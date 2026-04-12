Viaggio nella costa svedese dove ogni isola è diversa e si raggiunge solo via traghetto

La Svezia è una delle destinazioni più suggestive per chi cerca un contatto autentico con la natura e un viaggio scandito da esperienze immersive, è possibile scoprire la Svezia Occidentale in tutte le sue sfumature attraverso 10 esperienze selezionate. Con il 70% del territorio boschivo e oltre 267.000 isole, il paesaggio svedese si presenta come un mosaico continuo di acqua e natura. La Svezia Occidentale, in particolare, si distingue per tre aree dal carattere unico: il Bohuslän, con le sue scogliere di granito rosa e l’arcipelago di migliaia di isole; il Dalsland, terra di laghi, foreste e canali; e il Västergötland, dove i paesaggi culturali si intrecciano con i monti tabulari riconosciuti dall’Unesco.
1. Slow travel tra i borghi di pescatori del Bohuslän
La costa si allunga per 280 km da Göteborg verso il confine norvegese, offrendo un paesaggio di scogliere di granito rosa e baie riparate. Molte isole, come Käringön e Marstrand, sono zone pedonali dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiare tra i vicoli di Smögen o Fiskebäckskil permette di scoprire l'artigianato locale e la cultura marinara più autentica, lontano dal turismo di massa.
2. Gastronomia d'eccellenza: dai ristoranti Michelin alla Feskekörka
Göteborg è una capitale gastronomica mondiale. Vanta sei ristoranti stellati Michelin, tra cui il celebre Signum, premiato con due stelle e la Green Star per la sua filosofia sostenibile. Una tappa obbligatoria per il palato è la Feskekörka (la "Chiesa del Pesce"), mercato iconico dove si acquistano e degustano i tesori del Mare del Nord. Sulla costa, indirizzi come Salt & Sill a Klädesholmen offrono piatti innovativi a base di aringhe e crostacei.
3. Safari di crostacei nel Mare del Nord
Le correnti fredde rendono i crostacei della costa occidentale svedese tra i più pregiati al mondo. È possibile partecipare a veri e propri safari per la pesca di astici, ostriche e gamberi. Strutture storiche come lo Stora Hotellet di Fjällbacka o il Marstrands Havshotell organizzano uscite con i pescatori locali, seguite da cene gourmet dove si impara a pulire e gustare il pescato del giorno.
4. In bicicletta lungo il Canale di Göta: primato europeo 2025
Il Canale di Göta è una delle opere ingegneristiche più imponenti della Svezia. La sua pista ciclabile, che corre lungo l'antica alzaia priva di auto, è stata nominata la migliore del continente per il 2025. Pedalare tra chiuse storiche e piccoli porti è un’esperienza adatta a tutti, con numerosi pacchetti che includono il noleggio delle bici, il trasporto bagagli e soste gastronomiche lungo il percorso.
5. Arte rupestre Unesco e sculture contemporanee a Pilane
Nel Nord della regione, il sito Unesco di Tanum custodisce migliaia di incisioni rupestri dell’Età del Bronzo, un museo a cielo aperto immerso nel verde. Spostandosi sull’isola di Tjörn, il Pilane Sculpture Park offre un contrasto affascinante: opere monumentali di artisti internazionali, come il britannico Tony Cragg, sono esposte in un antico sito di sepoltura. L'edizione Pilane 2026 aprirà il 14 maggio.
6. Trekking sul Kuststigen e i sentieri dei pellegrini
L'escursionismo qui non ha rivali. Il Kuststigen (Sentiero Costiero) attraversa la riserva naturale di Ramsvikslandet, nota per le sue spettacolari formazioni di granito rosa affacciate sul mare. Per chi preferisce la storia, i cammini di pellegrinaggio del Västergötland offrono percorsi spirituali e naturalistici attraverso paesaggi agricoli e foreste secolari, con una rete di accoglienza che include hotel di charme e piccoli B&B.
7. Göteborg: festival culturali e musei
Dal 27 al 30 agosto, la città ospita il Göteborgskalaset, uno dei più grandi festival gratuiti della Scandinavia. Le piazze, come la celebre Götaplatsen, si riempiono di musica e spettacoli. Per gli amanti dell'arte, il Göteborgs konstmuseum e il Museo Röhsska dedicato al design sono tappe fisse, mentre la Röda Sten Konsthall offre uno sguardo d'avanguardia in un contesto industriale recuperato.
8. Fortezze storiche e il fascino barocco di Läckö
Sull'isola di Marstrand, la Fortezza di Carlsten domina il panorama e racconta secoli di battaglie navali. Sulle sponde del lago Vänern, sorge invece il fiabesco Castello di Läckö, esempio magistrale di barocco svedese. Non lontano, il Victoriahuset (Naturum Vänernskärgården) è un esempio premiato di architettura moderna in legno perfettamente integrata nel paesaggio lacustre.
9. Le città di legno e il rito sociale della Fika
Hjo è una gemma medievale sulle rive del lago Vättern, celebre per le sue case colorate e le botteghe artigiane. Alingsås, invece, è considerata la “capitale della fika” (è un momento di pausa pianificata, solitamente a metà mattina o pomeriggio, per socializzare, rilassarsi e gustare caffè e dolci - spesso kanelbullar, girelle alla cannella- con colleghi, amici o famiglia, ndr). Qui la pausa caffè svedese è una cosa seria: caffè storici come il Café Nygrens e il Café Viola offrono l'ambiente perfetto per rallentare e gustare i tradizionali dolci alla cannella (kanelbulle).
10. Soggiorni immersivi: Pater Noster e le 72 Hour Cabin
Per un'esperienza trasformativa, il faro Pater Noster sull'isola di Hamneskär è oggi un hotel pluripremiato dove si vive l'isolamento creativo. Nell'entroterra del Dalsland, le 72 Hour Cabin - piccole case di vetro - permettono di dormire immersi nella foresta. Studi scientifici hanno dimostrato che tre giorni in queste strutture riducono drasticamente lo stress. Per un lusso più classico, lo Strandflickornas Havshotell a Lysekil offre suite con idromassaggio sul molo.
Come raggiungere la Svezia Occidentale
Ryanair offre voli diretti per Göteborg da Roma e Milano (marzo-ottobre). In alternativa, è possibile volare su Stoccolma o Copenaghen e raggiungere Göteborg in treno in circa 3 ore e 15 minuti. La regione è facilmente esplorabile con l'efficiente rete di trasporti pubblici Västtrafik o con un'auto a noleggio.