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venerdì 17 aprile 2026  | aggiornato alle 10:36 | 118671 articoli pubblicati

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di Koji Nakai

A Roma apre Sando Ie Koji: katsusando e street food giapponese contemporaneo

A Prati apre Sando Ie Koji di Koji Nakai, locale dedicato al tramezzino giapponese. Pane artigianale, carne selezionata e filiera controllata per un format street food veloce, essenziale e centrato sulla qualità

di Redazione CHECK-IN
 
17 aprile 2026 | 08:30

A Roma apre Sando Ie Koji: katsusando e street food giapponese contemporaneo

A Prati apre Sando Ie Koji di Koji Nakai, locale dedicato al tramezzino giapponese. Pane artigianale, carne selezionata e filiera controllata per un format street food veloce, essenziale e centrato sulla qualità

di Redazione CHECK-IN
17 aprile 2026 | 08:30
 

Indice

Nel quartiere Prati apre un nuovo indirizzo dedicato allo street food giapponese: Sando Ie Koji, progetto firmato dallo chef Koji Nakai. Il locale si inserisce nel percorso dello chef volto a diffondere a Roma una cucina nipponica contemporanea, costruita su qualità della materia prima, tecnica e identità gastronomica.

L'ingresso del nuovo Sando Ie Koji a Roma
L'ingresso del nuovo Sando Ie Koji a Roma

L’apertura in via Andrea Doria 32 introduce un format compatto e specializzato, pensato per un consumo rapido e informale, con una forte attenzione alla dimensione artigianale del prodotto. Il modello è quello del take away evoluto, con pochi posti interni e un dehors che si inserisce nel contesto urbano del quartiere.

Il katsusando come protagonista della proposta gastronomica

Al centro del progetto si trova il katsusando, uno dei simboli più riconoscibili dello street food giapponese. Si tratta di un tramezzino realizzato con pane soffice in cassetta e cotoletta impanata, reinterpretato attraverso una filiera controllata e ingredienti selezionati.

Il katsusando, tramezzino realizzato con pane soffice e cotoletta impanata, reinterpretato attraverso una filiera controllata e ingredienti selezionati
Il katsusando, tramezzino realizzato con pane soffice e cotoletta impanata, reinterpretato attraverso una filiera controllata e ingredienti selezionati

Il pane utilizzato proviene dal Panificio Marè di Prati, scelto dopo una ricerca specifica per avvicinarsi allo shokupan giapponese, caratterizzato da una consistenza morbida e una struttura burrosa. La lavorazione punta a mantenere equilibrio tra leggerezza e struttura, elemento fondamentale per valorizzare il ripieno.

Varietà di katsusando e selezione delle materie prime

L’offerta gastronomica ruota attorno a quattro principali interpretazioni del katsusando. La versione classica prevede cotoletta di maiale, affiancata da una variante con pollo a crescita naturale. È presente anche una proposta vegetariana stagionale, costruita con prodotti del Mercato Trionfale, e una versione con straccetti di manzo insaporiti con salsa di soia.

Katsusando in versione con straccetti di manzo insaporiti con salsa di soia
Katsusando in versione con straccetti di manzo insaporiti con salsa di soia

Tra le proposte spicca il Wagyu Sando, realizzato con carne di Wagyu, considerata una delle eccellenze della tradizione gastronomica giapponese. La selezione delle carni rappresenta un elemento centrale del progetto, che punta a unire semplicità del format e qualità elevata delle materie prime.

Filiera artigianale e laboratorio dedicato alla produzione

La produzione delle cotolette avviene internamente grazie alla collaborazione con il Gruppo Galli, partner operativo del progetto. È stato attivato un laboratorio dedicato alla lavorazione delle carni e alla preparazione dei katsusando, destinati sia al nuovo locale sia agli altri punti di ristorazione dello chef.

L'interno, in puro stile giapponese, di Sando Ie Koji
L'interno, in puro stile giapponese, di Sando Ie Koji

Questo modello consente un controllo diretto della qualità e una standardizzazione del prodotto, mantenendo al tempo stesso una forte impronta artigianale. L’organizzazione del lavoro è pensata per sostenere anche eventuali sviluppi futuri del format.

Contorni, bento box e bevande ispirate al Giappone

Accanto al katsusando, il menu include bento box composte da riso, verdure e proteine, oltre a una selezione di patatine aromatizzate con ingredienti tipici della cucina giapponese come yuzu, miso, alga nori, teriyaki e katsuobushi.

Patatine aromatizzate con ingredienti tipici della cucina giapponese come yuzu, miso, alga nori, teriyaki e katsuobushi, sotto le quali delle originali birre giapponesi
Patatine aromatizzate con ingredienti tipici della cucina giapponese come yuzu, miso, alga nori, teriyaki e katsuobushi, sotto le quali delle originali birre giapponesi

L’offerta è completata da una carta di bevande nipponiche, in linea con l’identità del locale e con l’obiettivo di offrire un’esperienza coerente, pur nella sua dimensione informale e veloce.

Koji Nakai e il percorso gastronomico a Roma

Sando Ie Koji rappresenta il quarto progetto romano di Koji Nakai, che continua a sviluppare una personale interpretazione della cucina giapponese nella capitale. Il format si inserisce in un percorso più ampio che unisce ristorazione, divulgazione e collaborazione culturale. Parallelamente all’attività imprenditoriale, lo chef partecipa a iniziative con l’Istituto Giapponese di Cultura e a progetti dedicati alla comunità di cuochi giapponesi presenti a Roma, contribuendo alla diffusione della cultura gastronomica del Paese.

Chef Koji Nakai
Chef Koji Nakai

Con Sando Ie Koji, Roma accoglie un nuovo spazio dedicato al katsusando e allo street food nipponico contemporaneo. Il progetto punta a coniugare accessibilità e ricerca gastronomica, mantenendo al centro la qualità delle materie prime e la precisione delle lavorazioni. Un format essenziale nelle dimensioni, ma fortemente identitario nella proposta, che amplia ulteriormente la presenza della cucina giapponese contemporanea nel panorama romano.

Sando Ie Koji
Via Andrea Doria 32 00192 Roma (Rm)
Tel +39 392 8208889

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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