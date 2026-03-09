Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 09 marzo 2026

A Gurgaon

Suite a tema Prosecco negli hotel di lusso: il progetto di Bottega parte dall’India

A Gurgaon, l’azienda veneta affiancherà Atmosphere Living nell’apertura di un hotel con 30 suite dedicate al mondo del Prosecco e alla propria produzione. Un progetto pilota destinato a replicarsi in altri hotel asiatici

di Giorgio Naccari
09 marzo 2026 | 12:36
 

Indice

Dopo aver inventato i Prosecco Bar, aver immesso nel mercato la bottiglia di Prosecco più cara al mondo ed essere riuscito a commercializzare i suoi vini in 165 Paesi dei 5 continenti, Sandro Bottega affronta anche il mondo dell’ospitalità di lusso affiancando Atmosphere Living, società specializzata nell’hotellerie di alto target alle Maldive e in India, nell’apertura di un albergo a Gurgaon, città satellite di Delhi, sede delle più grandi multinazionali e di importanti aziende di varia merceologia.

Bottega debutta negli hotel di lusso: 30 suite brandizzate in India

Un hotel di lusso a Gurgaon con suite brandizzate Bottega

Un prestigioso hotel di 250 camere, di cui 30 suite brandizzate Bottega, dove il Prosecco Gold, i vini e i distillati dell’azienda vitivinicola veneta saranno protagonisti. «Saranno suites che coniugheranno la tradizione, l’artigianalità e la raffinatezza italiana - dice Sandro Bottega - con l’eccellenza dell’ospitalità indiana. Queste suites offriranno un’esperienza innovativa che attinge alla cultura del vino e che si caratterizza per elementi di design iconici».

Sandro Bottega

Le suites saranno impreziosite da interni in conformità con lo stile Bottega, con arredi e decorazioni su misura. Composta da una stanza da letto, un salotto, una cucina, due bagni, un rifornitissimo bar e stanza di ricevimento, la suite Bottega avrà una cantina fornitissima, la possibilità di ospitare mini eventi, ma di gran lusso, sempre con il Prosecco Gold a farla da padrone.

Cosa sapere su Bottega

Bottega è un’azienda italiana del settore vinicolo e dei distillati con radici che risalgono al 1635, quando gli antenati della famiglia coltivavano la vite come fittavoli. Nel corso dei secoli l’attività si è evoluta fino a diventare una realtà internazionale specializzata nella produzione di vini, grappe e liquori. I prodotti Bottega hanno ottenuto oltre 450 premi e riconoscimenti e oggi sono distribuiti in più di 160 Paesi, con una presenza capillare nei duty free e nelle principali compagnie aeree. Dal 2022 il Bottega Gold è lo spumante più venduto nel travel retail secondo la classifica IWSR.

Il progetto di espansione tra India, Maldive e Asia meridionale

Trenta suites che diventeranno operative agli inizi dell’autunno e che poi verranno replicate in altri hotel alle Maldive e in altre parti dell’Asia meridionale. «L’India è un mercato fiorente - dice ancora Bottega - con un potenziale illimitato. Noi e Atmosphere Living porteremo la cultura dello spumante italiano in India, ridisegnando il panorama dell’ospitalità locale». Il tutto mentre, ricordiamo, Sandro Bottega in questi giorni ha presentato, in Piazza Duomo, a Milano, il suo whisky 100% italiano.

© Riproduzione riservata

 
Prosecco ospitalità India Gurgaon hotel suites MaldiveSandro Bottega
 
Per dell'Emilia Romagna

