Il Regno Unito nel bicchiere: viaggio tra distillerie e cantine

Appassionati di Whisky e Gin botanici? La primavera è la stagione ideale per regalarvi un viaggio di scoperte e degustazioni nel Regno Unito, da arricchire con qualcosa di relativamente nuovo, ovvero la visita in cantine note ed altre tutte da scoprire. L’enologia inglese, infatti, si sta affermando come fenomeno da tenere assolutamente sott’occhio, che desta sempre più attenzione a livello internazionale. Ecco dunque qualche spunto, fra indirizzi, eventi e itinerari tra paesaggi costieri, ondulate colline e antiche tenute immerse nel verde della campagna alla scoperta - in vero stile british - di distillerie e cantine (dove partecipare a tour e degustazioni guidate), paesaggi, storia e tradizioni gastronomiche. E la vera scoperta sarà che ogni angolo d'Inghilterra, Scozia e Galles si rispecchia - con il suo carattere unico - nel bicchiere. Tra whisky ambrati, gin botanici e nuove bollicine, il Regno Unito racconta così il proprio territorio attraverso i sapori: un viaggio in cui ogni sorso custodisce un paesaggio, una storia e un’identità.

Paul Mitchell Tour tra alambicchi e botti: visitare una distilleria significa entrare nel cuore della tradizione britannica

Tour tra alambicchi e botti: visitare una distilleria significa entrare nel cuore della tradizione britannica

Whisky e Gin: le distillerie britanniche si rinnovano

Negli ultimi anni il panorama dei distillati britannici si è arricchito di nuove realtà di assoluto rilievo, aperte ai visitatori.

In Scozia, ad esempio, la Galloway Distillery, inaugurata nel 2025 e co-proprietà dell’attore Sam Heughan (il celebre Jamie Fraser di Outlander), propone tour immersivi e punta a diventare una distilleria a zero emissioni. Nelle Lowlands, la storica Rosebank Distillery di Falkirk - fondata nel 1840 e riaperta nel 2024 dopo quasi trent’anni di chiusura - accoglie i visitatori tra edifici restaurati e alambicchi in rame ricostruiti. Qui si possono degustare rari whisky della casa, tra cui il Rosebank 31 Year Old, premiato come miglior whisky al mondo alla San Francisco World Spirits Competition. Fra le esperienze possibili, le degustazioni guidate di 90 minuti della gamma principale abbinata al cioccolato e le esperienze di tre ore che iniziano con un cocktail di benvenuto e proseguono con l’assaggio di tre rari whisky Rosebank invecchiati.

Galloway Distillery Rosebank Distillery Eden Mill Distillery ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Galloway Distillery Rosebank Distillery Eden Mill Distillery

A St Andrews sulla costa orientale, la Eden Mill Distillery unisce tradizione e innovazione con tour di gin e whisky, visite dietro le quinte tra le botti e un cocktail bar panoramico affacciato sull’estuario dell’Eden. Nel nord-ovest dell’Inghilterra, The Lakes Distillery ha trasformato una fattoria vittoriana in un centro di produzione pluripremiato, dove whisky, gin e vodka si possono gustare anche accompagnati da piatti della tradizione nel bistrot interno.

The Lakes Distillery Ellers Farm Distillery Hensol Castle Distillery ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): The Lakes Distillery Ellers Farm Distillery Hensol Castle Distillery

A York, la Ellers Farm Distillery, inaugurata nel 2022, propone la Whisky Evolution Experience: una visita di 90 minuti con cocktail highball a base del loro «new-make spirit» appena nato, seguito da tour e degustazione. La distilleria privilegia la sostenibilità, piantando frutteti e boschi per ridurre il carbonio. Anche il marchio gemello che produce la Dutch Barn Vodka a base di mele britanniche, creato in collaborazione con il comico Ricky Gervais, utilizza ingredienti locali puntando al minimo impatto ambientale. Anche il Galles partecipa a questa rinascita. La Hensol Castle Distillery, situata nei terreni di un castello del XVII secolo vicino a Cardiff, produce gin e rum con botaniche coltivate nella tenuta e si prepara a lanciare questa primavera il suo primo whisky.

