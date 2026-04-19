Quietcation, primavera in Alto Adige all’insegna del silenzio e della lentezza

La nuova frontiera del turismo: meno rumore, niente affollamento, più natura, riappropriazione in modo consapevole del proprio tempo. In una parola, quietcation. Silenzio, lentezza, disconnessione per una concreta rigenerazione psicofisica. La cornice ideale sono i monti, vocati naturalmente a favorire questo approccio e a regalare vacanze detox per corpo e mente. E l’Alto Adige, attento da sempre ad intercettare (ed anticipare) esigenze e tendenze turistiche, si offre questa primavera come un rifugio per chi sente il bisogno di rallentare, respirare a fondo e ritrovare un equilibrio spesso smarrito nella fretta quotidiana.

Il valore del silenzio

In un tempo segnato da iperconnessione, pressione e sovrastimoli, il silenzio torna ad avere un valore raro: non un vuoto da colmare, ma uno spazio da abitare. La quietcation nasce proprio da qui. Non è soltanto una vacanza lontana dal caos urbano, digitale e sociale, ma un modo diverso di vivere il tempo: più lento, più consapevole, più umano.

Werner Dejori Movimento dolce sull'Alpe di Siusi: camminare senza fretta in un paesaggio incantato

Movimento dolce sull'Alpe di Siusi: camminare senza fretta in un paesaggio incantato

È un invito a sottrarsi alla logica della performance continua, a lasciare andare l’urgenza del fare per riscoprire il semplice stare. E in primavera, l’Alto Adige diventa il luogo ideale per questa esperienza: un paesaggio che invita all’ascolto, dove la natura accompagna il ritorno a sé, un territorio accogliente che - tramite appuntamenti ed eventi, corsi e workshop, strutture attrezzate ad hoc - conduce per mano i visitatori a godere in pieno delle propie vacanze detox.

Il benessere comincia dal respiro

Qui il benessere comincia dal respiro. A Parcines, nei dintorni di Merano, il progetto Gsund bleibm! Salute! Take care! valorizza il particolare microclima della zona e soprattutto quello della Cascata di Parcines, riconosciuta dall’Università Ludwig Maximilian di Monaco come luogo di cura. È da qui che prende avvio un percorso fatto di climatoterapia, forest bathing e respirazione consapevole: pratiche semplici e profonde che aiutano a ritrovare armonia nel contatto diretto con l’ambiente.

Florian Tappeiner L'aria pura dell'Alto Adige: un toccasana per corpo e mente Martin Zimmerhofer Aria Pura - Le settimane del respiro: un percorso olistico per ritrovare leggerezza Patrick Schwienbacher Settimana dell'Aria Pura a Solda: yoga, erbe officinali e camminate silenziose tra i monti ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): L'aria pura dell'Alto Adige: un toccasana per corpo e mente Florian Tappeiner Aria Pura - Le settimane del respiro: un percorso olistico per ritrovare leggerezza Martin Zimmerhofer Settimana dell'Aria Pura a Solda: yoga, erbe officinali e camminate silenziose tra i monti Patrick Schwienbacher

In Valle Aurina, tra maggio e giugno, Aria Pura - Le settimane del respiro mette al centro salute e rigenerazione attraverso un programma olistico che trasforma l’aria di montagna in parte viva dell’esperienza. Esercizi guidati, bagni di foresta ed escursioni a media quota accompagnano il corpo verso una nuova leggerezza. Anche a Solda, in Val Venosta, la Settimana dell’Aria Pura declina questo stesso richiamo con passeggiate consapevoli, yoga all’aperto, erbe officinali e itinerari guidati tra i profili alpini.

Il movimento dolce

Sull’Alpe di Siusi, la primavera invita invece a ritrovare equilibrio nel movimento dolce. Con Alpe di Siusi Balance, nei mesi di maggio e giugno, l’aria aperta diventa lo spazio in cui camminare senza fretta, alternando attività leggere e pause rigeneranti, in uno dei paesaggi più aperti e quieti delle Dolomiti.

