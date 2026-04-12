Villadorata, la country house con piscina minerale che rilancia il wellness in Sicilia

La riscoperta delle destinazioni autentiche, lo slow travel come risposta ai ritmi accelerati e una crescente attenzione alla sostenibilità nel turismo di lusso definiscono oggi un nuovo modo di viaggiare. In questo scenario, Country House Villadorata, eco-resort immerso nella campagna di Sicilia, rappresenta una sintesi coerente di ospitalità consapevole, esperienza e legame con il territorio.

Samuele Castiglione Villadorata

Villadorata

Situato all’interno di una proprietà di 23 ettari coltivati con metodo biodinamico tra uliveti, mandorli, agrumi e vigneti, l’eco-resort propone un modello di lusso sostenibile che valorizza il paesaggio e la cultura locale. La certificazione eco-resort e l’utilizzo di un impianto fotovoltaico in grado di coprire quasi interamente il fabbisogno energetico testimoniano un impegno concreto verso la riduzione dell’impatto ambientale.

Camere di charme e piscina Aqua Madre: il benessere immerso nella natura

L’esperienza di soggiorno si articola tra camere e suite di design, integrate armoniosamente nel paesaggio, e spazi dedicati al relax come la piscina Aqua Madre. Quest’ultima si distingue per la presenza di sali minerali naturali - tra cui magnesio e potassio - che richiamano le proprietà delle acque termali.

mattiaaquilaphotography Eco suite con piscina privata mattiaaquilaphotography L'interno della Eco suite Samuele Castiglione Samuele Castiglione L'interno della suite con piscina privata mattiaaquilaphotography Suite executive ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Eco suite con piscina privata mattiaaquilaphotography L'interno della Eco suite mattiaaquilaphotography Samuele Castiglione L'interno della suite con piscina privata Samuele Castiglione Suite executive mattiaaquilaphotography

Aqua Madre non è solo una piscina, ma un luogo di rigenerazione dove il benessere sensoriale si unisce alla contemplazione del paesaggio mediterraneo. Circondata da vegetazione autoctona e immersa nei suoni naturali della campagna, diventa un punto centrale dell’esperienza, in linea con le nuove tendenze del wellness travel.

Ristorante Orti Villadorata: cucina locale e biodiversità siciliana

Elemento distintivo dell’offerta è il ristorante Orti Villadorata, cuore gastronomico della struttura. Qui la proposta si fonda su ingredienti locali e stagionali, valorizzando la biodiversità siciliana attraverso una cucina contemporanea. L’approccio gastronomico riflette un’evoluzione del luxury travel, dove autenticità e territorialità diventano elementi imprescindibili. Ogni piatto racconta il territorio, trasformando la cucina in un’esperienza culturale oltre che sensoriale.

Victoria Holquin Il ristorante Orti

Il ristorante Orti

Esperienze su misura tra cultura, natura e slow travel

Country House Villadorata sviluppa un’offerta articolata che intreccia esperienze personalizzate, percorsi nella natura, momenti di benessere e scoperta della cultura locale. Il soggiorno supera così la dimensione tradizionale per diventare un racconto da vivere. In un contesto internazionale in cui cresce la domanda di viaggi lenti, profondi e autentici, l’eco-resort interpreta una nuova idea di lusso, capace di unire estetica, etica ed esperienza.

Mattiaaquilaphotography Country House Villadorata sviluppa un’offerta articolata con esperienze personalizzate

Country House Villadorata sviluppa un’offerta articolata con esperienze personalizzate

Aqua Madre: simbolo di rigenerazione e turismo del benessere

Tra i profili morbidi delle colline siciliane spicca uno spazio cristallino sospeso nel tempo: Aqua Madre, la piscina principale dell’eco-resort Country House Villadorata, è più di un luogo di riposo e frescura. È un luogo di rigenerazione, dove il contatto con l’acqua si trasforma in esperienza di benessere sensoriale e contemplazione. Si distingue per la presenza di sali minerali naturali - tra cui magnesio e potassio - che richiamano le proprietà benefiche delle acque termali.

Mattiaaquilaphotography La piscina di Villadorata

La piscina di Villadorata

In un contesto turistico dove il wellness travel si evolve sempre più verso la ricerca di spazi autentici e naturali, questa piscina rappresenta un manifesto di come il benessere possa essere integrato nella cornice paesaggistica senza artifici. Non si tratta solo di comfort, ma di una vera e propria rigenerazione dell’essere, in sintonia con la filosofia dell’eco-resort. Aqua Madre è dunque un luogo che invita a rallentare, ad ascoltare il proprio respiro e a reinterpretare il significato di tempo in vacanza: questo spazio diventa così un simbolo del desiderio contemporaneo di riscoprire il proprio equilibrio interiore a contatto con la natura più pura e silenziosa.

Un lusso esperienziale che lascia il segno

Country House Villadorata si inserisce in un panorama turistico in evoluzione, dove il concetto di soggiorno si trasforma in esperienza immersiva. Il design contemporaneo dialoga con il contesto naturale, mentre il territorio diventa protagonista attivo del racconto. La struttura propone un’ospitalità che privilegia il tempo di qualità, l’intimità e il contatto autentico con l’ambiente circostante, offrendo un’esperienza capace di essere ricordata, raccontata e vissuta in profondità.