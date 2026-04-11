Boston scopre La Tavernetta: una nuova tavola italiana sul porto

Boston continua a guardare all’Italia quando si parla di cucina e ospitalità. Il 13 aprile aprirà infatti La Tavernetta, nuovo ristorante sul lungomare di East Boston guidato dallo chef Douglass Williams, uno dei nomi più interessanti della ristorazione della città. Il locale propone un’interpretazione della cucina costiera del Sud Italia, con cocktail e una grande terrazza destinata a diventare uno dei punti di riferimento della stagione estiva.

La terrazza vista mare de La Tavernetta (Foto Boston Magazine, credit Rachel Leah Blumenthal)

Il progetto nasce all’interno del gruppo Mida e punta su un format più informale rispetto ai ristoranti gastronomici del gruppo: cucina italiana contemporanea, atmosfera conviviale e una forte presenza della cultura dell’aperitivo.

Una nuova tavola italiana sul porto di Boston

Il ristorante sorgerà sul waterfront di East Boston, quartiere in forte crescita gastronomica negli ultimi anni. La Tavernetta sarà pensata come una trattoria moderna affacciata sull’acqua, con un menu costruito attorno a piatti semplici ma curati (come la mozzarella in carrozza), come piatti alla griglia e preparazioni dal carattere mediterraneo, con particolare attenzione a ingredienti freschi e sapori decisi.

Mozzarella in carrozza de La Tavernetta (Foto Boston Magazine, credit Rachel Leah Blumenthal)

Secondo le anticipazioni, la cucina proporrà:

pasta fresca fatta in casa

fatta in casa piatti di pesce ispirati alla tradizione mediterranea

ispirati alla tradizione mediterranea antipasti pensati per la condivisione

Accanto alla cucina, un ruolo importante sarà affidato al bar con cocktail ispirati alla cultura italiana dell’aperitivo.

A La Tavernetta si cerca di ricreare l'atmosfera dell'aperitivo italiano (Foto Boston Magazine, credit Rachel Leah Blumenthal)

L’obiettivo è creare un ristorante capace di combinare l’atmosfera rilassata di una tavola italiana con l’energia della scena gastronomica americana.

Chi è Douglass Williams

Lo chef Douglass Williams è uno dei protagonisti della nuova generazione di cuochi di Boston. Dopo aver lavorato in ristoranti importanti della città, Williams ha costruito negli ultimi anni un progetto imprenditoriale legato alla cucina italiana contemporanea.

Chef Douglass Williams, dopo MIDA a Boston apre La Tavernetta

Il suo ristorante MIDA, aperto nel quartiere South End, ha conquistato il pubblico con una proposta di piatti stagionali e un approccio molto conviviale alla cucina italiana. Il successo del locale ha portato alla creazione di un piccolo gruppo gastronomico che oggi comprende più ristoranti nella città. La Tavernetta rappresenta l’evoluzione più recente di questo percorso.

Cos’è il gruppo Mida

Il gruppo Mida nasce proprio dal ristorante omonimo aperto da Williams a Boston. Il nome deriva da un’espressione italiana, “mi dà”, che lo chef ha interpretato come simbolo dell’ospitalità e della generosità della tavola italiana.

Il progetto Mida Il gruppo gastronomico creato dallo chef Douglass Williams comprende: MIDA South End - ristorante di cucina italiana contemporanea a Boston

- ristorante di cucina italiana contemporanea a Boston MIDA Newton - seconda sede del progetto

- seconda sede del progetto Apres-MIDA - locale dedicato a pizza e cucina informale

- locale dedicato a pizza e cucina informale La Tavernetta - nuova apertura sul waterfront di East Boston. Un piccolo gruppo che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare la presenza della cucina italiana nella scena gastronomica di Boston.

Il progetto MidaIl gruppo gastronomico creato dallo chef Douglass Williams comprende:MIDA South End - ristorante di cucina italiana contemporanea a BostonMIDA Newton - seconda sede del progettoApres-MIDA - locale dedicato a pizza e cucina informaleLa Tavernetta - nuova apertura sul waterfront di East Boston.Un piccolo gruppo che negli ultimi anni ha contribuito a rafforzare la presenza della cucina italiana nella scena gastronomica di Boston.

Nel tempo il progetto si è trasformato in un piccolo gruppo di ristoranti che include diverse sedi di MIDA a Boston e nei dintorni, tutte basate su una cucina italiana contemporanea con forte attenzione alla pasta fresca. La filosofia del gruppo è quella di reinterpretare la cucina italiana con ingredienti locali e uno stile informale, mantenendo però il carattere conviviale della tavola italiana.

Boston e la nuova cucina italiana

Negli ultimi anni Boston è diventata una delle città americane più interessanti per la cucina italiana contemporanea. Molti chef hanno iniziato a reinterpretare la tradizione con un approccio più moderno. La Tavernetta si inserisce perfettamente in questo movimento.

Ceviche di spigola locale con aji amarillo, coriandolo, manioca fritta e avocado (Foto Boston Magazine, Credit Rachel Leah Blumenthal)

Il progetto dimostra ancora una volta quanto la cucina italiana continui a essere una delle fonti di ispirazione più forti per la ristorazione internazionale.