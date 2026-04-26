Da trulli abbandonati a resort di lusso: il nuovo volto dell’ospitalità in Puglia

Nella Valle d’Itria, tra ulivi secolari e architetture iconiche, Ottolire Resort si afferma come indirizzo lifestyle in Puglia dedicato a chi cerca autenticità, silenzio e bellezza. Un rifugio immerso nella campagna, dove il paesaggio diventa parte integrante dell’esperienza e il tempo rallenta, lasciando spazio a un soggiorno rigenerante. La struttura ha ottenuto la Chiave Michelin, riconoscimento riservato agli hotel capaci di offrire esperienze di soggiorno uniche e memorabili.

Ottolire Resort unisce design contemporaneo e architettura rurale pugliese autentica

Ottolire Resort unisce design contemporaneo e architettura rurale pugliese autentica

Architettura dei trulli in Puglia: design contemporaneo e memoria storica

Soggiornare in Ottolire Resort significa abitare strutture autentiche come trulli e cummerse, simboli architettonici della Puglia. Le tipiche abitazioni di Locorotondo si distinguono per tetti spioventi e materiali locali come le chiancarelle in pietra calcarea. Il restauro conservativo ha mantenuto l’identità originaria degli edifici, integrando elementi di design contemporaneo. Ne nasce un equilibrio tra architettura rurale pugliese e comfort moderno, capace di valorizzare ogni spazio senza alterarne l’essenza.

Una delle camere di Ottolire Resort

Una delle camere di Ottolire Resort

Una storia di famiglia dal 1973: ospitalità autentica in Valle d’Itria

Ottolire Resort affonda le radici in una storia familiare iniziata nel 1973, quando Michele e Vita acquistarono un complesso di trulli abbandonati, riportandoli a nuova vita grazie a competenze tramandate di generazione in generazione. Oggi la nuova generazione - Erasmo, Antonella, Anastasia e Angelo - prosegue questo percorso, trasformando la dimora in un resort di charme in Puglia che conserva il legame con il territorio e con la propria storia.

Ristorante Vulé: cucina pugliese stagionale e design Mid-Century

Il ristorante Vulé rappresenta il cuore gastronomico del resort. La proposta culinaria valorizza la cucina pugliese contemporanea, con ingredienti provenienti dall’orto biologico interno e selezionati nel rispetto della stagionalità. Lo spazio si distingue per un raffinato design Mid-Century, con arredi anni ’40, ’50 e ’60 reinterpretati in chiave attuale. Un ambiente elegante e raccolto, dove estetica e gusto si incontrano in un’esperienza coerente e immersiva.

La mise en place del ristorante Vulé

La mise en place del ristorante Vulé

Esperienze in Valle d’Itria: benessere, cucina e attività outdoor

Ottolire Resort propone un’offerta esperienziale pensata per vivere appieno il territorio:

Cooking class in Puglia: l’arte della cucina locale. Un percorso guidato dallo Chef per apprendere la preparazione di pane, focacce e pasta fresca, attraverso tecniche e gesti della tradizione gastronomica pugliese.

Ottolire Resort propone delle lezioni di cucina pugliese

Ottolire Resort propone delle lezioni di cucina pugliese

Pilates e meditazione nella natura: sessioni di yoga e pilates nell’Orangerie immersa tra ulivi secolari, per favorire equilibrio e benessere psicofisico.

sessioni di nell’Orangerie immersa tra ulivi secolari, per favorire equilibrio e benessere psicofisico. Tour in bici nella Valle d’Itria: escursioni tra muretti a secco e panorami rurali, alla scoperta di uno dei paesaggi più iconici del Sud Italia.