Val di Sole, tornano le Wow Experience: 20 attività tra natura e gusto

In Val di Sole, in Trentino, la primavera si apre con il ritorno delle Wow Experience, il progetto promosso dall’ApT Val di Sole insieme all’ApT Val di Non e agli operatori locali. Il format, ormai consolidato, propone 20 attività pensate per vivere il territorio in modo diretto, fra natura, sport, cultura e gastronomia. Le esperienze sono acquistabili online e si inseriscono in un sistema integrato che include anche un “passaporto delle esperienze”: una brochure su cui raccogliere timbri per ogni attività svolta e ottenere, al raggiungimento di due partecipazioni, un gadget dedicato negli uffici turistici delle due valli.

Wow Experience in Val di Sole: 20 attività tra natura, cucina e benessere

Wow Experience in Val di Sole: 20 attività tra natura, cucina e benessere

Natura, paesaggio e attività all’aria aperta

Il progetto si sviluppa lungo diverse direttrici, costruendo un’offerta che attraversa le molteplici identità del territorio. L’acqua resta uno degli elementi centrali: il fiume Noce, inserito dal National Geographic tra i migliori al mondo per il rafting, continua ad essere il fulcro delle attività più dinamiche, mentre per un approccio più immersivo si affiancano proposte come il kayak tra le gole del Canyon del Rio Novella. La dimensione outdoor si completa con itinerari su due ruote, tra cui “Melapedalo”, una pedalata tra Ossana e Caldes con sosta nei meleti, e i tour guidati in e-bike tra i castelli della Val di Non.

Il rafting sul fiume Noce

Il rafting sul fiume Noce

Parallelamente, la primavera diventa occasione per leggere il paesaggio attraverso i suoi elementi naturali. Le escursioni dedicate alla fioritura, in programma ogni sabato di maggio, conducono alla scoperta di specie spontanee come tarassaco, crocus, genziane e orchidee selvatiche. Il rapporto con l’ambiente si estende anche alle attività legate agli animali, come le passeggiate a cavallo, e all’esplorazione del sottosuolo in una miniera argentifera. A queste si affiancano le esperienze di foraging guidate da esperti di etnobotanica, dedicate al riconoscimento e all’utilizzo consapevole delle erbe spontanee.

Che cosa sapere sulla Val di Sole La Val di Sole si estende nel Trentino nord-occidentale lungo il corso del fiume Noce, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta. È una valle alpina caratterizzata da boschi, pascoli e piccoli borghi, con località come Peio e Rabbi note per le terme e l’accesso diretto alla natura. A ovest confina con la Val di Non, famosa per le coltivazioni di mele e per i suoi castelli. L’area è apprezzata per l’offerta outdoor, dai percorsi ciclabili lungo il Noce alle attività fluviali.

Che cosa sapere sulla Val di SoleLa Val di Sole si estende nel Trentino nord-occidentale lungo il corso del fiume Noce, tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta. È una valle alpina caratterizzata da boschi, pascoli e piccoli borghi, con località come Peio e Rabbi note per le terme e l’accesso diretto alla natura. A ovest confina con la Val di Non, famosa per le coltivazioni di mele e per i suoi castelli. L’area è apprezzata per l’offerta outdoor, dai percorsi ciclabili lungo il Noce alle attività fluviali.

Esperienze tra gusto, cultura e benessere

Il tema del gusto si intreccia con quello dell’apprendimento pratico. In Val di Rabbi il tarassaco diventa protagonista di una masterclass che unisce raccolta e preparazione culinaria, mentre i laboratori di pasticceria propongono la realizzazione di dolci tipici locali. Ampio spazio è poi dedicato alla tradizione casearia: nel caveau del Caseificio Presanella si svolge l’apertura delle forme di Trentingrana, accompagnata da una degustazione di Trentodoc, mentre a Peio l’esperienza della “Caserada” consente di assistere alla produzione del burro, con degustazione finale in una grotta sotterranea.

L’offerta si completa con una componente culturale diffusa sul territorio. A Monclassico prende forma “Ecologia delle Parole”, un’attività basata sulla comunicazione visiva e sulla partecipazione, affiancata da laboratori per la costruzione di arnie e da un percorso dedicato alle meridiane tra Monclassico e Presson. Il Museo della Civiltà Solandra propone invece un approfondimento multimediale sulla micologia, mentre nei castelli della Val di Non si alternano visite narrate serali e attività per famiglie, tra cui cacce al tesoro.

Una degustazione in un’azienda agricola della Val di Sole

Una degustazione in un’azienda agricola della Val di Sole

Accanto alle esperienze più dinamiche e culturali trova spazio, ovviamente, anche il benessere, con sessioni di Forest Bathing nel Parco Arte Pineta di Cavareno. Qui il contatto con il bosco viene esplorato attraverso camminate lente e pratiche sensoriali che coinvolgono suoni, profumi e percezioni. Insomma, nel complesso, le Wow Experience costruiscono un racconto articolato della primavera in Val di Sole e Val di Non, trasformando la visita in un percorso attivo tra ambienti, pratiche e tradizioni locali. Da non perdere, assolutamente.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visita il sito visitvaldisole.it/it/wow-experience!