Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 30 marzo 2026  | aggiornato alle 20:21 | 118311 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Unilever Food Solutions
Feudo Arancio

Sapori di Anagni

Anagni celebra il Timballo alla Bonifacio VIII tra storia e gusto senza tempo

Ad Anagni, il Ristorante del Gallo celebra quattro secoli di storia con il Timballo alla Bonifacio VIII e altre specialità, tra arte culinaria, personaggi storici e percorsi culturali in Ciociaria

di Franca Scotti
 
30 marzo 2026 | 18:07

Anagni celebra il Timballo alla Bonifacio VIII tra storia e gusto senza tempo

Ad Anagni, il Ristorante del Gallo celebra quattro secoli di storia con il Timballo alla Bonifacio VIII e altre specialità, tra arte culinaria, personaggi storici e percorsi culturali in Ciociaria

di Franca Scotti
30 marzo 2026 | 18:07
 

Storia e leggenda. Violenza e buongusto. Affonda le radici in un Medioevo lontano la famosa specialità del Ristorante del Gallo di Anagni. Un ristorante che vanta quattro secoli di storia, sempre in mano alla stessa famiglia, i Pampanelli. Si apre nel centro di Anagni, una città nel cuore della Ciociaria laziale, che si gloria di essere la “città dei 4 Papi”. E dunque a chi poteva essere dedicato il piatto iconico del Gallo? Proprio a un Papa. Il Timballo alla Bonifacio VIII è una specialità creata nel 1845 dal trisavolo dell’attuale proprietario, Vincenzo Pampanelli, preparata per la prima volta durante una festa organizzata in onore di questo pontefice del tredicesimo secolo.

Anagni celebra il Timballo alla Bonifacio VIII tra storia e gusto senza tempo

La sala del Ristorante del Gallo di Anagni

Bonifacio VIII e lo storico episodio dello “schiaffo”

Bonifacio VIII è una figura dominante ad Anagni. Nel Palazzo dei Papi si visitano le sale dove si trova il seggio in cui pare fosse seduto nel 1303, quando arrivarono le armate francesi del Re Filippo IV, guidate da Guglielmo di Nogaret. Qui avvenne il famoso episodio dello “schiaffo”, di cui non si conoscono i particolari: Sciarra Colonna avrebbe colpito il Papa fisicamente o lo avrebbe ingiuriato e umiliato?

Anagni celebra il Timballo alla Bonifacio VIII tra storia e gusto senza tempo

La statua di Papa Bonifacio VIII ad Anagni

Certamente l’episodio segnò la vita di Anagni e la sorte della chiesa medievale. Infatti, dopo questo evento il Papato si trasferì ad Avignone, per circa 50 anni, quasi sotto la tutela dei re di Francia. E Bonifacio VIII morì poco dopo, forse provato dall’umiliazione. Peraltro, non godendo di buona fama, visto che Dante lo colloca nell’Inferno, colpevole di simonia.

Il Timballo alla Bonifacio VIII e le specialità del Gallo

Ma torniamo al nostro Ristorante del Gallo, una vera pietra miliare in un itinerario di visita ad Anagni. Non a caso già Mario Soldati gli aveva dedicato un bell’articolo su La Stampa nel 1976. Nel menu spicca dunque il Timballo alla Bonifacio VIII, un piatto gustosissimo formato da un cuore di fettuccine, polpettine di carne macinata, sugo di pomodoro, racchiuso in un guscio di prosciutto crudo e passato al forno.

Anagni celebra il Timballo alla Bonifacio VIII tra storia e gusto senza tempo

Il Timballo di Bonifacio VIII

Il guscio di prosciutto, che Soldati definì una “blindatura”, offre un ottimo effetto croccante. Lo hanno apprezzato negli anni tanti personaggi famosi, da Giulio Andreotti a Luigi Veronelli.

Anagni celebra il Timballo alla Bonifacio VIII tra storia e gusto senza tempo

Fusillo del Gallo con pesto di cicoria, ceci, basilico e olio

Per chi volesse scoprire altre specialità della casa, ecco il Fusillo del Gallo con pesto di cicoria, ceci, basilico e olio, il Maialino alla ciociara, cioè un capocollo cotto nel vino bianco locale, la Passerina del Frusinate, e infine le classiche ciambelline al vino con le nocciole.

Anagni e l’itinerario culturale in Ciociaria

E per chi volesse approfondire l’itinerario in Ciociaria, è interessante sapere che Anagni, insieme con Alatri, Veroli e Ferentino ha dato origine ad Hernica Saxa, un bel progetto di candidatura per la Capitale italiana della Cultura 2028.  

Anagni celebra il Timballo alla Bonifacio VIII tra storia e gusto senza tempo

Una rappresentazione storica ad Anagni

Mura preistoriche, capitelli e colonne romane, chiese gotiche, sculture raffinatissime, nobili palazzi, tradizioni curiose: il tutto racchiuso perfettamente nel claim “Le pietre che parlano”.

Ristorante del Gallo
Via Vittorio Emanuele, 164 03012 Anagni (Fr)
Tel +39 392 1406105
Gio-Mar 13-14:30; 20-22. Chiuso mercoledì e domenica sera

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Anagni Ristorante del Gallo Timballo alla Bonifacio VIII Pampanelli Ciociaria Medioevo Bonifacio VIII Palazzo dei Papi schiaffo PapaVincenzo Pampanelli Mario Soldati Giulio Andreotti Luigi Veronelli
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Per dell'Emilia Romagna
TeamSystem
Sagna
Cinzano
Per dell'Emilia Romagna
TeamSystem
Sagna
Cinzano
Caviar Import
Salomon

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026