Non solo distillati: andar per cantine

Non solo distillati, anche il vino britannico sta vivendo una stagione di straordinaria crescita. La English Wine Week (20-28 giugno 2026) celebra questo fermento con eventi e degustazioni in tutto il paese. Sull’Isola di Wight, la Pinkmead Estate and Vineyard produce, oltre che il suo celebre gin, anche vino in una tenuta immersa nella natura, con i nuovi filari progettati per proteggere l’ecosistema e la fauna selvatica. I primi spumanti, bianchi e rosé, usciranno nel 2027. Nel Sussex, il produttore di spumanti Everflyht coltiva le vigne secondo i principi dell’agricoltura rigenerativa, offrendo degustazioni e attività creative tra i paesaggi dei South Downs: oltre tre ettari sono dedicati interamente alla biodiversità, con prati fioriti e siepi che nutrono il suolo e gli impollinatori. Oltre a partecipare ai tour e alle degustazioni, ci si può rilassare con una giornata dedicata al benessere o partecipare a workshop creativi di arm knitting (maglia con le braccia) e lavorazione del cuoio.

Pinkmead Estate and Vineyard Everflyht Rathfinny Estate Pant Du Vineyard and Orchard ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Pinkmead Estate and Vineyard Everflyht Rathfinny Estate Pant Du Vineyard and Orchard

Sempre nel Sussex, la Rathfinny Estate, prima azienda di spumanti al mondo certificata B Corp, invita a esplorare vigneti e cantine e a vivere esperienze gastronomiche d’eccellenza nella Flint Barns Dining Room. Il clima mite e il suolo gessoso dei South Downs è ideale per la produzione di spumanti. Nel Galles del Nord, infine, la Pant Du Vineyard and Orchard - nota per la sua produzione di vino e sidro - offre un’esperienza unica tra vigneti e meleti che si arrampicano sulle colline di Eryri (Snowdonia). Passeggiando tra i filari si scoprono le sfide e la bellezza della viticoltura, prima di concludere la visita con una degustazione nel caffè della tenuta.

Gli appuntamenti da non perdere

La primavera è la stagione d’oro per chi ama il Whisky, dato che le distillerie presentano le novità e accolgono i visitatori con eventi che trasformano il viaggio in un’esperienza sensoriale difficile da dimenticare. Maggio è ufficialmente il Whisky Month. Il 16 maggio, durante il World Whisky Day, Edimburgo diventa il cuore della cultura del whisky. Dalla Scotch Whisky Experience ai piedi del castello fino alla moderna Holyrood Distillery, la città offre un percorso tra tradizione e innovazione, da concludere con audaci abbinamenti tra cioccolato e whisky al celebre Tipsy Midgie.

Degustazioni all’aria aperta tra distillerie e paesaggi verdi: un modo autentico per scoprire i sapori del Regno Unito

Degustazioni all’aria aperta tra distillerie e paesaggi verdi: un modo autentico per scoprire i sapori del Regno Unito

Nel nord-est della Scozia, lo Spirit of Speyside Festival (29 aprile - 4 maggio 2026) anima per sei giorni la regione più iconica del whisky con oltre cinquecento eventi, tra cene, masterclass di blending e visite a più di cinquanta distillerie. Quest’anno, fra i tanti appuntamenti, c’è la possibilità di visitare luoghi iconici come Speyburn Distillery o scoprire l’eredità femminile della Cardhu Distillery. Tra un sorso e l’altro, lasciarsi travolgere dal ritmo dei ceilidh tradizionali o sfidare la natura con sessioni di off-roading o canoa.

Peter Goding Nelle tap room delle distillerie, gin e whisky si raccontano attraverso esperienze di degustazione guidata

Nelle tap room delle distillerie, gin e whisky si raccontano attraverso esperienze di degustazione guidata

Sull’isola di Islay, la costa occidentale della Scozia ospita il celebre Fèis Ìle - Islay Festival (22-31 maggio 2026), che celebra quarant’anni di storia. Qui, tra torba, vento e oceano, le distillerie - da Ardbeg a Bowmore - aprono i loro cortili con musica dal vivo e degustazioni esclusive. Un’occasione per scoprire l’anima più autentica dell’isola e lasciarsi guidare lungo le sue coste selvagge.

Dove mangiare e dormire in Scozia

The Seafood Ristorante

Un ristorante dagli ambienti eleganti e suggestivi che uniscono design moderno e grande luminosità grazie alle ampie vetrate che si affacciano direttamente sulla baia. L’interno è curato nei dettagli e l’atmosfera, pur raffinata, resta accogliente e rilassata, perfetta sia per una cena romantica sia per un pasto con amici o familiari. La vista panoramica sul mare e sulle spiagge di St?Andrews aggiunge un tocco speciale all’esperienza.