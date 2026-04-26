Un motivo in più per andare a Vienna: il 2026 è l’anno della gastronomia

Vienna Bites. Cucina, cultura, carattere: il 2026 è per Vienna l’anno della gastronomia, con il tema culinario declinato in tutte le sue sfaccettature, dalla cucina all’agricoltura e alla sostenibilità fino alla cultura della tavola e all’arte. Centinaia gli eventi, rassegne, tour tematici, mostre, iniziative (dalle cene nei musei ai in cui il cibo è protagonista animano la capitale austriaca, dichiarata per l’11° anno consecutivo da Mercer Study la “città più vivibile al mondo”. Per districarsi fra tante proposte e vivere al meglio la capitale austriaca che ormai si sta affermando come destinazione culinaria imperdibile per i gourmet internazionali, molto utile è consultare la sezione dedicata sul sito della città, dove ciascuno può scegliere quanto di più lo attrae.

Vienna, tra storia, cultura e qualità della vita, è una delle capitali europee più affascinanti da vivere

Vienna, tra storia, cultura e qualità della vita, è una delle capitali europee più affascinanti da vivere

Gustare la città più vivibile al mondo

Questa della gastronomia è un’occasione in più, se mai ce ne fosse bisogno, per andare quest’anno a Vienna, città stupenda da visitare e da vivere, in cui è piacevolissimo trascorrere una vacanza stimolante e divertente. Una straordinaria bellezza e ricchezza storico artistica (oltre 100 i musei, regge, palazzi, chiese), un'infinità di spazi verdi, un caleidoscopio di spettacoli ed eventi (molti anche gratuiti) che ha ben poco di uguali in Europa, trasporti ecologici e superefficienti (fruibili gratis con la Vienna City Card, che dà diritto a sconti, entrate in musei ed attrazioni e molto altro ancora) Vienna ha un’ offerta ricettiva che risponde ad ogni esigenza, dai Design Hotel agli alberghi un po’ retrò, ed è adatta per una vacanza per tutte le tasche, sia per chi cerca soluzioni low cost, sia per chi vuole regalarsi vacanze all’insegna del lusso e dell’esclusività.

Beisl, Caffè, Heurige, i molteplici volti della cucina viennese

Molteplici e stimolanti sono le sfaccettature della cucina viennese, che negli ultimi anni è una vera e propria fucina di creatività, che fa da incubatore per una giovane e creativa cucina di ricerca (molto orientata su green e sostenibilità) ed attrae chef creativi e pluripremiati austriaci e stranieri.

Lois Lammerhuber Tra vigneti urbani e Heurige, Vienna è l’unica metropoli con una produzione vinicola interna

Tra vigneti urbani e Heurige, Vienna è l’unica metropoli con una produzione vinicola interna

Ma i sapori della cucina viennese si trovano anche nei Beisl (le caratteristiche e confortevoli trattorie, dove si gustano i piatti della tradizione), nei raffinati ristoranti dagli arredi Jugendstil, nei Caffè per i quali Vienna è universalmente conosciuta, negli Heurige, le caratteristiche osterie con vista sulla città dove il cibo (sia uno spuntino, oppure un pasto vero e proprio) è accompagnato da un calice di Grüner Veltliner, di Gemischter Satz o di un altro degli ottimi vini prodotti dai vigneti che lambiscono la città, facendo di Vienna l'unica metropoli al mondo ad avere un'importante industria vinicola all'interno dei suoi confini. E poi, cucine internazionali, mercati, orti urbani, locali vegani e vegetariani, la scelta è veramente amplissima e sorprendente.

Nei Beisl per gustare la vera cucina viennese (non solo classica)

La più autentica cucina viennese si gusta nei Beisl, dove da sempre cittadini e turisti amano ritrovarsi davanti al bancone dove viene spillata la birra e offerto un calice di vino, o sedersi ai tavoli per che gustare le saporite e rassicuranti pietanze della tradizione. Semplici, accoglienti, democratiche, accolgono gente di tutte le età e ceti sociali e non passano mai di moda.

