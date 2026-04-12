Viaggio nella costa svedese dove ogni isola è diversa e si raggiunge solo via traghetto

La Svezia è una delle destinazioni più suggestive per chi cerca un contatto autentico con la natura e un viaggio scandito da esperienze immersive, è possibile scoprire la Svezia Occidentale in tutte le sue sfumature attraverso 10 esperienze selezionate. Con il 70% del territorio boschivo e oltre 267.000 isole, il paesaggio svedese si presenta come un mosaico continuo di acqua e natura. La Svezia Occidentale, in particolare, si distingue per tre aree dal carattere unico: il Bohuslän, con le sue scogliere di granito rosa e l’arcipelago di migliaia di isole; il Dalsland, terra di laghi, foreste e canali; e il Västergötland, dove i paesaggi culturali si intrecciano con i monti tabulari riconosciuti dall’Unesco.

Jonas Ingman Paesaggi sconfinati e natura incontaminata nella Svezia Occidentale

Paesaggi sconfinati e natura incontaminata nella Svezia Occidentale

1. Slow travel tra i borghi di pescatori del Bohuslän

La costa si allunga per 280 km da Göteborg verso il confine norvegese, offrendo un paesaggio di scogliere di granito rosa e baie riparate. Molte isole, come Käringön e Marstrand, sono zone pedonali dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiare tra i vicoli di Smögen o Fiskebäckskil permette di scoprire l'artigianato locale e la cultura marinara più autentica, lontano dal turismo di massa.

Amplifyphoto Fiskebäckskil, una delle tappe imperdibili per chi cerca lo stile di vita slow dell'arcipelago

Fiskebäckskil, una delle tappe imperdibili per chi cerca lo stile di vita slow dell'arcipelago

2. Gastronomia d'eccellenza: dai ristoranti Michelin alla Feskekörka

Göteborg è una capitale gastronomica mondiale. Vanta sei ristoranti stellati Michelin, tra cui il celebre Signum, premiato con due stelle e la Green Star per la sua filosofia sostenibile. Una tappa obbligatoria per il palato è la Feskekörka (la "Chiesa del Pesce"), mercato iconico dove si acquistano e degustano i tesori del Mare del Nord. Sulla costa, indirizzi come Salt & Sill a Klädesholmen offrono piatti innovativi a base di aringhe e crostacei.

Madeleine Landley Eccellenza gastronomica a chilometro zero: dai frutti di mare del mercato Feskekörka alle stelle Michelin

Eccellenza gastronomica a chilometro zero: dai frutti di mare del mercato Feskekörka alle stelle Michelin

3. Safari di crostacei nel Mare del Nord

Le correnti fredde rendono i crostacei della costa occidentale svedese tra i più pregiati al mondo. È possibile partecipare a veri e propri safari per la pesca di astici, ostriche e gamberi. Strutture storiche come lo Stora Hotellet di Fjällbacka o il Marstrands Havshotell organizzano uscite con i pescatori locali, seguite da cene gourmet dove si impara a pulire e gustare il pescato del giorno.

Vivere l'emozione della pesca nel Mare del Nord: un safari gastronomico alla scoperta dei crostacei svedesi

Vivere l'emozione della pesca nel Mare del Nord: un safari gastronomico alla scoperta dei crostacei svedesi

4. In bicicletta lungo il Canale di Göta: primato europeo 2025

Il Canale di Göta è una delle opere ingegneristiche più imponenti della Svezia. La sua pista ciclabile, che corre lungo l'antica alzaia priva di auto, è stata nominata la migliore del continente per il 2025. Pedalare tra chiuse storiche e piccoli porti è un’esperienza adatta a tutti, con numerosi pacchetti che includono il noleggio delle bici, il trasporto bagagli e soste gastronomiche lungo il percorso.

Oskar Lürén In sella lungo il Canale di Göta, premiato come il miglior itinerario cicloturistico d'Europa 2025

In sella lungo il Canale di Göta, premiato come il miglior itinerario cicloturistico d'Europa 2025

5. Arte rupestre Unesco e sculture contemporanee a Pilane

Nel Nord della regione, il sito Unesco di Tanum custodisce migliaia di incisioni rupestri dell’Età del Bronzo, un museo a cielo aperto immerso nel verde. Spostandosi sull’isola di Tjörn, il Pilane Sculpture Park offre un contrasto affascinante: opere monumentali di artisti internazionali, come il britannico Tony Cragg, sono esposte in un antico sito di sepoltura. L'edizione Pilane 2026 aprirà il 14 maggio.

