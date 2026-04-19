Gardaland, Caneva e Movieland senz'auto: ecco i pacchetti treno e ingresso

Con l’arrivo della primavera si apre ufficialmente la stagione dei parchi divertimento, tra le destinazioni più frequentate da famiglie, gruppi e visitatori in cerca di esperienze dinamiche. La proposta di Discovera, piattaforma dedicata alla travel mobility, si arricchisce con nuovi pacchetti che combinano trasporto in treno e biglietto d’ingresso ai parchi, rendendo l’organizzazione della giornata più semplice e immediata.

Con i pacchetti speciali di Discovera si possono scoprire i più importanti parchi di divertimenti, come Gardaland, a condizioni speciali e andandoci in treno

Con i pacchetti speciali di Discovera si possono scoprire i più importanti parchi di divertimenti, come Gardaland, a condizioni speciali e andandoci in treno

I nuovi pacchetti includono le principali attrazioni del Nord Italia: Gardaland Park, Caneva Aquapark e Movieland - The Hollywood Park. L’offerta integra in un’unica soluzione viaggio e ingresso, con partenza dalle principali città del Nord Est, tra cui Venezia, Bologna, Verona, Padova, Treviso, Udine, Trieste e altre stazioni collegate.

Gardaland Park: attrazioni e viaggio senza stress con Discovera

Gardaland Park è uno dei principali parchi divertimento in Italia e una delle destinazioni più visitate sul Lago di Garda. Il parco offre oltre 40 attrazioni suddivise in aree tematiche che spaziano dall’avventura alla fantasia, fino alle esperienze adrenaliniche. Tra le attrazioni più note figurano montagne russe iconiche, percorsi immersivi e giostre pensate per famiglie con bambini. L’area Fantasy Kingdom è dedicata ai più piccoli, con attrazioni colorate e sicure, mentre zone come Adventure e Adrenaline ospitano esperienze più intense come coaster veloci e percorsi dinamici come le Jungle Rapids. A completare l’offerta ci sono spettacoli dal vivo, show con effetti speciali e incontri con mascotte che rendono l’esperienza continua durante tutta la giornata. Gardaland Park propone inoltre ambientazioni curate nei dettagli che contribuiscono a creare un’esperienza immersiva tra scenografie, musica e storytelling.

Le Jungle Rapids, una delle più apprezzate attrazioni di Gardaland

Le Jungle Rapids, una delle più apprezzate attrazioni di Gardaland

Il parco è progettato per offrire una visita completa, con ristorazione tematica e servizi dedicati alle famiglie, rendendolo una delle mete principali per il turismo leisure e per le gite in treno al Lago di Garda grazie ai pacchetti integrati di Discovera. Il pacchetto dedicato a Gardaland Park consente di raggiungere il parco con treno fino a Peschiera del Garda, trasferimento in navetta e ingresso incluso. La soluzione Discovera elimina le difficoltà legate a traffico e parcheggi, offrendo una giornata organizzata e fluida.

Caneva Aquapark: esperienza caraibica sul Lago di Garda

Caneva Aquapark è un grande parco acquatico a tema caraibico situato a Lazise, sul Lago di Garda, ed è riconosciuto tra le principali destinazioni estive del Nord Italia. Il parco si distingue per la varietà di attrazioni acquatiche pensate per tutte le fasce di età. Per le famiglie con bambini è disponibile l’area Pirates Lagoon, caratterizzata da giochi d’acqua, scivoli e un grande galeone tematizzato. Per chi cerca esperienze più adrenaliniche, Caneva offre attrazioni come Strukas Boom, una botola a caduta libera da oltre 30 metri, oltre a numerosi scivoli veloci e percorsi acquatici con diverse intensità. Il parco è organizzato con ampie aree relax, piscine a tema e zone verdi che permettono di alternare divertimento e momenti di pausa. L’atmosfera richiama le ambientazioni tropicali, con scenografie e musica che contribuiscono a creare un contesto immersivo.

Al Caneva Acquapark piscine, scivoli e un'estate tutta all'insegna del divertimento

Al Caneva Acquapark piscine, scivoli e un'estate tutta all'insegna del divertimento

Caneva Aquapark è facilmente raggiungibile grazie ai collegamenti ferroviari e ai pacchetti integrati di Discovera travel mobility. Il pacchetto per Caneva Aquapark include viaggio in treno fino a Peschiera del Garda, transfer in bus e ingresso al parco acquatico.

Movieland The Hollywood Park: cinema e spettacolo dal vivo

Movieland - The Hollywood Park è un parco a tema unico in Italia, interamente dedicato al mondo del cinema e delle produzioni hollywoodiane. Situato anch’esso nell’area del Lago di Garda, il parco propone un’esperienza immersiva che porta i visitatori dietro le quinte dei grandi set cinematografici. Tra le principali attrazioni figurano spettacoli dal vivo con stuntman professionisti, show ricchi di effetti speciali e ricostruzioni di scene d’azione tipiche del cinema internazionale. Il parco offre inoltre set cinematografici interattivi che permettono ai visitatori di vivere in prima persona situazioni ispirate ai film di azione e avventura. Movieland - The Hollywood Park si distingue per la forte componente narrativa, che unisce intrattenimento e spettacolarità in un’unica esperienza.

A Movieland attrazioni adrenaliniche ispirate a Hollywood

A Movieland attrazioni adrenaliniche ispirate a Hollywood

Le attrazioni sono pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai giovani agli adulti, con un mix di adrenalina e spettacolo. Grazie ai pacchetti di Discovera, il parco è facilmente raggiungibile con soluzioni integrate che comprendono viaggio in treno e collegamenti navetta, rendendo la visita più semplice e accessibile all’interno del circuito dei parchi divertimento in Italia.

Travel mobility Discovera: viaggi sostenibili verso i parchi divertimento

La piattaforma Discovera si presenta come una soluzione integrata di travel mobility, pensata per rendere più accessibili le esperienze turistiche e di intrattenimento. Il modello proposto valorizza il trasporto in treno come alternativa sostenibile, riducendo l’uso dell’auto e semplificando l’organizzazione delle gite.

Attraverso i pacchetti combinati, Discovera si posiziona come un punto di riferimento per chi desidera vivere i parchi divertimento in Italia con un approccio pratico, organizzato e attento alla mobilità sostenibile.