Gabriel Credico Tante Liesl, cucina viennese genuina in un ambiente semplice e accogliente

Tante Liesl, cucina viennese genuina in un ambiente semplice e accogliente

Oltre all’immancabile Wiener Schnitzel, non vi possono mancare Frittatensuppe, brodo con frittatine, Grießnockerlsuppe, zuppa con gnocchetti di semolino, diverse versioni di Schnitzel, alcuni piatti a base di frattaglie, Gulasch ed eccellenti dolci come le Palatschinken, le crêpe austriache, ed il Kaiserschmarren, il dessert “imperiale” a base di uova, farina e latte, che si accompagna a frutta cotta. Ma la lista delle specialità (dove hanno posto di rilievo zuppe e carni) è veramente lunga e varia. Una bella notizia è che negli ultimi tempi si sono affacciati giovani gestori, che hanno rilevato vecchie osterie, mantenendone l’atmosfera autentica ma dando loro una veste fresca e contemporanea, sia negli arredi che nel cibo, che resta viennese, ma guarda al futuro.

Jakob Eckhart Al Plachutta, il Tafelspitz è protagonista, simbolo della grande tradizione viennese.

Al Plachutta, il Tafelspitz è protagonista, simbolo della grande tradizione viennese.

Lo Steman nella Otto-Bauer-Gasse nel 6° distretto è un esempio di Beisl da manuale: da oltre un secolo è un luogo di ritrovo per tutte le generazioni e celebra al meglio in tavola le tradizioni della cucina viennese. Venendo ad aperture più recenti, nel pittoresco quartiere Servitenviertel, la frequentata locanda Tante Liesl serve cucina viennese genuina e semplice, proprio come l’ambiente. La nuova sede di Plachutta ha portato a Neuen Markt -la centralissima piazza nel cuore del primo distretto di Vienna, a pochi passi dall'Albertina e dalla Kärntner Straße- il Tafelspitz (bollito di manzo), fra i piatti viennesi più iconici: in questo bel bistrot dall’atmosfera rilassata si punta sui classici della cucina viennese, abbinati a specialità selezionate che cambiano ogni mese in base agli ingredienti di stagione.

In periferia, con un bel giardino, il ristorante Das Weinberg punta su specialità locali anche un po’ più di nicchia, come le lumache di Gugumuck, i gamberi di fiume e il salmerino, che sono serviti in formato tapas, ideali per la degustazione e la condivisione (su richiesta si possono gustare anche in porzioni normali). Per assaggiare la cucina viennese in chiave moderna, un interessante indirizzo è Das Drittl, la cui giovane brigata reinterpreta con fantasia i classici. Qualche esempio? I tipici Germknödel (gnocchi) con un ripieno di pancetta di maiale, il pollo alla paprika o l’insalata di pollo fritto

Steman - Otto-Bauer-Gasse 7, Tel. +43 1 5978509

- Otto-Bauer-Gasse 7, Tel. +43 1 5978509 Tante Liesl - Servitengasse 7, Tel. +43 1 2958135

- Servitengasse 7, Tel. +43 1 2958135 Plachutta - Plachuttas Neuer Markt 2, Tel. +43 1 5125030

- Plachuttas Neuer Markt 2, Tel. +43 1 5125030 Das Drittl - Wasagasse 28, Tel. +43 6764248520

Cucina vegetariana e vegana, mercati contadini, farm-to-table

A Vienna operano circa 450 aziende agricole, dedicate soprattutto alla produzione di verdure, con una forte presenza di cetrioli (chi l’avrebbe mai detto che 2 cetrioli su 3 coltivati in Austria provengono dalla capitale?). Il 15% della superficie cittadina viene usato per coltivare cibo. La viticoltura ricopre un ruolo rilevante e, oltre a frutta e verdura, si producono specialità come lumache di vigna e funghi Pleurotus coltivati sui fondi di caffè. Tutto ciò si riflette sulla ristorazione, attenta ai prodotti locali e al basso impatto ambientale. È possibile entrare in contatto diretto con produttrici e produttori viennesi al Markterei, l’animato mercato coperto ricavato all’interno di un'ex centrale idrica nel 9° distretto, aperto tutti i venerdì e sabato. Oltre ad acquistare prodotti, li si può gustare, seduti alla grande tavola al centro della sala. Con la bella stagione, ci si accomoda nel giardino.

