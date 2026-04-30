Vico sbarca a Capri: la pizzeria di Roma apre un pop-up sull’isola

Vico, la nota pizzeria di Roma a due passi dal Pantheon, sbarca sull’isola di Capri con un pop-up per la bella stagione, portando sull’isola un format già consolidato nella Capitale e costruito attorno alla pizza, con un’impostazione che coinvolge anche la cucina.

Vista sull’isola di Capri

Vista sull’isola di Capri

Nel giardino dell’Hotel La Residenza

Il progetto prende forma all’interno dell’Hotel La Residenza, lungo la strada che conduce a via Krupp, alla Certosa di San Giacomo e ai Giardini di Augusto, a pochi passi dalla Piazzetta e da via Camerelle. L’ingresso è defilato rispetto ai flussi più battuti e introduce a un giardino interno che diventa la vera sala del locale: uno spazio all’aperto immerso nel verde, fra piante mediterranee, banani, bougainvillea e angoli più raccolti. Gli arredi richiamano un gusto anni Cinquanta, in linea con la storia dell’hotel, e contribuiscono a costruire un ambiente coerente con il contesto, senza forzature. Al centro dello spazio si sviluppano le diverse aree operative, dal banco pizzeria al cocktail bar, fino alla zona lounge.

La pizza tra tecnica e lavoro a quattro mani

La proposta gastronomica segue la linea già definita a Roma, con la pizza al centro e, come detto, un’impostazione che coinvolge direttamente anche la cucina. Il lavoro sull’impasto, sulle lievitazioni e sulle cotture è uno degli elementi chiave, in continuità con la scuola di Ciro De Vincenzo. In carta si muovono diverse tipologie: dalle pizze tradizionali cotte nel forno a legna, come la Margherita classica e quella Dop, alle versioni in doppia cottura - prima fritta e poi al forno - come la Genovese d’estate, fino alle pizze più sottili e croccanti, tra cui la Capri Marinara e la Maialina.

La proposta gastronomica del pop-up di Capri segue la linea già definita a Roma

La proposta gastronomica del pop-up di Capri segue la linea già definita a Roma

Accanto a queste, una parte rilevante del menu è occupata dalle proposte signature, dove il lavoro sui topping diventa più articolato e nasce in cucina: ingredienti preparati dallo chef e completati al banco nella fase finale, in un passaggio a quattro mani tra pizzaiolo e cucina. È qui che si inseriscono pizze come la Crudo e rucola, la Quattro formaggi e tartufo, la Crunchy Diavola o la Nerano, fino a combinazioni più spinte come la Dolce e Salato con pere caramellate, blu di bufala, miele e noci. A completare l’offerta, una linea di fritti eseguiti con tecnica precisa, tra cui il fiore di zucca in tempura ripieno di ricotta e provolone del Monaco con salsa di pomodorini semi-dry.

Cucina e cocktail bar, l’offerta che accompagna la giornata

La sezione cucina, firmata da Giuseppe Squillante, si muove su un binario parallelo ma coerente: piatti essenziali, costruiti su materie prime riconoscibili e su una lettura diretta della tradizione. L’offerta resta più leggera durante il giorno, con snack e proposte veloci, mentre in serata si amplia con alcuni riferimenti più strutturati della cucina partenopea, mantenendo comunque un’impostazione lineare.

Il pop-up propone anche una cucina essenziale e stagionale

Il pop-up propone anche una cucina essenziale e stagionale

Il comparto beverage accompagna l’intera esperienza con una struttura ben definita. La carta vini privilegia etichette campane, con una selezione che attraversa bianchi, rossi e rosati del territorio, affiancati da una proposta più ampia e da una presenza significativa di bollicine. In parallelo, il cocktail bar sviluppato in collaborazione con Salotto 42 occupa uno spazio centrale nel giardino e funziona come punto autonomo oltre che come complemento alla cena. La lista alterna grandi classici e signature, con drink come Vico’s Garden, Capri Fashioned, Summer Margarita o Last Night Dream, pensati per accompagnare i diversi momenti della giornata, dall’aperitivo al dopocena.