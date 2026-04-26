Punta Giglio, il rifugio nella macchia mediterranea che (quasi) nessuno conosce

Situato all’interno del parco naturale di Porto Conte e immerso nella macchia mediterranea troviamo il Rifugio di Mare - MAPS a Punta Giglio, poco distante da Alghero (Ss): un piccolo angolo di profumi e sapori mediterranei dove immergersi in un’atmosfera inebriante per tutti e cinque i sensi. Con un dislivello di circa ottanta metri dal parcheggio percorribili sia a piedi che con la navetta che parte più volte al giorno, si possono ammirare la flora e la fauna locale: non è insolito trovare nella boscaglia, pernici, volpi, rapaci e cinghiali.

Rifugio di Mare - MAPS a Punta Giglio

Rifugio di Mare - MAPS a Punta Giglio

Punta Giglio: museo a cielo aperto con panorama

Una volta arrivati in vetta troviamo il museo a cielo aperto ricavato dalla vecchia caserma dismessa nel 1943 durante la Seconda guerra mondiale. Si possono fare visite guidate, anche in lingua inglese e francese, oppure scoprire in solitaria i vari angoli del promontorio caratterizzati da costruzioni basse e con muri a secco. Se si percorre il sentiero più a ovest della scogliera ci si può beare di un tramonto fantastico con il sole che muore nel mar Esperico. Dalla sporgenza più alta si scorge la lingua di terra che comprende le bellissime Grotte di Nettuno, la grotta Verde e alcune delle torri saracene seicentesche che circondano il luogo.

Le strutture della ex caserma raccontano la storia militare di Punta Giglio, oggi museo a cielo aperto

Le strutture della ex caserma raccontano la storia militare di Punta Giglio, oggi museo a cielo aperto

Autentica esperienza sarda

Ma Rifugio di Mare non è solo natura è anche cura dell'ospitalità e attenzione alla cucina. La foresteria con le sue sette camere e il ristorante ricavato dal blocco centrale della caserma, che ben si armonizza con l’ambiente circostante, conservano ancora il pavimento su cui hanno camminato i commilitoni di un tempo e nel salone del ristorante sono presenti le illustrazioni e le scritte disegnate da uno dei soldati dell’epoca ristrutturati e ben conservati.

Una delle stanze del Rifugio di Mare di Punta Giglio

Una delle stanze del Rifugio di Mare di Punta Giglio

Si possono apprezzare ottimi aperitivi: gli intramontabili certificati IBA ma anche, grazie ad una selezione di liquori sardi, ottimi pre e after dinner personalizzati dal Barman da gustare con sfiziosità del luogo servite in una cornice tutta da scoprire. Non manca l’ottima scelta di vini sardi dove spicca il vitigno Bovale, un’uva dalla bacca nera di antica origine spagnola arrivata in Italia sotto l’egemonia aragonese fra il XIV e il XV secolo.

Carpaccio di salmone con philadelphia Polpette di verdure con fonduta di pecorino sardo Roll di pesce spada con polenta croccante e semolada Carpaccio di pesce con verdure Alcuni dei cocktail preparati dal barman per l'aperitivo: Negroni Clandestino, Virgin Mojito, Virgin Hug e Rose of England Spritz ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Carpaccio di salmone con philadelphia Polpette di verdure con fonduta di pecorino sardo Roll di pesce spada con polenta croccante e semolada Carpaccio di pesce con verdure Alcuni dei cocktail preparati dal barman per l'aperitivo: Negroni Clandestino, Virgin Mojito, Virgin Hug e Rose of England Spritz

Il ristorante è aperto sia a pranzo che a cena e qui potrete assaporare tutti i piatti della tradizione sarda reinterpretati attraverso le tecniche della cucina all’avanguardia, non solo Malloreddus ma anche i Culurgiones, ravioli di terra con ripieno di pecorino, patate e menta e una vasta selezione di pesce fresco. Oltre al pescato del giorno possiamo dare rilievo ai ravioli di pesce con burro aromatizzato agli agrumi. Un accento positivo sull’olio selezionato appositamente per il Rifugio di Mare firmato dall’azienda Giuseppe Fois dai toni fruttati e decisi con un colore verde luminoso dalle sfumature dorate ricavato solo da olive di media maturazione.

Soggiorno tra mare, grotte e natura incontaminata

Al Rifugio potete anche optare per delle esperienze che vi daranno modo di visitare il luogo circostante nella sua interezza. C’è la possibilità di fare un’escursione in barca partendo dal porto di Alghero dove lo skipper vi porterà a visitare le più rinomate calette del posto nonché i punti non raggiungibili via terra come La Foradada dove vedrete l’impressionante volto di Dante Alighieri impresso nella roccia, oppure a Cala d’Inferno: una bianca falesia plasmata dalla formidabile potenza del mare invernale. In questi luoghi sono osservabili polpi, cernie, occhiate, pomodori di mare e molta altra fauna autoctona.

Le Grotte di Nettuno vicino Alghero

Le Grotte di Nettuno vicino Alghero

Un’altra esperienza interessante è il tour alle Grotte di Nettuno e alla grotta verde. Entrambe presentano carsismo e spazi simili alle volte di una chiesa gotica. Nella grotta verde è possibile ammirare le concrezioni vegetali che unite ai muschi danno il nome alla stessa. Per le grotte di Nettuno, invece, è possibile scegliere se arrivare via mare oppure attraverso la scalinata panoramica che dà su La Foradada. Al Rifugio di Mare si prenderanno cura di ogni dettaglio trasformando il vostro soggiorno in una esperienza indimenticabile.