Beisl Rosi, cucina vegetariana contemporanea, creativa e sorprendente

Beisl Rosi, cucina vegetariana contemporanea, creativa e sorprendente

Molti è sempre in crescita i ristoranti vegetariani e vegani. Fra è più trendy il Beisl Rosi, che serve una cucina vegetariana moderna di altissimo livello. Ogni portata sorprende con nuovi sapori, che vengono abbinati ad un’ampia scelta di vini naturali e bevande analcoliche. di recente apertura è Lara è la nuova creazione di Larissa Andres e Jonathan Wittenbrink, molto noti per Jola, il loro ristorante vegano di alta cucina. Lara ne è lo spin-off più rilassato e propone deliziosi piatti vegani.

Da Schwein cucina vegetariana contemporanea in un ambiente giovane e informale

Da Schwein cucina vegetariana contemporanea in un ambiente giovane e informale

Cucina contemporanea vegetariana in un ambiente moderno e giovane è quella di Schwein ,ovvero ironicamente “maiale”, aperto a ritmo continuo dalle 9 a mezzanotte. Meinklang Hofküche è l’incarnazione perfetta del concetto farm-to-table, poiché utilizza quasi solo prodotti provenienti dalla propria fattoria nel Parco Nazionale del Seewinkel. Il ristorante riflette nell’arredamento in stile nordico minimalista e nei piatti essenziali l’esperienza che lo lo chef a Copenaghen. Vi si possono acquistare anche prodotti aziendali.

Beisl Rosi - Sechshauserstraße 120, Tel. +43 6602234477

- Sechshauserstraße 120, Tel. +43 6602234477 Lara - Passauer Platz 2, Tel. +43 1 2080533

- Passauer Platz 2, Tel. +43 1 2080533 Schwein - Siebensterngasse 31, Tel. +43 6701845777

- Siebensterngasse 31, Tel. +43 6701845777 Meinklang Hofküche - Margaretenstraße 58, Tel 0664 3849470

I Caffè, cuore della vita sociale e culturale di Vienna

I Caffè viennesi, proclamati Patrimonio Immateriale dell'Unesco nel 2011, rappresentano il cuore della vita sociale e culturale a Vienna, soprattutto nei mesi freddi. Dal 1873, con l’Esposizione Universale, i caffè della città sono celebri in tutto il mondo. Ancor oggi, con i loro arredi d’epoca, rimangono una tappa irrinunciabile per assaporare l'autentica atmosfera asburgica. Se il Melange (a base di caffè espresso leggermente allungato, latte caldo e schiuma) ne è la bevanda simbolo, sono ben una quarantina i tipi di caffè fra cui scegliere e da accompagnare a una fetta di torta o alla tipica pasticceria viennese. Nei Caffè non si gustano solo dolci, ma si può anche mangiare dalla classica cucina viennese con zuppe e gulasch, ai piccoli snack come gli involtini di prosciutto ripieni di maionese.

Atmosfere eleganti e senza tempo nel celebre Café Sacher, tempio della tradizione viennese

Atmosfere eleganti e senza tempo nel celebre Café Sacher, tempio della tradizione viennese

Fra i più famosi e antichi, il mitico Café Sacher Wien, annesso all’omonimo hotel di fronte all’Opera e nel 2026 compie 150 anni- dove è d’obbligo gustare una tazza di caffè Original Sacher e una fetta di Sacher-Torte, che qui fu creata: un luogo elegante dove si respirano le più raffinate atmosfere asburgiche, ideale per una golosa colazione, un caffè ma anche per un pranzo leggero o una romantica cena. Anche al Café Schwarzenberg, il più antico caffè lungo la Ringstrasse, aperto nel 1861, si gustano in atmosfere d’altri tempi specialità di caffè classiche di altissima qualità, preparate secondo i principi del commercio equo e solidale, pasticcini squisiti e delizie culinarie della cucina viennese, oltre a un’ampia varietà di tè disposizione degli ospiti, come vuole la tradizione, una vasta selezione di quotidiani internazionali.

