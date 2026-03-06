Laguna sempre più stellata: Heinz Beck arriva all’Orient Express Venezia

L’Orient Express Venezia affida la direzione dell’offerta gastronomica allo chef Heinz Beck, tra le figure più riconosciute dell’alta cucina europea e titolare di tre stelle nella Guida Michelin. Il progetto coinvolge l’intero impianto culinario dell’hotel veneziano e nasce in collaborazione con il Beck and Maltese Consulting Team, chiamato a definire il concept gastronomico dei diversi spazi del palazzo. L'apertura è prevista il 1° aprile 2026.

Orient Express Venezia affida la guida gastronomica a Heinz Beck

Heinz Beck a Venezia: intervento a 360 gradi

L’intervento non riguarda soltanto il ristorante fine dining, ma l’insieme delle esperienze gastronomiche proposte agli ospiti. L’idea è costruire un filo conduttore capace di attraversare ambienti e momenti diversi della giornata, mantenendo una linea coerente con l’approccio che ha reso noto lo chef: precisione tecnica, nitidezza dei sapori e attenzione all’equilibrio nutrizionale. La cucina pensata per il palazzo veneziano guarda alla laguna e al Mediterraneo come principali riferimenti gastronomici. Ingredienti locali e stagionali diventano la base di una proposta che unisce ricerca contemporanea e tradizione italiana.

Il ristorante Heinz Beck Venezia

Cuore dell’offerta sarà Heinz Beck Venezia, ristorante fine dining con venti coperti aperto esclusivamente la sera. Qui lo chef propone una cucina costruita sull’equilibrio tra gusto e leggerezza, elemento centrale della sua filosofia culinaria. Tra i piatti che rappresentano questo approccio compaiono la ricciola accompagnata da latticello affumicato, piselli freschi e limone in conserva, oppure il gambero rosso servito con carote e alghe della laguna. Preparazioni che partono da prodotti del territorio e vengono interpretate con tecniche contemporanee.

L’ambiente è stato progettato dall’architetta e interior designer Aline Asmar d'Amman

Il ristorante trova spazio nell’antica Orangerie del palazzo. L’ambiente è stato progettato dall’architetta e interior designer Aline Asmar d'Amman, che dal 2018 segue il restauro dell’edificio. Le installazioni luminose in vetro, ispirate al mondo marino, riflettono nello spazio richiami alla laguna, un dettaglio nato - racconta l’architetta - «dalle conversazioni con Heinz Beck sui fiori edibili che crescono nelle acque veneziane».

La cucina quotidiana de La Casati

Accanto al fine dining, l’hotel propone La Casati, ristorante aperto a pranzo e cena che interpreta la cucina veneziana in chiave più informale. Il progetto mantiene la stessa filosofia gastronomica ma si concentra su ricette della tradizione locale e su ingredienti stagionali.

La facciata dell’Orient Express Venezia

Gli spazi sono ispirati alla figura della marchesa Luisa Casati, personaggio eccentrico della vita culturale veneziana del primo Novecento, che ha guidato l’immaginario creativo dell’interior design. Nei mesi estivi il ristorante si estende all’esterno con un giardino di circa trecento metri quadrati, uno degli spazi verdi privati nel centro storico della città.

Il Wagon Bar e il Salone Vittoria

L’offerta gastronomica del palazzo comprende anche il Wagon Bar, che richiama l’atmosfera delle carrozze dell’Orient Express. L’ambiente riprende elementi dell’estetica Art Déco e propone durante il giorno piatti leggeri e cocktail classici, oltre a creazioni signature. Al piano nobile si trova invece il Salone Vittoria, storica sala da ballo della nobiltà veneziana oggi destinata a colazioni, cene di gala e occasioni private. I lampadari del XVIII secolo accompagnano un servizio che riprende le tradizioni dell’ospitalità veneziana, con menu sviluppati dallo chef e dal suo team.

Un'anteprima degli ambienti del nuovo Orient Express Venezia

La realizzazione operativa della visione gastronomica di Beck è affidata allo chef in residence Pasquale Rivetti, chiamato a tradurre quotidianamente il progetto culinario nelle cucine del palazzo. Con questo incarico l’hotel veneziano colloca la gastronomia tra gli elementi centrali dell’esperienza degli ospiti, integrando ristorazione, architettura e storia del luogo in un unico percorso.

Laguna gourmet: tra stelle Michelin e grandi chef

Con l'arrivo di Beck, Venezia amplia ulteriormente il proprio panorama culinario di alto livello. Accanto a realtà consolidate, emergono nuovi progetti e grandi firme internazionali che contribuiscono a ridefinire il panorama culinario della Laguna. Tra i protagonisti resta la famiglia Alajmo con Quadri, una stella Michelin in Piazza San Marco, affiancato dalla proposta più informale di Amo Bistrot, citato in guida Michelin. Sempre nel cuore della città si distingue Glam, il ristorante veneziano di Enrico Bartolini (due stelle Michelin), mentre sull’isola di Mazzorbo Venissa continua il suo percorso identitario con una stella Michelin grazie al lavoro di Francesco Brutto e Chiara Pavan, fortemente legato ai prodotti e alla biodiversità della Laguna.

Lo chef Gennaro Esposito è sbarcato a Venezia al La Bauta del Nani

Nel panorama stellato si inserisce anche Oro Restaurant al Belmond Hotel Cipriani (1 Stella), dove la cucina è guidata dalla head chef Vania Ghedini, forte di una lunga esperienza con i fratelli Alajmo al ristorante Sesamo di Marrakesh, oggi alla guida della brigata sotto la direzione creativa di Massimo Bottura. La guida Michelin segnala inoltre (ma senza macarons) anche il ristorante di Alessandro Borghese all’interno del Casinò di Venezia, nello storico Palazzo Ca’ Vendramin Calergi. Nel frattempo la città continua ad attrarre nuovi protagonisti della ristorazione: sono arrivati recentemente lo chef campano Gennaro Esposito, cura la cucina del ristorante La Bauta del Nani Mocenigo Palace, e l’argentino pluristellato Alfonso Airaudo, che supervisiona il ristorante Da Lorenzo al Giardino Segreto all’interno dell’NH Collection Grand Hotel Palazzo dei Dogi.

Anche Norbert Niederkofler nel poker di grandi nomi che firmeranno la proposta gastronomica dell‘exHotel Palladio alla Giudecca

Un progetto particolarmente ambizioso è quello dell’Hotel Palladio alla Giudecca, ex proprietà Bauer acquisita dal gruppo francese Airelles, che aprirà ad aprile e che vedrà tra i protagonisti il tre stelle Michelin altoatesino Norbert Niederkofler con Villa Frollo by Norbert Niederkofler, dove presenterà il menu “Cook the Lagoon”, declinazione veneziana della sua filosofia “Cook the Mountain”, pensata per valorizzare prodotti e produttori della Laguna. La cucina operativa sarà guidata da Nicolò Rubinato, trevigiano classe 1995 e già suo stretto collaboratore. Nel progetto sono coinvolti anche altri grandi nomi della gastronomia mondiale come il pasticcere Cedric Grolet, lo chef Jean-Georges Vongerichten e la leggenda dell’alta cucina giapponese Nobu Matsuhisa, confermando come Venezia stia diventando sempre più un punto di riferimento internazionale per la ristorazione d’eccellenza.