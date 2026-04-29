Formentera a maggio: il momento perfetto per vivere l’isola con ritmi più lenti

Formentera è spesso associata all’estate, alle spiagge prese d’assalto e ai mesi in cui l’isola raggiunge il picco delle presenze turistiche. Ma è in primavera che mostra una dimensione diversa, più lenta e meno affollata, in cui il rapporto con il territorio cambia ritmo. Maggio, in particolare, concentra una serie di appuntamenti che spaziano dallo sport alla gastronomia fino al benessere, offrendo motivi concreti per visitare l’isola più piccola delle Baleari (arcipelago spagnolo che, ricordiamo, comprende anche Minorca, Maiorca e la vicina Ibiza) prima dell’alta stagione.

Formentera in primavera rallenta: nuoto, food e benessere lontano dalla folla

Formentera in primavera rallenta: nuoto, food e benessere lontano dalla folla

Marnaton Formentera, il via il 2 maggio con il nuoto in acque libere

Ad aprire il calendario sarà, il 2 maggio, la decima edizione della Marnaton Formentera, manifestazione dedicata al nuoto in acque libere che richiama ogni anno appassionati, amatori e professionisti. Tre le distanze previste: 8, 4 e 2 chilometri. Il percorso più lungo attraverserà Es Pas, mentre gli altri due itinerari permetteranno di vivere il mare dell’isola su tracciati più accessibili.

Le acque cristalline che circondano l’isola di Formentera

Le acque cristalline che circondano l’isola di Formentera

Al termine della competizione è prevista la tradizionale festa sulla spiaggia che accompagnerà la cerimonia di premiazione al tramonto. Il 3 maggio il programma proseguirà con una giornata dedicata al benessere fisico e mentale attraverso una sessione di yoga, meditazione e pratiche wellness guidata dalla professoressa Sílvia Bueno.

Che cosa sapere su Formentera Formentera è la più piccola delle isole Baleari e si trova nel Mar Mediterraneo, a sud di Ibiza, da cui dista circa 20 km. Con una superficie di poco più di 80 kmq, è conosciuta per le sue spiagge caraibiche, le acque trasparenti e il Parco naturale di Ses Salines, condiviso con Ibiza. Il capoluogo amministrativo è Sant Francesc Xavier, mentre il porto principale è La Savina, punto di accesso via traghetto. L’isola vive soprattutto di turismo, ma conserva una forte identità legata alla pesca, all’agricoltura e alla tradizione locale.

Che cosa sapere su FormenteraFormentera è la più piccola delle isole Baleari e si trova nel Mar Mediterraneo, a sud di Ibiza, da cui dista circa 20 km. Con una superficie di poco più di 80 kmq, è conosciuta per le sue spiagge caraibiche, le acque trasparenti e il Parco naturale di Ses Salines, condiviso con Ibiza. Il capoluogo amministrativo è Sant Francesc Xavier, mentre il porto principale è La Savina, punto di accesso via traghetto. L’isola vive soprattutto di turismo, ma conserva una forte identità legata alla pesca, all’agricoltura e alla tradizione locale.

Il 9 maggio debutta la Formentera 4x10K

Il calendario sportivo continuerà il 9 maggio con una delle novità del 2026: la Formentera 4x10K. Si tratta di una staffetta di 40 chilometri suddivisa in quattro frazioni, con partenza dal porto di La Savina. Il percorso attraverserà il centro di Sant Francesc Xavier e l’area naturale dell’Estany des Peix. Ogni componente delle squadre partecipanti otterrà inoltre automaticamente un posto per la Mezza Maratona di Formentera 2027.

Dall’11 al 24 maggio le settimane gastronomiche

Dall’11 al 24 maggio spazio invece alle settimane gastronomiche, appuntamento dedicato alla cucina locale. I ristoranti aderenti proporranno menu a prezzo fisso pensati per valorizzare prodotti del territorio e ricette tradizionali. Tra gli ingredienti protagonisti ci saranno pesce fresco, ortaggi di stagione, agrumi e formaggi artigianali. Tra i piatti simbolo dell’isola, ricordiamo, figurano l’insalata payesa, il frit de polp e il sofrit pagès, mentre sul fronte dei dolci spazio al flaó, alle orelletes e alla greixonera.

Il frit de polp, uno dei piatti simboli di Formentera

Il frit de polp, uno dei piatti simboli di Formentera

Formentera Zen chiude il mese dal 29 al 31 maggio

A chiudere il mese sarà, dal 29 al 31 maggio, la dodicesima edizione di Formentera Zen, evento dedicato al benessere promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Formentera. Il programma prevede masterclass, workshop, conferenze e sessioni pratiche guidate da professionisti internazionali. I temi affrontati spaziano dalle abitudini salutari alla psicologia, dalla nutrizione al fitness, fino alla psiconeuroimmunologia, alla meditazione, al pilates e allo yoga. In calendario anche appuntamenti dedicati ad arte, sostenibilità, bellezza e sessioni all’alba.

Dal 29 al 31 maggio torna Formentera Zen, evento dedicato al benessere

Dal 29 al 31 maggio torna Formentera Zen, evento dedicato al benessere

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.formentera.es!