A Roma riapre la pizzeria di Angelo Pezzella con spazi rinnovati e un nuovo menu

Volto noto nel mondo della pizza, Angelo Pezzella si prepara a riaprire le porte della sua pizzeria di via Appia Nuova a Roma con un locale rinnovato e un menu completamente ripensato. Dopo alcuni mesi di pausa dedicati ai lavori e alla definizione di un nuovo progetto gastronomico, dal 1° aprile il forno tornerà acceso, inaugurando una fase diversa nel percorso del pizzaiolo napoletano, ormai da anni protagonista della scena capitolina. Prima della riapertura ufficiale, però, ci sarà un momento pensato per coinvolgere il pubblico.

Riapre a Roma la pizzeria di Angelo Pezzella

Riapre a Roma la pizzeria di Angelo Pezzella

Martedì 31 marzo alle ore 20 è infatti in programma un happening di inaugurazione con una degustazione di pizza aperta agli appassionati. Sarà l’occasione per presentare in anteprima il nuovo corso del locale e, allo stesso tempo, per ritrovare una clientela che nel tempo ha seguito il lavoro di Pezzella e la sua continua evoluzione. Del resto, la pausa degli ultimi mesi non è stata semplicemente una chiusura tecnica per ristrutturare gli spazi. Al contrario, è servita a ripensare l’identità della pizzeria e a immaginare un’esperienza diversa per chi si siede a tavola. Da qui la nascita di un progetto che mantiene al centro la tradizione napoletana ma amplia lo sguardo verso nuove possibilità, con un lavoro più marcato sulla ricerca e sulla sperimentazione.

Un menu rinnovato tra classici e nuove idee

La novità più evidente riguarda il menu. La carta cambia impostazione e si arricchisce di nuove proposte che affiancheranno i grandi classici della casa. Accanto alle pizze più rappresentative del repertorio di Pezzella troveranno spazio nuovi impasti, combinazioni di ingredienti studiate per valorizzare la stagionalità e alcune idee pensate per ampliare il racconto gastronomico della pizzeria. Restano naturalmente i fritti, passaggio quasi obbligato della tradizione partenopea, insieme a una selezione di piatti di cucina che continuano a guardare a Napoli e al suo patrimonio culinario. Parallelamente, anche gli spazi sono stati ripensati. Il restyling ha ridisegnato l’ambiente con un’impostazione più contemporanea, pensata per rendere il locale più funzionale e accogliente. L’obiettivo resta quello di mettere al centro la pizza e l’esperienza del cliente, costruendo un contesto in cui il lavoro sull’impasto e sugli ingredienti possa essere raccontato con maggiore chiarezza.

Il percorso di Angelo Pezzella e la sua filosofia

D’altra parte, il percorso di Angelo Pezzella è da sempre legato a un’idea di crescita costruita passo dopo passo. Napoletano di origine ma romano d’adozione, Pezzella è arrivato alla pizza dopo un cambio di vita radicale. In precedenza faceva l’orafo, poi ha deciso di seguire quella che inizialmente era una passione. Da lì è iniziato un percorso che lo ha portato a diventare uno dei pizzaioli più riconoscibili della capitale, grazie a un lavoro costante sugli impasti e alla scelta di ingredienti selezionati. Nel corso degli anni la sua pizzeria si è infatti affermata come uno dei riferimenti per chi cerca a Roma una pizza che tenga insieme tradizione partenopea e ricerca tecnica. Una direzione costruita attraverso studio, prove continue e una curiosità che Pezzella ha sempre rivendicato come parte essenziale del mestiere.

Una delle pizze di Angelo Pezzella

Una delle pizze di Angelo Pezzella

E proprio questi elementi - passione, studio e curiosità - restano al centro della sua filosofia di lavoro. Chi conosce la sua pizza sa che il punto di partenza è sempre il rispetto della tradizione, mentre il percorso prosegue con un’attenzione costante agli impasti e alla materia prima, senza rinunciare a qualche deviazione creativa quando il contesto lo permette. Per questo motivo la riapertura del 1° aprile segna più di una semplice ripartenza. È piuttosto l’inizio di una nuova fase, nella quale Pezzella torna ad accogliere il pubblico con entusiasmo rinnovato e con un progetto che prova ad ampliare il racconto della sua pizza.

Gli orari della nuova pizzeria

Infine, per quanto riguarda gli orari, la pizzeria sarà aperta dal lunedì al venerdì solo a cena, mentre nel fine settimana - sabato e domenica - il servizio sarà attivo sia a pranzo sia a cena. Una ripartenza attesa, che riporta in attività uno dei volti più riconoscibili del panorama pizzaiolo romano.