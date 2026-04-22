Non solo Napoli: ecco dove mangeremo la vera pizza d'autore in Europa nel 2026

Pizza Village 2026 consolida il proprio ruolo di evento globale dedicato alla pizza italiana, ampliando la propria presenza con un calendario che attraversa Europa e Italia. Il format rafforza la sua identità di piattaforma internazionale con tappe a Berlino, Napoli, Londra, Roma e Milano, segnando un’evoluzione significativa nel racconto del prodotto simbolo del Made in Italy.

Pizza Village torna nel 2026 con 5 appuntamenti, a Milano, Roma, Napoli e all'estero a Berlino e Londra

L’obiettivo è valorizzare un settore che in Italia rappresenta un comparto economico e culturale di primo piano, con oltre 120.000 pizzerie attive e un consumo che supera i 2,7 miliardi di pizze l’anno.

Le tappe del Pizza Village 2026 tra Europa e Italia

Il calendario del Pizza Village 2026 si apre a Berlino, dal 28 al 31 maggio, presso il Komplex Berlin. Segue la tappa di Napoli, cuore identitario del progetto, in programma dal 7 al 12 luglio sul Lungomare Pertini a Pozzuoli.

Pizza Village torna a Napoli sul Lungomare Pertini a Pozzuoli

Il percorso prosegue a Londra, dal 23 al 26 luglio al Potters Fields Park, per poi arrivare a Roma, dal 4 al 6 settembre lungo il Tevere. La chiusura è prevista a Milano, dall’8 al 13 settembre nel distretto di CityLife. La distribuzione geografica delle tappe rafforza la dimensione internazionale del format, mantenendo al tempo stesso un forte radicamento nel territorio italiano.

Pizza Village come ambasciatore del Made in Italy nel mondo

Nel tempo, il Pizza Village si è affermato come piattaforma di promozione del Made in Italy, con un ruolo sempre più definito di ambasciatore della cultura gastronomica nazionale. Il progetto valorizza anche due patrimoni riconosciuti dall’Unesco: l’Arte del Pizzaiuolo Napoletano e la Cucina Italiana.

Pizza Village a Milano nella suggestiva cornice di City Life

L’obiettivo non è solo raccontare un prodotto, ma un sistema culturale fatto di territori, competenze artigianali e identità condivisa.

Numeri e impatto del Pizza Village tra eventi e partecipazione

L’evento si conferma tra i più partecipati dell’estate italiana, con circa 800.000 presenze complessive tra Napoli e Milano e oltre 150 artisti coinvolti nell'edizione 2025. Il format integra musica dal vivo, masterclass con i pizzaioli, spazi dedicati alle famiglie, contenuti culturali e momenti di confronto tra operatori e istituzioni. La pizza rimane il centro narrativo di un’esperienza che unisce intrattenimento e divulgazione gastronomica.

Anche quest'anno moltissimi eventi e concerti durante Pizza Village

Il Pizza Village evolve verso una struttura sempre più articolata, diventando una vera piattaforma di comunicazione integrata. Il progetto non si limita agli eventi fisici, ma si sviluppa come ecosistema attivo durante tutto l’anno, con contenuti e attività multicanale. La continuità tra le tappe rafforza la visibilità del brand e consolida il posizionamento del format sia in Italia sia nei mercati internazionali.

Partner e sviluppo del format internazionale

Il progetto è sostenuto da partner strategici come Coca-Cola, title sponsor delle edizioni italiane, e Mulino Caputo, title sponsor delle tappe internazionali. La collaborazione contribuisce alla crescita del format e alla sua diffusione globale, rafforzando la presenza del Pizza Village nei principali mercati europei.