Scoprire Copenaghen tra bagni nei canali, saune sul porto e cene con sconosciuti

Comoda e veloce da raggiungere con poco più di due ore di volo diretto dall’Italia, facilissima da visitare grazie a una rete super efficiente di metro, bus, battelli su cui si può salire - risparmiando - con la Copenaghen Card (comodissima per il collegamento fra aeroporto e città, dà accesso anche a 80 musei ed attrazioni ed è acquistabile pure dall’Italia), Copenaghen è la meta ideale per un weekend in ogni stagione e d’inverno si ammanta di una magia particolare, esprimendo il suo più autentico spirito hygge, un termine danese difficile da tradurre: letteralmente significa benessere, calore, intimità, ma racchiude molto altro, una filosofia di vita che fa della Danimarca uno dei paesi più felici della terra.

Perché andarci, anche d’inverno

Sostenibile e all’avanguardia, considerata fra le città più vivibili del mondo, la capitale danese è pioniera nella progettazione urbana e nella sostenibilità ambientale e sociale. Il suo stile, informale ed ecofriendly, è unico e condiviso con i turisti, che vengono avvolti da un’atmosfera accogliente, piacevole, calorosa mentre (possibilmente in compagnia di amici e persone care) assaporano i piaceri della vita e di una vacanza sicuramente non banale. In una parola, hygge. Con la sua straordinaria capacità di trasformare l’inverno in una celebrazione del calore umano e della convivialità, di rendere facile e accessibile ciò che per noi è difficoltoso e ostico per il freddo, Copenaghen d’inverno è un balsamo per mente e cuore e una sferzata di vitalità per il corpo. Provare per credere! Ecco alcune cose da non perdere.

Bakery Tour e shopping

Cosa c’è di più hygge che sedersi al caldo di una bakery avvolti dal profumo di pane, cannella e cardamomo, mentre al di là delle grandi vetrate scendono lenti e danzanti fiocchi di neve? Se non fosse che solo per questa ancestrale esperienza che riporta all’infanzia, quando il profumo dei dolci preparati dalla mamma o dalla nonna si diffondeva per casa ed era il preludio a un intervallo goloso ed appagante, un viaggio a Copenaghen d’inverno va messo nella vostra wishlist. Il Bakery Tourism è una delle tendenze più di moda della capitale danese e attira turisti da tutto il mondo.