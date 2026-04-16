Hotel Eden di Roma, con la bella stagione torna “La Tavola del gusto” domenicale

Torna all’Hotel Eden, icona romana della Dorchester Collection, “La tavola del gusto”, il tradizionale appuntamento domenicale. È firmato dall’executive chef Salvatore Bianco che, per l’occasione, apre le porte della sua cucina ad alcuni maestri italiani per un menu particolare e con tutto il gusto della convivialità, per un giorno della settimana atteso da tutti. Il primo ospite è stato Tommaso Foglia, pastry chef e giudice di Bake Off Italia. Non si tratta di semplici guest appearance, ma di veri e propri incontri tra amici, maestri e visioni, che prendono forma in un amichevole confronto per celebrare il pranzo della domenica, occasione tipicamente italiana che resiste nonostante l’evoluzione dei tempi.

Tommaso Foglia e Salvatore Bianco

Tommaso Foglia e Salvatore Bianco

Un format che racconta l’Italia a tavola

Il format prevede un calendario di appuntamenti che raccontano, per tutte le domeniche del mese, il meglio del panorama gastronomico italiano. Ma non manca mai un piatto in omaggio alla città su cui si affaccia la terrazza-giardino del ristorante. Al primo appuntamento lo chef ha infatti proposto la sua versione di pollo con peperoni, uno dei piatti della romanità, presentato in piccoli lingotti sormontati da una vellutata salsa. L’atmosfera è rilassante, allietata da musica live. Ma a precedere le proposte di primi e secondi piatti è sempre il buffet, con una scenografica esposizione di delizie per ogni gusto che riflettono la stagionalità delle materie prime e la disponibilità del mercato. Ci sono salumi e formaggi d’autore, ostriche e classici come vitello tonnato, uova in tegamino, fritti croccanti e insalate. La scelta è poi sui piatti forti: per aprile lasagne e maltagliati al pescato, polipetti alla Luciano e, appunto, il pollo rivisitato.

La prima parte di antipasti La seconda parte di antipasti Le lasagne I maltagliati al pescato I polipetti alla Luciano ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): La prima parte di antipasti La seconda parte di antipasti Le lasagne I maltagliati al pescato I polipetti alla Luciano

Il contributo degli ospiti e il calendario dei prossimi appuntamenti

A Tommaso Foglia è toccata invece la conclusione dolce: la leggerissima Delizia al limone con cioccolato bianco, la torta al basilico, limone e pistacchio e quella al caffè e agrumi, oltre a vari deliziosi bocconi mignon come le frolle con fragole e scrigni di cioccolato e frutta secca. Tutti sapori intensi che riflettono la sua origine campana. La sua idea fondante è la massima leggerezza, moderando grassi e zuccheri. «La pasticceria - dice - è passata attraverso varie fasi ed è stata anche demonizzata. Ma a noi della nuova generazione di pastry chef spetta il compito di renderla contemporanea e fare in modo che venga consumata ogni giorno, come valore nutrizionale ed emozionale». Imminente l’apertura della sua prima pasticceria a Nola.

I dolci di Tommaso Foglia

I dolci di Tommaso Foglia

Anche Salvatore Bianco è di origine campana e ha portato all’Eden, due anni fa, una maturità stilistica frutto di tante esperienze, da quella con Gualtiero Marchesi fino alla guida de Il Comandante di Napoli. Appassionato d’arte, ne trasferisce la bellezza nei piatti, con invisibile ma rigorosa tecnica e conoscenza della materia.

Tra i prossimi appuntamenti de La Tavola del Gusto, il 3 maggio arriverà la tradizione veneziana del baccalà con Franco Favaretto (Baccalàdivino, Mestre). A seguire: 7 giugno - Salvatore Elefante (L’Olivo, Anacapri) con cucina di mare; il 13 settembre - Roberto Cerea (Da Vittorio), con la storia di una famiglia eccellenza mondiale; 4 ottobre - Paolo Fantini (Scannabue, Torino), chef che ha riscritto il concetto di bistrot contemporaneo attingendo dalle sue radici piemontesi. L’accoglienza alla Tavola del gusto è sempre cordiale, curata dal maitre Francesco Martinese, dalla F&B manager Isabella Corvi e da Maria Donzuso. Costo degli appuntamenti: 90 a persona, bevande escluse.