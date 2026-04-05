Singapore, la nuova capitale gastronomica dell’Asia tra grandi chef e cucina locale

Singapore non smette di reinventarsi. Negli ultimi anni la città-stato si è trasformata in uno dei centri gastronomici più dinamici del mondo, capace di attrarre chef internazionali, concept innovativi e una clientela globale sempre più interessata alla cucina asiatica contemporanea. Il 2026 si apre con un segnale forte: il ritorno di uno degli chef più influenti della regione.

Il ritorno di Andre Chiang

Lo chef taiwanese Andre Chiang torna infatti alla ristorazione con 1887, nuovo ristorante ospitato nello storico Raffles Hotel Singapore, uno degli alberghi più iconici dell’Asia. Il progetto segna il rientro dello chef nella ristorazione dopo la chiusura nel 2018 del celebre Restaurant André, il locale che per anni ha dominato le classifiche asiatiche e ottenuto due stelle Michelin. Il nome del nuovo ristorante richiama l’anno di fondazione del Raffles Hotel e sottolinea il legame tra storia e contemporaneità che caratterizza l’operazione. Secondo le prime anticipazioni, la cucina di Chiang manterrà l’approccio che lo ha reso famoso: tecnica francese applicata agli ingredienti asiatici e una forte attenzione alla struttura dei piatti.

Andre Chiang

Andre Chiang

Tra le creazioni che hanno reso celebre lo chef figuravano piatti iconici come:

il menu degustazione Octaphilosophy, costruito su otto concetti gastronomici

reinterpretazioni di ingredienti asiatici con tecniche francesi

composizioni molto visive e minimaliste.

Con 1887, Chiang punta a reinterpretare la cucina asiatica contemporanea all’interno di uno dei contesti alberghieri più prestigiosi della città.

Perché Singapore è una capitale Michelin dell’Asia presenza di chef internazionali e ristoranti stellati

convivenza tra fine dining e street food

turismo gastronomico in forte crescita

città crocevia tra culture culinarie asiatiche ed europee Un ecosistema gastronomico unico nel panorama asiatico.

Perché Singapore è una capitale Michelin dell’Asiapresenza di chef internazionali e ristoranti stellaticonvivenza tra fine dining e street foodturismo gastronomico in forte crescitacittà crocevia tra culture culinarie asiatiche ed europeeUn ecosistema gastronomico unico nel panorama asiatico.

Il ruolo del Raffles Hotel

Il ritorno dello chef avviene in un luogo simbolo dell’hospitality asiatica. Il Raffles Hotel Singapore, aperto nel XIX secolo, è uno degli alberghi più celebri del continente e da anni punta a rafforzare la propria offerta gastronomica con ristoranti di alto livello. Negli ultimi anni gli hotel di lusso della città hanno trasformato la ristorazione in una vera piattaforma gastronomica. L’arrivo del ristorante di Andre Chiang conferma questa strategia: l’hotel come destinazione culinaria globale.

Raffles Hotel

Raffles Hotel

Una scena gastronomica in piena evoluzione

Il ritorno di Chiang è solo uno dei segnali di una trasformazione più ampia. Singapore continua infatti a vedere una forte crescita di nuovi ristoranti e concept gastronomici. Accanto ai grandi nomi della ristorazione internazionale stanno emergendo locali che reinterpretano la tradizione asiatica con linguaggi contemporanei.

Tra i ristoranti più influenti della città figurano:

Odette , guidato dallo chef Julien Royer, tra i ristoranti più premiati dell’Asia, con cucina francese contemporanea e ingredienti asiatici.

, guidato dallo chef Julien Royer, tra i ristoranti più premiati dell’Asia, con cucina francese contemporanea e ingredienti asiatici. Burnt Ends , dello chef Dave Pynt, celebre per la cucina a fuoco vivo e piatti iconici come il Sanger di maiale alla griglia.

, dello chef Dave Pynt, celebre per la cucina a fuoco vivo e piatti iconici come il Sanger di maiale alla griglia. Labyrinth , dello chef LG Han, che reinventa la cucina tradizionale di Singapore con piatti come chili crab ice cream e reinterpretazioni dello street food locale.