Jonas Ingman L'arte che attraversa i millenni: dalle incisioni rupestri di Tanum alle sculture monumentali di Pilane

L'arte che attraversa i millenni: dalle incisioni rupestri di Tanum alle sculture monumentali di Pilane

6. Trekking sul Kuststigen e i sentieri dei pellegrini

L'escursionismo qui non ha rivali. Il Kuststigen (Sentiero Costiero) attraversa la riserva naturale di Ramsvikslandet, nota per le sue spettacolari formazioni di granito rosa affacciate sul mare. Per chi preferisce la storia, i cammini di pellegrinaggio del Västergötland offrono percorsi spirituali e naturalistici attraverso paesaggi agricoli e foreste secolari, con una rete di accoglienza che include hotel di charme e piccoli B&B.

Melanie Haas Trekking vista mare: lungo il sentiero Kuststigen tra le maestose scogliere di granito rosa

Trekking vista mare: lungo il sentiero Kuststigen tra le maestose scogliere di granito rosa

7. Göteborg: festival culturali e musei

Dal 27 al 30 agosto, la città ospita il Göteborgskalaset, uno dei più grandi festival gratuiti della Scandinavia. Le piazze, come la celebre Götaplatsen, si riempiono di musica e spettacoli. Per gli amanti dell'arte, il Göteborgs konstmuseum e il Museo Röhsska dedicato al design sono tappe fisse, mentre la Röda Sten Konsthall offre uno sguardo d'avanguardia in un contesto industriale recuperato.

Carina Gran L'atmosfera vibrante dei borghi marinari: l'energia della costa occidentale che anima anche i grandi festival di Göteborg.

L'atmosfera vibrante dei borghi marinari: l'energia della costa occidentale che anima anche i grandi festival di Göteborg.

8. Fortezze storiche e il fascino barocco di Läckö

Sull'isola di Marstrand, la Fortezza di Carlsten domina il panorama e racconta secoli di battaglie navali. Sulle sponde del lago Vänern, sorge invece il fiabesco Castello di Läckö, esempio magistrale di barocco svedese. Non lontano, il Victoriahuset (Naturum Vänernskärgården) è un esempio premiato di architettura moderna in legno perfettamente integrata nel paesaggio lacustre.

Fedja Salihbasic Il castello barocco di Läckö, un gioiello storico incastonato sulle sponde del lago Vänern

Il castello barocco di Läckö, un gioiello storico incastonato sulle sponde del lago Vänern

9. Le città di legno e il rito sociale della Fika

Hjo è una gemma medievale sulle rive del lago Vättern, celebre per le sue case colorate e le botteghe artigiane. Alingsås, invece, è considerata la “capitale della fika” (è un momento di pausa pianificata, solitamente a metà mattina o pomeriggio, per socializzare, rilassarsi e gustare caffè e dolci - spesso kanelbullar, girelle alla cannella- con colleghi, amici o famiglia, ndr). Qui la pausa caffè svedese è una cosa seria: caffè storici come il Café Nygrens e il Café Viola offrono l'ambiente perfetto per rallentare e gustare i tradizionali dolci alla cannella (kanelbulle).

Il rito della fika ad Alingsås: la pausa caffè svedese tra palazzi storici e giardini nascosti

Il rito della fika ad Alingsås: la pausa caffè svedese tra palazzi storici e giardini nascosti

10. Soggiorni immersivi: Pater Noster e le 72 Hour Cabin

Per un'esperienza trasformativa, il faro Pater Noster sull'isola di Hamneskär è oggi un hotel pluripremiato dove si vive l'isolamento creativo. Nell'entroterra del Dalsland, le 72 Hour Cabin - piccole case di vetro - permettono di dormire immersi nella foresta. Studi scientifici hanno dimostrato che tre giorni in queste strutture riducono drasticamente lo stress. Per un lusso più classico, lo Strandflickornas Havshotell a Lysekil offre suite con idromassaggio sul molo.

Copenhagen Wilderness Una 72 Hour Cabin di vetro illuminata dalla luce del tramonto nella foresta del Dalsland

Una 72 Hour Cabin di vetro illuminata dalla luce del tramonto nella foresta del Dalsland

Come raggiungere la Svezia Occidentale

Ryanair offre voli diretti per Göteborg da Roma e Milano (marzo-ottobre). In alternativa, è possibile volare su Stoccolma o Copenaghen e raggiungere Göteborg in treno in circa 3 ore e 15 minuti. La regione è facilmente esplorabile con l'efficiente rete di trasporti pubblici Västtrafik o con un'auto a noleggio.