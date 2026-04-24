Al Gazometro torna Taste of Roma: l’alta cucina incontra il grande pubblico

Sarà il Gazometro, simbolo di archeologia industriale e di rigenerazione urbana, a ospitare la kermesse capitolina Taste of Roma, che da dieci anni porta l’alta cucina al grande pubblico, rendendola accessibile e conviviale. Il format, in continua evoluzione, prevede, dal 6 al 10 maggio, cinque giorni di appuntamenti con la presenza di 20 ristoranti, tra insegne di prestigio e giovani talenti della ristorazione romana. Questo spazio, che unisce memoria storica, rigenerazione urbana e nuove forme di socialità, si trasformerà così in villaggio del gusto. Ne rafforzerà l’identità contemporanea e amplierà la capacità della manifestazione di coinvolgere pubblici diversi: dagli appassionati gourmand alle generazioni più giovani di foodies, con attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione degli spazi cittadini che possano raccontare l’energia di una città in continua evoluzione.

Dal 6 al 10 maggio torna Taste of Roma

Dal 6 al 10 maggio torna Taste of Roma

Masterclass, talk e degustazioni: il programma si amplia

Accanto ai percorsi di assaggio alla scoperta delle nuove proposte e idee di cucina, il calendario ideato dagli organizzatori Mauro e Silvia Dorigo di Be.it Events propone anche masterclass con gli chef, talk con ospiti speciali moderati da Francesca Romana Barberini di Rds, degustazioni e momenti di approfondimento tematico sul mondo del food&beverage e sulle nuove tendenze di settore. «Questa edizione conferma il desiderio di dare continuità a un progetto molto amato dal pubblico - dice Mauro Dorigo - aprendolo allo stesso tempo a nuove visioni, nuovi linguaggi e nuove esperienze». E aggiunge Silvia: «Per noi questa edizione rappresenta insieme una festa e una ripartenza, perché abbiamo immaginato un’esperienza capace di emozionare e coinvolgere pubblici diversi: grandi piatti, masterclass, ottimi vini e cocktail, dj set, interviste dei protagonisti e un’illuminazione pensata per creare un’atmosfera suggestiva».

Chef protagonisti: tra grandi nomi e nuove leve

Fitti gli appuntamenti, con stellati e giovani talenti, a cominciare da Heinz Beck, chef del tristellato La Pergola, poi Angelo Troiani del Il Convivio Troiani, Daniele Usai de Il Tino, Giulio Zoli del Nomos Ante, Andrea Cavallaro di Sbracio, Nicolò e Manuel Palescandolo Trecastelli di Trecca, Davide Del Duca di Osteria Fernanda, Roberto Bonifazi e Francesco Brandini di Tribuna Campitelli e Bottega 13, Danilo Mancini di Anavà, Natale Giunta di Oro Bistrot e Leonardo Malgarini di Casa Malgarini. A portare alta la bandiera dell’artigianalità nell’alta cucina ci sarà anche Federico Salvucci, del ristorante Fase.

Tra i protagonisti di Taste of Roma anche Heinz Beck, chef del tristellato La Pergola

Tra i protagonisti di Taste of Roma anche Heinz Beck, chef del tristellato La Pergola

La squadra si amplierà dal 9 al 10 maggio con Andrea Pasqualucci del Moma, Heros De Agostinis di Ineo, Alessandro Pietropaoli, chef di The Green Restaurant presso Hilton Roma Eur La Lama, Ciro Cucciniello di Carter Oblio, Giacomo Zezza di Bistrot 64. Spazio ai sapori d’oriente con Koji Nakai del ristorante Nakai e Yamamoto Ejii di Sushisen, mentre a portare alta la bandiera delle donne in cucina sarà Anastasia Paris con il suo nuovo progetto Futura - Laboratorio di cucina.

Il Gazometro e una nuova idea di evento urbano

Il Gazometro, imponente struttura metallica alta 90 metri e larga 60, era stato costruito all’inizio del Novecento con 3.000 tonnellate di ferro per approvvigionare di gas la città. Intorno sorsero fabbriche e stabilimenti che diedero vita al quartiere Ostiense. Inutilizzato, si scelse di non demolirlo. E quello che i romani battezzarono il "Colosseo del gas", raffigurato in un famoso dipinto negli anni ’40 dal pittore Mario Sironi, divenne parte dello skyline cittadino e polo culturale. Dal 2022 il Gazometro ospita la rassegna Videocittà sulle forme più avanzate dell’audiovisivo e dei linguaggi digitali. Ad animare il festival, il sound dei dj set targati Rds, media partner della manifestazione, in programma durante le cinque giornate.

In linea con la volontà di coinvolgere un pubblico gourmand ampio, variegato e giovane, si inseriscono anche le nuove formule di biglietteria: Open (valido in una qualsiasi data), Happy Taste (pensato per l’after-work, con ingresso in fascia oraria dedicata) e abbonamento due giorni. Tali soluzioni sono state introdotte non solo per rendere l’esperienza ancora più flessibile, ma soprattutto per attirare un pubblico più ampio e giovane, con modalità di accesso diverse a seconda dei ritmi e delle abitudini di ciascuno. Taste of Roma 2026, ricordiamo, si svolge con il patrocinio di Roma Capitale - Assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda e della Regione Lazio. Un supporto istituzionale che attesta la coerenza del progetto, che intende promuovere la città e il dialogo col territorio.