Seiser Alm Marketing Rallentare il passo e ascoltare il proprio corpo: il benessere del movimento dolce in Alto Adige Gianvito Coco YogaMiga a San Vigilio di Marebbe: respirare con la natura in una yurta di legno Benjamin-Pfitscher Algund Balance: escursioni consapevoli e attività per ritrovare calma e armonia ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Rallentare il passo e ascoltare il proprio corpo: il benessere del movimento dolce in Alto Adige Seiser Alm Marketing YogaMiga a San Vigilio di Marebbe: respirare con la natura in una yurta di legno Gianvito Coco Algund Balance: escursioni consapevoli e attività per ritrovare calma e armonia Benjamin-Pfitscher

A San Vigilio di Marebbe, il respiro si fa gesto interiore nelle pratiche di YogaMiga, che da maggio prendono vita in una yurta di legno immersa nella natura. Yoga, meditazione e respirazione guidata dialogano con il vento, il legno e la terra, offrendo momenti di raccoglimento e centratura. Poco distante, a Lagundo, Algund Balance celebra in primavera il legame tra movimento, natura e armonia con escursioni consapevoli e attività pensate per restituire calma al corpo e spazio alla mente.

Un tuffo nelle fioriture

La primavera altoatesina accompagna questo invito a rallentare anche attraverso le sue fioriture. Nella Valle della Primavera, tra i laghi di Monticolo e Caldaro, bucaneve, violette e primule disegnano tappeti delicati lungo sentieri semplici e silenziosi. Sull’Altopiano del Salto, tra aprile e maggio, i crochi trasformano i prati in distese bianche e viola di struggente bellezza e erbe selvatiche e fiori sono ingredienti per delicati (e depurativi) piatti e protagonisti di Settimane gastronomiche.

Klaus Peterlin Dove la primavera danza tra i castelli: a Scena in fiore il risveglio della natura Maike Wittreck La primavera altoatesina esplode di colori: un tuffo nelle fioriture più belle Karlheinz Sollbauer Merano Flower Festival e le altre iniziative in fiore: celebrare la rinascita della natura Elisa Biscardi La storica Festa dei Fiori di Bolzano: Piazza Walther si trasforma in un variopinto giardino HGV Jenesien Erbe selvatiche e fiori in cucina: le prelibatezze delle settimane gastronomiche primaverili ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Dove la primavera danza tra i castelli: a Scena in fiore il risveglio della natura Klaus Peterlin La primavera altoatesina esplode di colori: un tuffo nelle fioriture più belle Maike Wittreck Merano Flower Festival e le altre iniziative in fiore: celebrare la rinascita della natura Karlheinz Sollbauer La storica Festa dei Fiori di Bolzano: Piazza Walther si trasforma in un variopinto giardino Elisa Biscardi Erbe selvatiche e fiori in cucina: le prelibatezze delle settimane gastronomiche primaverili HGV Jenesien

Intorno a Merano, iniziative come Scena in fiore (da aprile a maggio), Lana in fiore (fino al 30 aprile) e il Merano Flower Festival (dal 23 al 26 Aprile) raccontano la rinascita della stagione con giardini, passeggiate e momenti all’aria aperta. E persino la città, Bolzano, si accorda a questo ritmo più lieve con la storica Festa dei Fiori, che trasforma Piazza Walther in un variopinto e profumato giardino.

Ma in Alto Adige è soprattutto il silenzio a diventare protagonista. Ecco alcuni luoghi veramente speciali.

Boutique Hotel Goldene Rose Karthaus

A Karthaus (Certosa), in Val Senales, il silenzio non è assenza: è identità, memoria, atmosfera. Questo piccolo borgo monastico, sospeso in un paesaggio arcaico segnato da ghiacciai e natura primordiale, custodisce una quiete profonda, fra boschi di larici e, alle spalle, le cime tremila della Val d'Ötztal . Qui il Full Retreat - La forza del silenzio, proposto dal Boutique Hotel Goldene Rose Karthaus, interpreta la quietcation come esperienza introspettiva: un’immersione nella tranquillità per riconnettersi con la propria interiorità.

