Dormire tra Positano e Amalfi in un boutique hotel con vista su Capri

Con l’arrivo della nuova stagione, il Piccolo Sant’Andrea riapre a Praiano, confermandosi tra le strutture più esclusive della Costiera Amalfitana. Situato tra Positano e Amalfi, il boutique hotel cinque stelle offre un’esperienza immersiva in un contesto naturale di grande fascino, lontano dai flussi turistici più intensi.

Il Piccolo Sant'Andrea, affacciato direttamente sul mare

Il Piccolo Sant'Andrea, affacciato direttamente sul mare

La struttura, concepita come una dimora mediterranea scolpita nella roccia, unisce design, privacy e ospitalità, con una vista panoramica sul mare che abbraccia il paesaggio fino a Capri.

Camere e suite vista mare tra design e comfort

Distribuito su terrazze panoramiche, l’hotel propone 27 tra camere e suite vista mare, caratterizzate da linee essenziali, materiali di pregio e richiami all’artigianato veneziano. Gli ambienti luminosi e gli ampi spazi esterni, arricchiti da giardini privati e docce con vista, offrono un soggiorno esclusivo all’insegna del comfort.

Una stanza vista mare del Piccolo Sant'Andrea La terrazza di una suite del Piccolo Sant'Andrea Bagno lussuoso delle suite del Piccolo Sant'Andrea ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una stanza vista mare del Piccolo Sant'Andrea La terrazza di una suite del Piccolo Sant'Andrea Bagno lussuoso delle suite del Piccolo Sant'Andrea

L’accoglienza conserva il carattere di residenza privata, eredità del progetto originario dell’imprenditore Odino Sartori, oggi portato avanti da Igea, Bruno, Elvio e Francesco.

Spa, piscina infinity e benessere in Costiera Amalfitana

La Piccolo SPA è dedicata al benessere e propone trattamenti personalizzati in un ambiente riservato, con piscina interna e percorsi relax. Durante la stagione estiva, l’Infinity Pool diventa uno dei punti di forza della struttura, offrendo una vista privilegiata sull’isola dei Galli e sui faraglioni.

La Piccolo Spa del Piccolo Sant'Andrea

La Piccolo Spa del Piccolo Sant'Andrea

Questo equilibrio tra natura e servizi contribuisce a definire un’esperienza orientata al relax e alla cura della persona.

Ristorante Pietra Piana e proposta gastronomica dello chef

La proposta gastronomica è guidata dallo chef Pietro Rossi, che al Pietra Piana Restaurant valorizza la cucina campana attraverso una rilettura contemporanea. Il ristorante, affacciato su Positano, propone piatti che esaltano le materie prime locali.

L'affaccio sul mare di Positano del ristorante Pietra Piana all'interno del Piccolo Sant'Andrea

L'affaccio sul mare di Positano del ristorante Pietra Piana all'interno del Piccolo Sant'Andrea

Accanto al fine dining, il Garden Bistrot offre un’opzione più informale per il pranzo, mentre il Panorama Bar completa l’esperienza con cocktail ispirati ai profumi del territorio.

Esperienze su misura tra mare, cultura e gastronomia

Uno degli elementi distintivi del Piccolo Sant’Andrea è l’attenzione al territorio, valorizzata attraverso esperienze personalizzate in Costiera Amalfitana. Gli ospiti possono scegliere tra escursioni private in barca, itinerari culturali tra Amalfi e Ravello e percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze locali.

Relax ed esperienze al Piccolo Sant'Andrea

Relax ed esperienze al Piccolo Sant'Andrea

Questo approccio consente di vivere il territorio in modo autentico, rafforzando il legame tra ospitalità, cultura e paesaggio.