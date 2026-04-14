La cucina del futuro arriva a Taranto con Ego Food Fest 2026

Dal 17 al 20 aprile 2026, Taranto ospita l’ottava edizione di Ego Food Fest, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico pugliese e del Mediterraneo. La città jonica, già protagonista dei Giochi del Mediterraneo 2026, diventa così anche un punto di riferimento internazionale per la cultura del cibo.

Anche per l'ottava edizione previsto un grande pubblico a EGO Food Fest a Taranto

Il festival si configura come un grande laboratorio diffuso in cui la gastronomia si intreccia con turismo, formazione e sviluppo territoriale, trasformando Taranto in una piattaforma di confronto tra chef, pizzaioli, produttori e giornalisti provenienti da diversi Paesi.

La cucina del futuro: il tema centrale dell’edizione 2026

Il concept scelto per l’edizione 2026 è “La cucina del futuro: stare bene a tavola, stare bene con il Pianeta”, un tema che mette al centro la relazione tra alimentazione, salute e sostenibilità ambientale. L’apertura del festival è affidata a due figure di riferimento del panorama gastronomico internazionale: lo chef Enrico Bartolini e Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia. Il loro intervento segna l’avvio di un programma che coinvolge professionisti della ristorazione, esperti di filiera e rappresentanti istituzionali.

Lo chef tristellato Enrico Bartolini

Secondo la visione espressa dagli organizzatori, il cibo non è più soltanto esperienza gastronomica, ma uno strumento di analisi delle grandi trasformazioni globali, dalle crisi ambientali alle nuove esigenze alimentari.

Il Decalogo di Ego: un nuovo codice per la ristorazione contemporanea

Tra le principali novità dell’edizione 2026 si inserisce la firma del Patto di Ego, un documento che impegna chef e pizzaioli partecipanti a sottoscrivere un Decalogo etico della ristorazione. Non si tratta di un semplice manifesto simbolico, ma di un insieme di principi operativi che definiscono una nuova visione del lavoro nella ristorazione contemporanea. Il decalogo affronta temi centrali come:

sostenibilità delle materie prime

rispetto delle comunità locali

riduzione dell’impatto ambientale

valorizzazione delle filiere corte

A EGO Food Fest i visitatori potranno assaggiare il meglio dell'enogastronomia del Mediterraneo

L’obiettivo è quello di trasformare la cucina in un atto di responsabilità sociale e ambientale.

Taranto laboratorio gastronomico del Mediterraneo

Secondo la direttrice del festival, il progetto rappresenta un’occasione per trasformare Taranto in un laboratorio di pensiero gastronomico, in cui la cucina diventa strumento di racconto del territorio e di apertura internazionale.

Tanti workshop e laboratori a EGO Food Fest

La presenza di chef provenienti da tutto il Mediterraneo e di numerosi professionisti del settore rafforza la vocazione del festival come spazio di confronto culturale. Il cibo viene interpretato come linguaggio universale in grado di unire territori e comunità diverse.

Ego Academy e formazione: il cuore tecnico del festival

Il programma formativo si sviluppa all’interno dell’Ego Academy, ospitata presso il Relais Histò. Qui si svolgono oltre 25 masterclass dedicate all’approfondimento delle materie prime e delle tecniche di cucina contemporanea.

Le cozze, eccellenza tarantina, al centro di incontri con miticoltori

Le attività includono esplorazioni botaniche sul territorio, incontri con mitilicoltori locali, laboratori con produttori agricoli, sessioni di cucina dedicate alla valorizzazione degli ingredienti del territorio. L’obiettivo è creare un ponte diretto tra produzione, formazione e ristorazione.

Pizza e cultura popolare a Villa Peripato

La pizza rappresenta uno dei momenti più partecipati dell’intero festival. Presso la Villa Peripato, si riuniscono 70 maestri pizzaioli provenienti da tutta Italia per presentare interpretazioni contemporanee e ricette legate all’identità territoriale. Accanto alle degustazioni, sono previsti spettacoli musicali e momenti di intrattenimento che rendono l’evento una vera festa popolare.