Stefan Schütz Linee pure e passi leggeri: al Boutique Hotel Goldene Rose, l'architettura diventa lo spazio ideale per abitare il silenzio

Linee pure e passi leggeri: al Boutique Hotel Goldene Rose, l'architettura diventa lo spazio ideale per abitare il silenzio

Che si tratti di gustare un pasto nell’eccellente ristorante dell’hotel o nel suo ristorante gourmet stellato Josef Stube, ritemprarsi nella Spa fra bagni termali, saune, piscina,massaggi rigeneranti con prodotti esclusivi Glacisse, fare una passeggiata nei dintorni o semplicemente non fare nulla, corpo e anima trovano tranquillità, bellezza, piaceri.

Gasthof Zum Hirschen

La stessa dimensione raccolta si ritrova a Senale, in Alta Val di Non, storico villaggio del più antico pellegrinaggio dell’Alto Adige, dove il bosco, la spiritualità del luogo e la lentezza quotidiana creano una sensazione di sospensione dal tempo. In questo contesto, il Gasthof Zum Hirschen accoglie chi cerca essenzialità e quiete, in un dialogo armonioso tra tradizione e minimalismo contemporaneo.

Armin Terzer Zum Hirschen: Il contrasto tra l’architettura antica dell'ospizio e l’arredamento minimalista moderno

Zum Hirschen: Il contrasto tra l’architettura antica dell'ospizio e l’arredamento minimalista moderno

Situato proprio accanto alla chiesa del pellegrinaggio Unsere Liebe Frau im Walde (Nostra Signora nel Bosco), è stato ricavato dalla rispettosa e recente ristrutturazione dell’antico ospizio per i pellegrini, e ne ha mantenuto la sua atmosfera armoniosa e priva di orpelli. Il design minimalista e la raffinata semplicità invitano ad apprezzare l’essenzialità e lasciar perdere il superfluo. A contribuire al fascino tranquillo del luogo, la calda accoglienza familiare, l‘eccellente cucina a km zero, l’area benessere, il parco della meditazione, costeggiato da betulle e punteggiato dalle sette colonne della misericordia che offrono spunti per la riflessione profonda.

Gasthof Zum Hirschen Malgasottstraße 2 39010 Senale - San Felice (Bz) Tel +39 0463 886105

Abbazia di Monte Maria

In Alta Val Venosta la foresteria dell’Abbazia di Monte Maria (Marienberg), il monastero benedettino più alto d’Europa, offre un’esperienza sobria e autentica, fatta di semplicità, natura e silenzio. Fondata nel XII sec in una posizione dominante e molto panoramica, accoglie oggi i visitatori non solo per visite e tour guidati, ma anche per chi è alla ricerca di pace e meditazione.

Abbazia di Monte Maria, svegliarsi nel monastero benedettino più alto d'Europa

Abbazia di Monte Maria, svegliarsi nel monastero benedettino più alto d'Europa

Nella Foresteria dell’abate Hermann si alloggia in nove stanze arredate con sobrietà. Volendo si può partecipare alla preghiera mattutina dei monaci e avere un colloquio privato con uno di loro. La giornata trascorre nella tranquillità più assoluta, e ciascuno sceglie con la massima libertà se unirsi agli altri, o restare nel silenzio e la meditazione.

Mangiare e dormire

Azienda Agricola Biologica Thomas Niedermayr

Questo “ristorante agricolo” è una novità e apre i battenti in estate. È annesso all’azienda agricola biologica Thomas Niedermayr, a conduzione familiare, che produce anche vino in modo indipendente e consapevole, con attenzione verso l’ambiente, le persone e gli animali. Nel ristorante saranno utilizzati ingredienti biologici, locali e stagionali seguendo il concetto “Farm to Table”.

