La primavera profuma di asparagi: dove mangiarli tra Reno, Baden e Foresta Nera

Con l’arrivo della primavera, tra la pianura del Reno, i vigneti del Baden e i rilievi della Foresta Nera, torna uno dei riti gastronomici più attesi dell’anno: la stagione degli asparagi. In Germania questo ortaggio, chiamato non a caso “il re delle verdure”, non è soltanto un ingrediente stagionale, ma un vero e proprio simbolo culinario che segna il passaggio dalla fine dell’inverno alla stagione mite. La raccolta inizia a metà marzo e prosegue fino al giorno di San Giovanni, il 24 giugno, data che tradizionalmente chiude la stagione. In queste settimane l’intera regione si anima: mercati contadini, locande, cantine e aziende agricole celebrano l’asparago con menu speciali, degustazioni e itinerari gastronomici che trasformano il paesaggio in una grande tavola a cielo aperto.

© Dimitri Dell_#heimat Schwarzwald La raccolta degli asparagi richiede precisione e manualità, un gesto antico della tradizione agricola locale

La raccolta degli asparagi richiede precisione e manualità, un gesto antico della tradizione agricola locale

Tra vigneti, fattorie e locande tradizionali, l’asparago non è soltanto un prodotto agricolo, ma il filo conduttore di un viaggio che unisce paesaggio, tradizioni e piaceri della tavola. È l’occasione ideale per regalarsi un week end gastronomico dedicato agli asparagi, per la cui coltivazione il territorio tra la Foresta Nera e il Reno offre condizioni ideali: terreni sabbiosi e fertili, un clima mite e soleggiato e una lunga tradizione agricola che si tramanda da generazioni. Il risultato è una produzione di qualità eccellente, apprezzata in tutta la Germania.

La Strada degli Asparagi del Baden

Uno dei modi più affascinanti per scoprire questa tradizione è percorrere la Strada degli Asparagi del Baden, un itinerario di circa 136 chilometri che collega Schwetzingen a Scherzheim, vicino a Lichtenau. Il percorso attraversa Karlsruhe, Bietigheim e Rastatt fino alla pianura del Reno e, nella sua parte meridionale, lambisce anche la Foresta Nera.

La Strada degli Asparagi del Baden attraversa vigneti e campagne, offrendo un itinerario gastronomico unico

La Strada degli Asparagi del Baden attraversa vigneti e campagne, offrendo un itinerario gastronomico unico

Durante la stagione primaverile, questa strada diventa una sorta di itinerario del gusto: lungo il tragitto si incontrano aziende agricole dove acquistare asparagi appena raccolti, mercatini contadini e numerose sagre dedicate al prodotto simbolo della regione. Una pista ciclabile parallela rende il percorso perfetto anche per chi desidera esplorarlo su due ruote. Pedalando tra campi coltivati e piccoli villaggi, i visitatori possono osservare da vicino la raccolta degli asparagi e fermarsi nelle locande locali, dove gli chef propongono menu stagionali preparati con il raccolto del giorno.

Osterie del vino e cucina contadina

In primavera, lungo la Strada del Vino del Baden, tornano ad aprire anche le tradizionali Besenwirtschaft, le osterie temporanee dei viticoltori. Il loro segno distintivo è una scopa decorata appesa all’ingresso, segnale che - come nel caso delle nostre frasche - invita i viaggiatori a entrare. Qui si degustano vini prodotti direttamente nei vigneti circostanti, accompagnati da piatti semplici ma ricchi di sapore, espressione della cucina contadina della regione. T

Jigal Fichtner_Schwarzwald Tourismus Le Besenwirtschaft accolgono i visitatori con vini locali e piatti contadini della tradizione del Baden

Le Besenwirtschaft accolgono i visitatori con vini locali e piatti contadini della tradizione del Baden

ra le specialità più amate figurano la tarte flambée, il Bibbiliskäs - una crema di formaggio alle erbe - le Brägele, croccanti patate saltate, e lo Schäufele, spalla di maiale arrosto. In primavera, naturalmente, gli asparagi diventano protagonisti del menu. Serviti con prosciutto, patate e salsa olandese o come ingrediente di ricette più creative, trovano un abbinamento ideale con un bicchiere di vino bianco del Baden.