Più di 70 pizzaioli daranno vita alla Pizza Competition all'interno di Ego Food Fest

La Pizza Competition premia i migliori interpreti del settore, valutati da una giuria composta da esperti e critici gastronomici. All’interno del programma trova spazio anche Ego Cozza Fest, iniziativa dedicata alla cozza tarantina, riconosciuta come Presidio Slow Food. L’evento coinvolge 16 ristoranti del territorio che propongono menu dedicati, valorizzando le caratteristiche organolettiche di uno dei prodotti simbolo del Mar Piccolo. L’iniziativa rafforza il legame tra ristorazione locale e identità territoriale.

Dinner Incredible: diplomazia gastronomica e Mediterraneo

Uno dei momenti più attesi è la Dinner Incredible, una cena-evento che riunisce chef stellati e interpreti della cucina mediterranea contemporanea.Tra gli chef protagonisti: Jacopo Ticchi, Domingo Schingaro, Domenico Candela, Francesco Brutto, Gianluca Gorini, Ernesto Iaccarino, Giorgio Diana, Hans Neuer, Oliver Marlow, Dimas Petros, Nicolas Isnard, Domenico Giove, Mattia Casabianca e Tiziano Mita.

Chef Jacopo Ticchi

Ogni chef realizzerà un piatto ispirato al territorio jonico, dopo aver studiato materie prime e tradizioni locali. L’iniziativa diventa così uno strumento di promozione internazionale della Puglia, utilizzando la cucina come forma di diplomazia gastronomica.

Impatto economico e culturale del festival

Con una previsione di oltre 15.000 partecipanti, la presenza di 20 testate nazionali e il coinvolgimento di più di 50 produttori, Ego Food Fest si conferma uno degli eventi gastronomici più rilevanti del Sud Italia. Il festival contribuisce alla costruzione di un posizionamento internazionale per Taranto, rafforzando il ruolo della città come destinazione culturale e gastronomica. In vista dei Giochi del Mediterraneo, Ego Food Fest si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione del territorio.

Ego Food Fest continua anche di notte con spettacoli in tutta la città

La città viene raccontata attraverso il cibo, la cultura e l’ospitalità, con un approccio che integra sviluppo economico e identità locale. Il festival si conclude con una serie di eventi diffusi che lasciano un’eredità culturale e progettuale al territorio, rafforzando il ruolo della Puglia come hub del Mediterraneo gastronomico.

Ego Food Fest, il programma completo

Ecco il programma completo:

Sabato 18 aprile - Ego Pizza Fest (Villa Peripato, Taranto)

Ore 19.00 - ingresso al Festival e apertura banchi di assaggio

Ore 19.00 - 21.00 - I salotti della pizza con Tinto

Ospiti: Vincenzo Palermo, Raffaele Bonetta, Pierangelo Chifari, Marco e Danilo Sciarrino, Ivano Veccia, Valentino Tafuri, Mauro Fragella

Ospiti: Vincenzo Palermo, Raffaele Bonetta, Pierangelo Chifari, Marco e Danilo Sciarrino, Ivano Veccia, Valentino Tafuri, Mauro Fragella Ore 21.30 - spettacolo musicale VEGA80

Domenica 19 aprile - Ego Pizza Fest (Villa Peripato, Taranto)



Ore 19.00 - ingresso al Festival e apertura banchi di assaggio

Ore 19.00 - 21.00 - I salotti della pizza con Tinto

Ospiti: Daniele Campana, Roberta Esposito, Roberto Davanzo, Ciccio Vitiello, Massimiliano Prete, Renato Bosco, Marco Amante, Ciro De Vincenzo, Massimo Costa, Mario Carlomagno, Enzo Pace, Gennaro Masi

Ospiti: Daniele Campana, Roberta Esposito, Roberto Davanzo, Ciccio Vitiello, Massimiliano Prete, Renato Bosco, Marco Amante, Ciro De Vincenzo, Massimo Costa, Mario Carlomagno, Enzo Pace, Gennaro Masi Ore 19.30 - Salento Street Band

Ore 21.30 - spettacolo musicale Angelo Mellone

Lunedì 20 aprile Ego Academy & Ego Expo (Relais Histò, Taranto)