Julius Hirtzberger Il più antico caffè della Ringstraße, dove la tradizione viennese si conserva intatta

Il più antico caffè della Ringstraße, dove la tradizione viennese si conserva intatta

Chi predilige la modernità rispetto alla tradizione trova a Vienna una scena in piena evoluzione, caratterizzata da caffetterie dal design contemporaneo e raffinato. Questi nuovi locali mantengono un’atmosfera accogliente e curata nei dettagli e pongono particolare attenzione alla tostatura e alla preparazione dei chicchi di caffè, valorizzando la qualità della materia prima e la ricerca di sapori unici. Tra gli indirizzi da non perdere, Gota Coffee si distingue per aver conquistato il terzo posto nella prestigiosa classifica “The World’s 100 Best Coffee Shops”. Qui è possibile degustare il caffè in tutte le sue varianti, dalle preparazioni classiche alle più innovative, come l’Espresso Tonic, una bevanda fresca e originale che combina l’intensità dell’espresso con la vivacità del tonic. Un altro esempio di innovazione è rappresentato dal Kaffemik, nel 7° distretto. Questo locale incarna perfettamente lo spirito della cosiddetta “third wave of coffee”, offrendo un ambiente essenziale e minimalista in cui il protagonista assoluto è il caffè filtro, preparato con torrefazioni speciali che ruotano periodicamente. Qui gli appassionati possono scoprire nuovi profili aromatici e metodi di estrazione.

Naschmarkt, il mercato più vivace della città

Il Naschmarkt - tra Karlsplatz e Kettenbrückengasse - è il mercato più vivace e conosciuto di Vienna, frequentatissimo per la varietà di culture e prodotti offerti nelle sue oltre 120 attività, tra bancarelle e locali. La clientela è eterogenea, composta da residenti, studenti, turisti e famiglie. Il sabato ospita anche un mercatino delle pulci ed è quindi perfetto per una visita mattutina. Nel mercato si trovano locali di ogni tipo: caffetterie, ristoranti di pesce rinomati come Umar, Nautilus e Fischviertel, locali moderni con wifi gratuito e chioschi più semplici.

Christian Stemper Naschmarkt, il mercato più vivace di Vienna, tra sapori internazionali, prodotti freschi e un’atmosfera cosmopolita

Naschmarkt, il mercato più vivace di Vienna, tra sapori internazionali, prodotti freschi e un’atmosfera cosmopolita

Tra i prodotti spiccano spezie, formaggi, olive, pesce fresco, dolci orientali e articoli biologici. L’atmosfera è vivace, soprattutto a pranzo, quando molti si fermano per mangiare o prendere un caffè. Al Naschmarkt si può mangiare bene a prezzi ragionevoli, scegliendo fra cucina austriaca tradizionale, piatti etnici asiatici e mediorientali, oppure spuntini nelle caffetterie. Tra i locali più conosciuti ci sono Café Do-An (specialità vietnamite), Naschmarkt Deli (brunch asiatico e DJ set serali), Urbanek (formaggi e vini artigianali), Eisernen Zeit (cucina viennese in ambiente vintage) e Drechsler (famoso per le colazioni tutto il giorno). Durante i fine settimana, il mercato offre anche intrattenimento musicale e vita notturna.

