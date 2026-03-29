Palazzo Firenze: cosa cambia dopo il restyling del palazzo storico

Questa primavera, Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts inaugura un nuovo, raffinato capitolo. Il 3 aprile sveleremo spazi splendidamente rinnovati, grazie alla visione dello Studio Marco Piva, che ha saputo preservare e far dialogare l’identità barocca del Palazzo Ciofi Jacometti con un’estetica contemporanea.

L'ingresso di Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

L'ingresso di Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Nel cuore di Firenze, il palazzo settecentesco si presenta con una nuova identità progettuale che valorizza l’impianto storico attraverso un intervento attento e coerente. Il risultato è un hotel di lusso a Firenze centro storico capace di offrire un’esperienza immersiva, in cui architettura, design e ospitalità dialogano in modo equilibrato.

Camere e suite di lusso a Firenze: dettagli, materiali e atmosfera

Le 24 camere e suite di Palazzo Firenze si distinguono per un progetto d’interni che combina eleganza e funzionalità. Gli ambienti mantengono elementi originali come soffitti affrescati, stucchi decorativi e pavimenti in cotto, inseriti in un contesto rinnovato con arredi contemporanei e materiali di alta qualità.

Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di uno dei bagni delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di uno dei bagni delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts Dettaglio di una delle camere - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Le diverse tipologie, dalle camere superior alle suite più ampie, sono pensate per rispondere a esigenze differenti, offrendo spazi più raccolti o soluzioni più articolate. I letti king size con materassi premium garantiscono elevati standard di riposo, mentre i bagni in marmo, dotati di docce walk-in o vasche, completano l’esperienza con finiture curate e set di cortesia di fascia alta.

Junior Suite Terrace - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Junior Suite Terrace - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Particolare attenzione è stata dedicata all’illuminazione, studiata per valorizzare volumi e decorazioni, e all’integrazione di tecnologie discrete, come la climatizzazione regolabile e i sistemi di connessione. Alcune suite offrono scorci sui tetti di Firenze o affacci su cortili interni, contribuendo a creare un’atmosfera riservata e silenziosa nel centro storico.

Ristorante Guelfi & Ghibellini: esperienza gastronomica nel cuore dell’hotel

Il Guelfi & Ghibellini Restaurant rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta. L’ambiente, rinnovato in coerenza con il progetto complessivo, conserva un’impronta elegante e intima, con richiami agli elementi architettonici del palazzo.

Dining Restaurant - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Dining Restaurant - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

La proposta gastronomica si concentra sulla cucina italiana e toscana, interpretata attraverso una selezione attenta delle materie prime e una valorizzazione della stagionalità. I piatti si muovono tra riferimenti alla tradizione locale e presentazioni più contemporanee, mantenendo un equilibrio coerente con il contesto.

La carta dei vini privilegia etichette del territorio, affiancate da una selezione nazionale, mentre l’esperienza può essere declinata sia attraverso menu degustazione sia con proposte à la carte. La colazione, inclusa nelle offerte di apertura, viene servita in un ambiente luminoso e curato, con preparazioni fresche e una varietà che spazia tra dolce e salato.

Bar & Lounge - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Bar & Lounge - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Servizi esclusivi in hotel a Firenze: comfort e personalizzazione

L’offerta di servizi di Palazzo Firenze è progettata per garantire un soggiorno fluido e personalizzato, in linea con gli standard dell’ospitalità di alta gamma. Il servizio concierge rappresenta un punto di riferimento per organizzare esperienze in città, prenotazioni e itinerari su misura, mentre la reception assicura assistenza continua durante tutta la permanenza.

La reception di Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

La reception di Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Il servizio in camera consente di vivere gli spazi in totale privacy, mentre l’organizzazione di trasferimenti privati e visite guidate facilita la scoperta della città. La connessione Wi-Fi ad alta velocità è disponibile in tutta la struttura, integrandosi con un sistema di servizi pensati per rispondere alle esigenze di una clientela internazionale.

Sala della Musica - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Sala della Musica - Palazzo Firenze by Baglioni Hotels & Resorts

Le proposte legate alla riapertura includono vantaggi dedicati, tra cui la colazione inclusa, il soggiorno gratuito per i più giovani e un credito utilizzabile per l’esperienza gastronomica interna, contribuendo a rendere il soggiorno più completo e articolato.

Hotel nel quartiere Santa Croce: posizione strategica per visitare Firenze

La posizione nel quartiere di Santa Croce consente di vivere Firenze in modo diretto, tra luoghi simbolo, botteghe artigiane e spazi urbani animati. La vicinanza ai principali punti di interesse rende l’hotel una base ideale per esplorare la città a piedi, immergendosi nel tessuto culturale e sociale.