Meike Hollnaicher Dal campo alla tavola: la filosofia biologica e consapevole di Thomas Niedermayr

Dal campo alla tavola: la filosofia biologica e consapevole di Thomas Niedermayr

Verdura, frutta e cereali proverranno dall’azienda stessa; carne e pesce saranno forniti da partner che garantiscono elevati standard di benessere animale. Tutto ciò che arriva in tavola seguirà la filosofia del maso: regionale, consapevole, artigianale. Al centro ci saranno il legame tra persone, natura e cucina, tempo per il buon cibo.

Thomas Niedermayr Strada Castel Palù 1 39057 Appiano sulla strada del Vino (Bz) Tel +39 340 8242495

Osteria Eggerhof Schnauzerstube

Situato sul Monte di Marlengo, l’Eggerhof Schnauzerstube è un’osteria di montagna dove la passione per la cucina, l’allevamento e l’ospitalità si fondono in un’esperienza autentica e conviviale. A guidare questa realtà ci sono Emi, originaria dell’Andalusia, e Fabian, della Val Venosta, che hanno creato un luogo dove viene proposta una gastronomia neo-altoatesina, genuina e creativa.

All’Eggerhof Schnauzerstube ogni sapore racconta una storia di famiglia e pascoli d'alta quota

All’Eggerhof Schnauzerstube ogni sapore racconta una storia di famiglia e pascoli d'alta quota

La carne proviene dai bovini di alta montagna della fattoria di famiglia, lo speck e le salsicce dai maiali del maso, gran parte dei prodotti dai contadini della Val Venosta. Tutto viene preparato in casa. Oltre ai piatti stagionali che attingono ad ingredienti del territorio, anche sottaceti, affumicati grappe e distillati.

Osteria Eggerhof Schnauzerstube Jochweg 4 39020 Marlinger Berg (Bz) Tel +39 0473 421421

Ristorante Pramol Alto

Situato nella frazione di Perdonig ad Appiano, Pramol Alto offre una spettacolare vista panoramica su Bolzano e sulle montagne circostanti. Nato l’anno scorso come pop-up, si è oggi consolidato come destinazione gastronomica stabile. Ne sono proprietari Ethel Hoon e Jakob Zeller, che hanno trasformato quella che era una locanda tradizionale nell’interessante ristorante attuale, all’interno del maso biodinamico Pramol (9 ettari di vigneti, coltivati secondo i principi della biodinamica, e frutteti e oltre 30 ettari di bosco).

A Pramol Alto, la cucina biodinamica incontra una vista che toglie il fiato

A Pramol Alto, la cucina biodinamica incontra una vista che toglie il fiato

In tavola piatti creativi preparati con ingredienti locali, funghi ed erbe raccolti nei prati e nei boschi circostanti, verdure e frutti dell’ orto, il tutto raffinato con miso, salse di soia e curry fatti in casa. In questo periodo si gustano Cavolo rapa con kosho di arancia, Asparagi gratinati con grano saraceno, Tempura di salmerino con lupini e pino mugo, Pollo alla griglia con uva spina fermatata, Sorbetto di germogli di abete e gelato al rabarbaro. Con la sua terrazza e la sua posizione tranquilla, questo luogo - dove si incrociano natura, cucina e genuina ospitalità- ha un’atmosfera veramente speciale.

Pramol Alto Strada Pradonico 9 39057 Predonico - Appiano sulla strada del Vino (Bz) Tel +39 392 7558876

Relais & Chateau Terra - The Magic Place

Immerso in un alpeggio soleggiato a 1.622 metri di altitudine, Terra - The Magic Place, che fa della sostenibilità nel senso più ampio del termine il suo portabandiera, è un rifugio esclusivo dove il silenzio della montagna incontra l’eccellenza gastronomica. Con sole undici camere arredate con cura e un’atmosfera intima e raccolta, l’hotel invita a rallentare e a ritrovare la propria dimensione, circondati da boschi di faggi e abeti e dalla vista sulle Dolomiti.