Raccogliere gli asparagi tra i vigneti del Kaiserstuhl

Chi desidera vivere un’esperienza particolarmente autentica può partecipare direttamente alla raccolta. Nel suggestivo paesaggio vulcanico del Kaiserstuhl, una regione caratterizzata da un clima quasi mediterraneo e da colline ricoperte di vigneti e frutteti, alcune aziende agricole offrono ai visitatori la possibilità di cimentarsi in questa attività. Nella fattoria Rudmann di Ihringen-Wasenweiler, ad esempio, dopo una breve introduzione del proprietario, vengono consegnati coltelli e attrezzi per iniziare la raccolta.

Fritz Klieber Raccolta tra i vigneti: un gesto che racconta il legame tra agricoltura, territorio e tradizione gastronomica

Raccolta tra i vigneti: un gesto che racconta il legame tra agricoltura, territorio e tradizione gastronomica

Il lavoro richiede pazienza e precisione: con due dita si individua l’asparago sotto la superficie del terreno, lo si dissotterra delicatamente fino a circa trenta centimetri di profondità e lo si taglia alla base prima di richiudere con cura la buca. È un gesto antico, ripetuto migliaia di volte durante la stagione, che permette di comprendere quanto lavoro si nasconda dietro ogni piatto servito in tavola.

Pedalando fra i campi nella valle del Rench

Un modo originale per scoprire la ricchezza agricola della regione è il Rench Valley Gourmet Bike Tour, un itinerario cicloturistico di circa 28 chilometri che si snoda attorno a Oberkirch, nella Foresta Nera centrale. Il percorso attraversa vigneti, frutteti e campi coltivati dove, oltre agli asparagi, crescono ciliegie, prugne, mele e fragole.

Renchtal Tourismus GmbH_Jigal Fichtner Tra vigneti e frutteti, il Rench Valley Gourmet Bike Tour unisce sport e sapori locali

Tra vigneti e frutteti, il Rench Valley Gourmet Bike Tour unisce sport e sapori locali

Lungo la strada si incontrano piccoli negozi agricoli e ristoranti che valorizzano i prodotti locali. Tra le soste più apprezzate c’è la fattoria Wurth, dove è possibile acquistare asparagi freschi, mentre ristoranti e hotel come Rose Herztal, Pflugwirts Gasthaus e Gasthof Pfauen propongono piatti stagionali dedicati a questo ingrediente. Per chi preferisce un’esperienza guidata, il Gourmet Pass consente di degustare specialità regionali in sei tappe lungo il percorso.

In battello sul Reno, degustando un menu dedicato agli asparagi

A Breisach, suggestiva cittadina affacciata sul Reno e spesso definita “città europea” per la sua posizione al confine tra Germania e Francia, la stagione degli asparagi si può celebrare anche sull’acqua. Da aprile a giugno è infatti possibile partecipare a una crociera gastronomica di due ore lungo il fiume. Durante la navigazione vengono serviti piatti a base di asparagi del Baden, permettendo di gustare le specialità locali mentre scorrono davanti agli occhi i paesaggi fluviali che caratterizzano questa parte d’Europa.

DZT_Francesco-Carovillano_ Sul Reno, la stagione degli asparagi si celebra anche con crociere gastronomiche tra paesaggi fluviali

Sul Reno, la stagione degli asparagi si celebra anche con crociere gastronomiche tra paesaggi fluviali

Feste e settimane gastronomiche

La stagione culmina in una serie di manifestazioni gastronomiche dedicate a questo ortaggio. Tra gli appuntamenti più attesi figurano le Settimane degli asparagi del Kesslermühle Wellness Hotel di Hinterzarten, dove lo chef Helmut Winkler propone buffet e menu gourmet a base di asparagi del Baden. A giugno, invece, la cittadina di Grenzach-Wyhlen ospita il Festival degli Asparagi e delle Fragole, una festa popolare che unisce cucina, musica dal vivo e attività per famiglie.

