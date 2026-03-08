L’hotel di Verona con 700 anni di storia dove hanno dormito Mozart e Maria Callas

C'è un nome nell'hotellerie italiana di lusso che evoca secoli di storia, raffinatezza artigianale e un’ospitalità mai banale: Duetorrihotels. Questo gruppo alberghiero guidato da Franco Vanetti, con sede legale a Milano, ma radicato a Verona, gestisce oggi sei strutture distribuite nelle principali città d’arte italiane, quattro delle quali classificate a cinque stelle. Oltre al Due Torri Hotel di Verona, il gioiello della corona dove hanno soggiornato anche ospiti illustri come Wolfgang Amadeus Mozart e Maria Callas, il primo della collezione per storia e prestigio, il gruppo annovera il più noto albergo di Bologna, il Grand Hotel Majestic già Baglioni: entrambi Locali Storici d’Italia, sono cinque stelle lusso affiliati alla prestigiosa catena The Leading Hotels of the World, un circuito internazionale che garantisce standard di qualità e autenticità tra i più severi al mondo.

L'ingresso del Due Torri Hotel di Verona

Il Bernini Palace di Firenze e il Bristol Palace di Genova fanno invece parte di Preferred Hotels & Resorts. Tutti e quattro sono inseriti tra le "100 Eccellenze Italiane" dalla pubblicazione di Forbes Italia in collaborazione con So Wine So Food. Completano l’offerta del gruppo due strutture business a Milano, l’Hotel Santa Barbara e l’Hotel Alga, pensate per chi viaggia per lavoro nella capitale economica italiana. La scelta che lega questi hotel è dichiarata e coerente: ogni struttura si distingue per l’eleganza dell’arredamento d’epoca, per un’atmosfera volutamente d’altri tempi e per un servizio professionale capace di attrarre una clientela italiana e internazionale di rilievo. Il gruppo è inoltre impegnato in un programma di sostenibilità ambientale che coinvolge tutte le sue strutture, testimoniando come lusso e responsabilità ecologica possano convivere virtuosamente.

Piazza Sant'Anastasia: il cuore di Verona

Il Due Torri Hotel sorge a Piazza Sant'Anastasia 4, un indirizzo che da solo dice molto a chi conosce la città di Verona. Affacciato sulla magnifica chiesa gotica di Sant'Anastasia, la più grande della città che lascia letteralmente a bocca aperta il visitatore, l’hotel si trova nel dedalo di strade romane della città più antica, nel quartiere che conserva intatto il fascino e l’impronta medioevale dell’epoca delle Signorie.

Gli affreschi della hall del Due Torri Hotel di Verona

La posizione è densa di suggestioni: a sette minuti a piedi si trova la Casa di Giulietta con il celebre balcone, a 250 metri le Arche Scaligere con i monumenti funebri gotici dei Signori della Scala, a 350 metri Piazza delle Erbe. L’intera città storica, giustamente dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2000, è percorribile a piedi dall’hotel in pochi minuti, senza bisogno di mezzi di trasporto. Per chi arriva in macchina è disponibile un servizio di valet parking.

Una collezione d’arte unica a Palazzo Maffei

Aperto nel 2020 qualche settimana prima del blocco dovuto al Covid, Palazzo Maffei è una galleria d’arte privata di straordinario valore, che ospita la collezione di un imprenditore, mecenate e visionario veronese, Luigi Carlon. L’allestimento rispecchia la sua visione dell’arte, per molti versi inusuale, che si potrebbe avvicinare al gusto dei grandi collezionisti americani, come nella celebre Barnes Foundation di Philadelphia. Nelle sale del piano nobile e nel piano superiore di questo straordinario palazzo, affacciato su Piazza delle Erbe, quadri e sculture si snodano dal Medioevo al secondo Novecento.

La sala conferenze, affrescata, del Due Torri Hotel

Un hotel imperiale e la storia del Due Torri Hotel

Le prime tracce documentate dell’Hotel Due Torri risalgono al 1334; era la casa veronese dei Cavalieri di Brandeburgo, sudditi dell’Imperatore tedesco di passaggio a Verona. Si chiamò poi Hotel Imperiale e il nome attuale potrebbe derivare dalle due torri della chiesa di Sant’Anastasia o di un ponte sul fiume Adige.

Una stanza del Due Torri Hotel

Dopo diversi passaggi di proprietà, ha assunto la fisionomia attuale nel 1956. Le camere e suite, distribuite su 4 piani, sono in tutto 89, silenziose e arredate in stile classico. Una suite è intitolata a Mozart e un’altra a Maria Callas, artisti che hanno soggiornato nell’albergo.

La sala del ristorante "Bistrot al 2" all'interno del Due Torri Hotel

Al quinto piano una terrazza panoramica domina il centro cittadino con vista a 360 gradi. Nella bella stagione funziona il Due Torri Lounge and Restaurant, con servizio all’aperto. Il ristorante principale è il “Bistrot al 2”, mentre la ristorazione è diretta dall’executive chef Salvatore Garofalo. Al piano meno uno si trovano Spa e centro fitness.