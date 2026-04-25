Zuma, 10 anni di successo per il format izakaya che ha conquistato Roma

Il Zuma Roma compie 10 anni. Nella Capitale, il brand che ha ridefinito il modo di gustare la cucina giapponese fuori dal Giappone era arrivato nel 2016, nella suggestiva location di Palazzo Fendi a via Fontanella Borghese, seicentesco edificio appartenuto ai nobili Ludovisi Boncompagni. È articolato su due piani e con un ampio rooftop con vista.

Il rooftop di Zuma Roma

Il rooftop di Zuma Roma

Il brand, fondato a Londra a Knightbridge nel 2002 dallo chef Rainer Becker, affascinato dalla tavola nipponica durante un suo impegno a Tokyo con il socio Arjun Waney, ripropone in chiave contemporanea il modello izakaya, la tipica locanda dove si va a bere per rilassarsi dopo il lavoro e dove si condividono piccoli assaggi. L'atmosfera invita a raccontare storie e diventa cordiale e coinvolgente.

Zuma Roma: crescita del brand e sviluppo internazionale

«Raggiungere i dieci anni in una città come Roma, la decima apertura nel mondo, è un traguardo che ha un valore speciale - ha detto Corrado Lamanuzzi, director of operations in Italia alla cerimonia del decennale - perchè Zuma non è semplicemente un ristorante: è un luogo vivo, fatto di persone, energia e rituali quotidiani che si rinnovano ogni giorno. La città oltre che accoglierci ci ha permesso di crescere in un percorso di sviluppo verso altre destinazioni italiane e che continua a guardare al futuro».

Una delle eleganti sale interne di Zuma Roma

Una delle eleganti sale interne di Zuma Roma

Se l'idea fondante del brand era stata l’izakaya, evoluta in visione contemporanea e internazionale, Zuma si è affermato negli anni non solo come ristorante esotico, ma come una vera e propria destinazione lifestyle capace di unire cucina, design, musica e dimensione sociale. Il progetto del locale, con l’interior design firmato da Noriyoshi Muramatsu dello Studio Glitt, interpreta l’estetica giapponese attraverso materiali naturali ispirati ai quattro elementi: terra, fuoco, acqua e aria, in equilibrio e in connessione con il contesto urbano. I materiali sono naturali e in armonia con il paesaggio.

Concept gastronomico Zuma: cucina, sushi counter e robata grill

Tre sono i pilastri che ne definiscono il concept enogastronomico: cucina principale, sushi counter per vivere la preparazione dei piatti come parte integrante del rituale gastronomico e la robata grill, la griglia tipica dei pescatori del Giappone del Nord. La cottura diretta sulla brace conferisce a pesci, carni e verdure un gusto speciale.

Un'esperienza completa di cucina giapponese al Zuma a Roma

Un'esperienza completa di cucina giapponese al Zuma a Roma

Accanto c'è il Sushi Bar, anch’esso a vista, con una originale proposta beverage. L’offerta del format è ampia e si declina attraverso vari menu, anche degustazione, come il richiestissimo Omakase, che significa “a scelta dello chef”, con una carrellata di piatti caldi e freddi. In terrazza si può gustare un aperitivo con vista.

Piatti iconici Zuma e selezione sake sommelier

Sempre presenti le iconiche creazioni Zuma, con ispirazioni stagionali radicate nei prodotti e nella tradizione locale, dal filetto di manzo speziato piccante con semi di sesamo con asparagi alla salsa wafu e sesamo, che arriva bollente dalla robata, al Merluzzo nero marinato avvolto in foglia di hoba.

Merluzzo nero marinato avvolto in foglia di hoba

Merluzzo nero marinato avvolto in foglia di hoba

Tra i primi locali in Europa, Zuma ha introdotto la figura del sake sommelier, vantando una quarantina di etichette del distillato, oltre a una carta cocktail di impronta internazionale.

Zuma in Italia e nel mondo: aperture e destinazioni esclusive

In Italia, inoltre, sono tre gli indirizzi stagionali, mete pop up del lifestyle mediterraneo: a Porto Cervo, presso il Cervo Tennis Club (2022), a Capri, nella cornice del Capri Palace Jumeirah (2023) e, ultimo, a Cortina, all’interno del futuro The First Hotel, inaugurato a dicembre in occasione dei Giochi Olimpici. L'anno prossimo si aggiungerà all'elenco anche Milano.

Su scala globale, gli Zuma nel mondo sono molti: Hong Kong (2007), Dubai (2008), Istanbul (2008), Miami (2010), Bangkok (2011), Abu Dhabi (2014), New York (2015), Roma (2016), Las Vegas (2017), Boston (2019), Madrid (2021), Maldives (2022), Cannes (2024), Riyadh (2024). A questi si aggiungono gli indirizzi stagionali in alcune delle destinazioni più ricercate al mondo, tra cui la penisola di Datca (Marmaris), Bodrum, Phuket, Kitzbühel, Ibiza, Mykonos, Porto Cervo, Capri e Cortina.