Kesslermühle Piatto gourmet a base di asparagi: creatività e stagionalità esaltano il “re delle verdure” in chiave raffinata

Piatto gourmet a base di asparagi: creatività e stagionalità esaltano il “re delle verdure” in chiave raffinata

Dove mangiare e dormire

Numerose aziende agricole della regione hanno trasformato la coltivazione degli asparagi in una vera esperienza gastronomica, fra vendita diretta dei prodotti e degustazioni.

Azienda agricola Bohrerhof

A conduzione familiare, si distingue per la coltivazione di numerosi ortaggi, tra cui gli asparagi, su un terreno di ben 200 ettari Si trova a Hartheim-Feldkirch, nel Markgräflerland, ed è gestita con passione dalla famiglia Bohrer. Il principio che ne guida negozio e ristorante è “dal campo alla tavola”, garantendo così freschezza e qualità direttamente dalla produzione alla cucina. In questo periodo i menu proposti sono incentrati sugli asparagi e offrono una varietà di piatti: dagli asparagi serviti con prosciutto e salsa olandese, al risotto agli asparagi con gamberi, fino a zuppe e menu degustazione dedicati a questo ortaggio.

L'Azienda agricola Bohrerhof

L'Azienda agricola Bohrerhof

Un elemento distintivo dell'esperienza gastronomica al Bohrerhof è la cucina a vista, dove gli ospiti possono osservare direttamente la preparazione dei piatti, apprezzando così la cura, la trasparenza e la maestria degli chef. L'hotel di campagna annesso all'azienda offre 64 camere, progettate nel rispetto della tradizione e dell'ambiente locale. I materiali utilizzati per la costruzione, come abete e pino provenienti dalla vicina Foresta Nera, sono stati lavorati da artigiani del territorio, creando un ambiente accogliente e autentico che riflette il legame con le radici e il paesaggio circostante.

Azienda agricola Bohrerhof Zum Bohrerhof 1 79258 Hartheim-Feldkirch Tel +49 76 33 92 33 20

Fattoria Walter

Un'ottima esperienza per gli amanti della natura e della buona tavola è quella che regala la Fattoria Walter, immersa nel suggestivo paesaggio di Freiburg-Opfingen. I suoi ampi campi di asparagi si estendono sulle colline del Tuniberg, da cui si possono ammirare panorami spettacolari che abbracciano la Foresta Nera, i Monti Vosgi e la regione del Kaiserstuhl. Nel negozio della fattoria si trovano asparagi freschi e prodotti a base di asparagi, oltre a una vasta selezione di altri prodotti tipici della zona.

La Fattoria Walter

La Fattoria Walter

Una delle attrazioni principali della Fattoria Walter è il ricco buffet di asparagi a volontà organizzato nel suo chiosco all’aperto. Il buffet include piatti classici come zuppa e insalata di asparagi, tarte flambée, asparagi serviti con prosciutto, patate e salsa olandese, e molto altro. Per chi desidera vivere un soggiorno immerso nella tranquillità dei vigneti, sono disponibili accoglienti appartamenti per vacanze, ideali per una pausa rilassante all'insegna dei sapori autentici.

Fattoria Walter Wippertskirch 2 79112 Freiburg im Breisgau Tel +49 7664 1396

Restaurant Rose Herztal

Inserito nell’omonimo albergo gestito da generazioni dalla medesima famiglia nella località Oberkirch Nußbach, questo accogliente ristorante si trova nella valle di Herztal, nel cuore della Foresta Nera. Gli fanno da corona frutteti e vigneti, e una realtà agricola da cui provengono le materie utilizzate per la preparazione dei piatti.