Il mondo in tavola

A Vienna, città cosmopolita che attrae gente - e chef- da tutto il mondo, ci sono ottimi ristoranti di cucine internazionali. Fra le aperture degli ultimi mesi, all’interno della vecchia Borsa sulla Ringstraße, edificio progettato da Theophil Hansen, ha aperto il nuovo ristorante Nikkai che propone una cucina fusion asiatica-europea in un ambiente estremamente elegante. Di ispirazione spagnola, Otto will Meer è un nuovo ristorante che propone piatti di pesce e frutti di mare, tra cui naturalmente la paella. Situato all’interno della scenografica Otto Wagner Schützenhaus, con vista sul Danubio, il locale è un gioiello in stile liberty con un arredamento vivace e colorato.

Nikkai - Wipplingerstraße 34/Alte Börse, Tel. +43 1 9928000

Otto will Meer - Obere Donaustraße 26/Donaukanal, Tel. +43 1 3660505

Dove mangiare

Gmoakeller

Qui, e sono in molti a sostenerlo, si mangia la miglior Wiener Schnitzel della città. Che sia la migliore o no, è decisamente superlativa e, con la sua croccante panatura, le sue dimensioni oversize e l’accompagnamento dell’insalata di patate , è un piatto che fa da (soddisfacente) pasto.

Christian Stemper Al Gmoakeller, la cucina segue fedelmente le ricette della tradizione viennese

Al Gmoakeller, la cucina segue fedelmente le ricette della tradizione viennese

Gmoakeller è una delle più amate Beisl della città. Fondata nel 1858, si trova nel terzo distretto, non distante dal centro, e conserva atmosfere ed arredamento delle classiche trattorie viennesi, con pavimenti a doghe e pannelli in legno a ricoprire le pareti, le articolate salette interne e, all’esterno, il biergarten ombreggiato da tendoni. Qui si mangia la più tradizionale cucina viennese, preparata come un tempo, dai Gnocchetti di fegato in brodo al tafelspitz, il tipico bollito di carne di manzo cotta a lungo e servita con patate e verdure. A pranzo menu fisso di due portate a ottimo prezzo.

Gmoakeller Am Heumarkt 25 1030 Vienna (Austria) Tel +43 1 712 53 10

Motto am Fluss

Fra i locali più trendy della città, Motto am Fluss sembra un grande battello attraccato sul canale del Danubio, accanto al terminal delle imbarcazioni di Schwedenplatz. In realtà è un edificio su due piani con una delle più belle viste di Vienna, regno del noto ristoratore e gastronomo austriaco Bernd Schlacher, che l’ha pensato suddiviso in due situazioni diverse ma complementari, dove l’atmosfera è soft e rilassata: il Ristorante con bar al primo piano e il Motto Café al secondo con una grande terrazza, luogo ideale per fare colazione, spuntini, pranzi veloci con ingredienti freschi, regionali e biologici e specialità di pasticceria.

Christian Stemper Affacciato sul canale del Danubio, il locale colpisce per la sua struttura che richiama un elegante battello urbano

Affacciato sul canale del Danubio, il locale colpisce per la sua struttura che richiama un elegante battello urbano

Interni, che si ispirano ai battelli fluviali degli anni 60, una cura particolare per i dettagli, il ristorante propone una cucina austriaca in chiave moderna ed internazionale, abbinata a vini austriaci e no e a cocktail d’autore.

Motto am Fluss Franz-Josefs-Kai 2 1010 Vienna (Austria) Tel +43 1 25 255

Vollpension Generation Café al MUK

Piacevolissima, inusuale e interessante dal punto di vista sociale, è l’esperienza di sedersi ai tavoli veramente vintage, in un ambiente autenticamente kitsch come kitsch era il salotto delle nonne, del Vollpension Generationencafé (ovvero "il salotto pubblico della nonna"). Si trova al piano terra del MUK, l'Università di Musica e Arti della Città di Vienna, in pieno centro. Vi si gustano dolci sfornati freschi ogni giorno davanti agli occhi degli avventori da nonni e nonne (che così integrano le loro entrate, spesso basse) e semplici piatti con menu giornaliero.

