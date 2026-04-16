A New York riapre Bar Ferdinando, un simbolo della Brooklyn italoamericana

Nel continuo rinnovamento della scena gastronomica di New York, c’è spazio anche per il ritorno di un grande classico. A Brooklyn ha infatti riaperto Bar Ferdinando, uno dei ristoranti italiani più storici della città e simbolo della comunità italo-americana. Il locale, nel quartiere di Carroll Gardens, era stato costretto a chiudere nel 2024 dopo oltre un secolo di attività. Una notizia che aveva colpito profondamente il quartiere, dove il ristorante rappresentava da generazioni una presenza familiare. Ora, invece, riapre con un obiettivo preciso: preservare la propria identità storica.

Le tipiche ville a schiera di Carroll Gardens

Le tipiche ville a schiera di Carroll Gardens

Una storia che nasce con l’emigrazione italiana

La storia di Bar Ferdinando affonda le radici all’inizio del Novecento, quando Brooklyn era uno dei principali approdi dell’emigrazione italiana negli Stati Uniti. Fondato da immigrati siciliani, il locale è rimasto per decenni un punto di riferimento stabile per la comunità italiana del quartiere. Nel tempo, si è trasformato anche in uno dei rarissimi esempi sopravvissuti delle panelle houses, piccoli locali popolari dove si servivano specialità siciliane come pane e panelle, arancine e piatti semplici, legati alla cucina domestica. Del resto, Carroll Gardens - con le sue case a schiera e i negozi italiani - è stato a lungo uno dei quartieri in cui la cultura gastronomica siciliana si è radicata più profondamente. E Bar Ferdinando ne ha rappresentato, per anni, una delle espressioni più autentiche.

Lo storico bancone del Bar Ferdinando

Lo storico bancone del Bar Ferdinando

Il ristorante che raccontava Brooklyn

Con il passare del tempo, il locale è diventato molto più di un semplice ristorante. Era, piuttosto, un punto di incontro per il quartiere: operai, famiglie italiane, artisti e nuovi residenti condividevano lo stesso spazio, circondati da fotografie d’epoca, vecchi specchi e arredi rimasti quasi immutati. Anche il menu rifletteva questa identità popolare e familiare. Tra i piatti più noti ricordiamo:

pane e panelle, simbolo della tradizione palermitana

arancine siciliane

pasta con le sarde

parmigiana di melanzane

Pane e panelle

Pane e panelle

Una cucina semplice, ma profondamente radicata nella memoria e nelle abitudini del quartiere.

Dopo la chiusura, il rischio di perdere un pezzo di storia

Quando il ristorante ha abbassato la serranda lo scorso anno, molti newyorkesi hanno temuto di perdere uno degli ultimi simboli della vecchia Brooklyn italiana. Negli ultimi decenni, infatti, Carroll Gardens ha attraversato una trasformazione profonda: nuovi residenti, nuovi locali e una crescente gentrificazione hanno progressivamente cambiato il volto della zona.

Bruschette con alici

Bruschette con alici

In questo contesto, numerosi ristoranti storici della comunità italiana hanno chiuso o sono stati sostituiti da concept più contemporanei. Per questo, la riapertura di Bar Ferdinando assume oggi anche un valore che va oltre la ristorazione.

Bar Ferdinando in breve Quartiere : Carroll Gardens, Brooklyn

: Carroll Gardens, Brooklyn Fondazione : inizi del Novecento

: inizi del Novecento Tradizione : cucina siciliana popolare

: cucina siciliana popolare Piatti simbolo : pane e panelle, arancine, pasta con le sarde

: pane e panelle, arancine, pasta con le sarde Ruolo: storico punto di riferimento della comunità italo-americana.

Bar Ferdinando in breveQuartiere: Carroll Gardens, Brooklyn Fondazione: inizi del Novecento Tradizione: cucina siciliana popolare Piatti simbolo: pane e panelle, arancine, pasta con le sarde Ruolo: storico punto di riferimento della comunità italo-americana.

Una riapertura tra memoria e futuro

Il nuovo corso del locale punta a mantenere intatto il suo carattere. L’obiettivo non è reinventarlo in chiave moderna, ma conservarne lo spirito originario: cucina siciliana semplice, atmosfera conviviale e un legame forte con la storia del quartiere. In una città come New York, dove i ristoranti nascono e scompaiono con grande rapidità, il ritorno di un indirizzo storico è un evento raro. Bar Ferdinando, in questo senso, non è solo un ristorante, ma una testimonianza concreta di come la cucina italiana abbia contribuito - e continui a contribuire - alla costruzione dell’identità gastronomica della città.