Il ristorante Rose Herztal

Il ristorante Rose Herztal

Menu tradizionale e stagionale è il suo, e propone le specialità più conosciute della Foresta Nera, accompagnate da un’attenta selezione di vini locali del Baden. Questa è la stagione degli asparagi, ingrediente principe di antipasti, primi (eccellenti le zuppe) e delle fragole, ma poi viene quella della selvaggina e dei finferli.

Restaurant Rose Herztal Herztal 88 77704 Oberkirch-Nußbach Tel +49 07805 95555 0

Pflugwirts Gasthaus mit Hotel

C’è una mano fresca e contemporanea che detta la cucina di questo bel ristorante inserito in una tradizionale Gasthaus che risale al 1840 nella località Oberkirch Haslach. Frutta e verdura fresca provengono dai campi dei contadini vicini, il pesce fresco da un'azienda a conduzione familiare nelle Alpi Sveve, salumi e formaggi da piccoli produttori locali. In questo periodo è un tripudio di asparagi verdi, topinambur, fragole.

Pflugwirts Gasthaus

Pflugwirts Gasthaus

L’attenzione è per la leggerezza dei piatti, e la loro piacevolezza, con un occhio attento alla tradizione della gastronomia della Foresta Nera, che viene interpretata con spirito giovane e creativo. Il tutto, abbinato ai vini del Baden a cui il ristorante dedica posto d’onore nella sua interessante cantina, e nell’accogliente e calda cornice delle sale con tessuti dai colori caldi, opere d'arte ispirate alla natura e arredi moderni curati nei minimi dettagli.

Pflugwirts Gasthaus mit Hotel Haslacher Straße 48 77704 Oberkirch-Haslach Tel +49 7802 3345

Hotel Schloss Eberstein

Echi del passato e comfort contemporaneo si mixano nel Castello di Eberstein, che dopo secoli di alterne vicende, è ora dedicato all’ospitalità grazie alla passione di Bernd e Roswitha Werner. Circondato da una folta vegetazione, spicca sulla cima di un promontorio a 130 metri sopra il fiume Murg.

Hotel Schloss all'interno del Castello di Eberstein

Hotel Schloss all'interno del Castello di Eberstein

Ai piedi della sua facciata meridionale si estende un rigoglioso vigneto, da cui provengono pregiati vini della tenuta di famiglia. Atmosfera familiare, elegante e raffinato, ha le camere che si affacciano sullo storico cortile o sulle valli, esplorabili in bicicletta o a piedi. Due i ristoranti: il Schloss-Schänke serve piatti tipici del Baden, e ha terrazza e beer garden estivo; il Werners Restaurant ha una Stella Michelin.

Hotel Schloss Eberstein Schloss Eberstein 1, 76593 Gernsbach Tel +49 7224 9959 50

Waldhotel Grüner Baum im Schwarzwald

Hotel benessere quattro stelle superior a conduzione familiare nella Foresta Nera, in una bella e tranquilla posizione ai margini della foresta nella pittoresca valle del Rench, ha un grande giardino con piscina all’aperto nel prato e un’ ampia area benessere con piscina coperta, saune, sale relax.

Waldhotel Grüner Baum im Schwarzwald

Waldhotel Grüner Baum im Schwarzwald

Tutto invoglia al relax e al benessere naturale, favorito dalla cucina creativa e fresca, con prodotti locali di stagione, che ha una particolare attenzione per vegetariani, vegani o per chi ha intolleranze alimentari. Le sue 43 fra camere e suite sono arredate individualmente con colori vivaci, in modo fresco e contemporaneo.

Waldhotel Grüner Baum GmbH Alm 33 77704 Oberkirch-Ödsbach Tel +49 7802 809 0

Per informazioni: www.germany.travel - www.schwarzwald-tourismus.info