Un ambiente volutamente rétro e autenticamente kitsch, che richiama il salotto di una volta

Un ambiente volutamente rétro e autenticamente kitsch, che richiama il salotto di una volta

Ai tavoli li portano ragazzi e ragazze, per lo più studenti, in una innovativa forma di cooperazione e aggregazione tra anziani e giovani, che dà impulso affinché gli anziani diventino una parte attiva, solidamente integrata e preziosa della società. Scopo del progetto è che anziani e giovani imparino insieme e gli uni dagli altri, alla pari, vivano insieme e si aiutino a vicenda. Il risultato è stupefacente. Un altro Vollpension Generationencafé si trova vicino al famoso mercato all'aperto Naschmarkt (Schleifmühlgasse 16).

Dove dormire

Hotel Indigo Wien Naschmarkt

Contemporaneo, giovane, accogliente, l'Hotel Indigo Wien si trova a due passi dal frequentatissimo mercato di Naschmarkt con le sue oltre 120 bancarelle e ristorantini il più vivace e famoso di Vienna, dove, oltre street food, prodotti alimentari ed etnici, il sabato si tiene anche un bel mercatino delle pulci.

All'Hotel Indigo ambienti ampi e luminosi dove design contemporaneo e fascino viennese si incontrano

All'Hotel Indigo ambienti ampi e luminosi dove design contemporaneo e fascino viennese si incontrano

Poco lontano dal centro, in un'ottima posizione e ben collegato con i mezzi pubblici (la stazione della metropolitana U4 di Pilgramgasse è proprio di fronte all'ingresso), questo elegante ed informale boutique hotel ha grandi e luminosi spazi comuni dove si fondano design contemporaneo e fascino viennese, e un ombreggiato giardino interno, dove si può anche fare la prima colazione, fra i must della struttura, ricco di proposte dolci e salate, con particolare attenzione ai prodotti bio.

Palais Rudolf

Inaugurato a novembre 2025 in un angolo particolarmente suggestivo del centro di Vienna, Palais Rudolf si affaccia su Rudolfsplatz e Rudolfspark, dedicati al principe Rodolfo. L'hotel a 4 stelle offre 62 camere e 2 suite con balconi, arredate in toni caldi ed eleganti con uno stile vintage che unisce design e viennese e internazionale.

James McDonald Il cocktail bar elegante e contemporaneo del ristorante Baroness

Il cocktail bar elegante e contemporaneo del ristorante Baroness

La facciata richiama il Rinascimento italiano con elementi veneziani e fiorentini. Alle pareti sono esposte opere di celebri artisti austriaci ,come Maria Lassnig, Max Weiler e Christian Ludwig Attersee. È attesa per questa estate l’apertura del ristorante Baroness con cucina italiana.

Palais Rudolf Rudolfsplatz 11 1010 Vienna (Austria) Tel +43 1 5331353

Anantara Palais Hansen Vienna Hotel

L'Anantara Palais Hansen Vienna Hotel, lussuoso hotel a 5 stelle, brilla nuovamente sulla prestigiosa Ringstraße , dopo che l’anno scorso tutte le 152 camere e suite sono state completamente rinnovate. L'edificio storico, progettato da Theophil Hansen - celebre architetto della Ringstraße che firmò anche il Parlamento, la Borsa e il Musikverein - venne originariamente costruito come hotel per l'Esposizione Universale di Vienna del 1873.

Minor Hotels Elegante palazzo storico lungo la Ringstraße, esempio iconico dell’architettura viennese ottocentesca

Elegante palazzo storico lungo la Ringstraße, esempio iconico dell’architettura viennese ottocentesca

Questo raffinato resort urbano offre una spa di 800 mq e una ricca proposta gastronomica. Il ristorante Edvard, che propone un incontro di alta cucina viennese e internazionale, si fregia della stella Michelin, mentre alla Brasserie Sophie la tradizione culinaria austriaca viene rivisitata in chiave moderna. Theo's Lounge & Bar accoglie gli ospiti con un raffinato caffè durante il giorno e si trasforma in un bar alla moda la sera.

Anantara Palais Hansen Schottenring 24 1010 Vienna (Austria) Tel +43 1 236 1000

Per maggiori informazioni www.wien.info/it