificati consente di intercettare le dinamiche più rilevanti del settore, rendendo l’evento un osservatorio privilegiato sul futuro del collezionismo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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