, dello chef LG Han, che reinventa la cucina tradizionale di Singapore con piatti come chili crab ice cream e reinterpretazioni dello street food locale. Meta , guidato dallo chef Sun Kim, che combina tecniche coreane e francesi in un fine dining contemporaneo.

, guidato dallo chef Sun Kim, che combina tecniche coreane e francesi in un fine dining contemporaneo. Les Amis, storico ristorante francese della città e punto di riferimento per l’alta gastronomia.

Questi ristoranti rappresentano modelli diversi di cucina, ma condividono una caratteristica: la capacità di combinare identità asiatica e visione internazionale.

Tre quartieri di Singapore dove mangiare oggi Tiong Bahru : Quartiere creativo con bistrot contemporanei e caffè gastronomici. Il Tiong Bahru Market resta uno dei templi dello street food locale.

: Quartiere creativo con bistrot contemporanei e gastronomici. Il Market resta uno dei templi dello street food locale. Chinatown : Area storica dove convivono ristoranti tradizionali cinesi, cocktail bar e hawker stall . Il Maxwell Food Centre è uno dei mercati gastronomici più visitati.

: Area storica dove convivono ristoranti tradizionali cinesi, cocktail bar e . Il Food è uno dei mercati gastronomici visitati. Marina Bay: Il quartiere del fine dining e degli hotel di lusso, dove si trovano molti ristoranti stellati e locali panoramici.

Tre quartieri di Singapore dove mangiare oggiTiong Bahru: Quartiere creativo con bistrot contemporanei e caffè gastronomici. Il Tiong Bahru Market resta uno dei templi dello street food locale.Chinatown: Area storica dove convivono ristoranti tradizionali cinesi, cocktail bar e hawker stall. Il Maxwell Food Centre è uno dei mercati gastronomici più visitati.Marina Bay: Il quartiere del fine dining e degli hotel di lusso, dove si trovano molti ristoranti stellati e locali panoramici.

Cucina asiatica contemporanea

Uno degli elementi che definiscono la gastronomia di Singapore è la contaminazione culturale. La città è storicamente un crocevia tra culture cinese, malese, indiana ed europea e questa stratificazione si riflette nella cucina. Molti chef utilizzano questa ricchezza culturale come base per costruire una nuova gastronomia asiatica contemporanea. Il risultato sono menu che mescolano ingredienti locali, tecniche europee e una forte attenzione alla narrazione gastronomica.

I piatti simbolo della cucina di Singapore Chili Crab : Granchio in salsa piccante di pomodoro e peperoncino, uno dei piatti più iconici della città

: Granchio in salsa piccante di pomodoro e peperoncino, uno dei piatti iconici della Hainanese Chicken Rice : Pollo bollito servito con riso cotto nel brodo e salsa di zenzero

: Pollo bollito servito con riso cotto nel brodo e salsa di zenzero Laksa : Zuppa speziata con noodles , latte di cocco e gamberi

: Zuppa con , latte di cocco e gamberi Satay : Spiedini di carne grigliata con salsa di arachidi

: Spiedini di carne grigliata con salsa di arachidi Kaya Toast: Pane tostato con crema di cocco e uova, la colazione tipica di Singapore

I piatti simbolo della cucina di SingaporeChili Crab: Granchio in salsa piccante di pomodoro e peperoncino, uno dei piatti più iconici della cittàHainanese Chicken Rice: Pollo bollito servito con riso cotto nel brodo e salsa di zenzeroLaksa: Zuppa speziata con noodles, latte di cocco e gamberiSatay: Spiedini di carne grigliata con salsa di arachidiKaya Toast: Pane tostato con crema di cocco e uova, la colazione tipica di Singapore

Un hub gastronomico globale

Negli ultimi anni Singapore si è affermata come uno dei principali hub gastronomici del mondo. La presenza della guida Michelin, i festival culinari internazionali e una clientela cosmopolita hanno contribuito a trasformare la città in una destinazione gastronomica a tutti gli effetti. Il ritorno di Andre Chiang e l’apertura di nuovi ristoranti confermano questa tendenza: Singapore non è solo una capitale finanziaria dell’Asia, ma una delle capitali gastronomiche globali.

A Singapore ristoranti stellati, street food e cucine internazionali convivono

A Singapore ristoranti stellati, street food e cucine internazionali convivono

10 ristoranti dove mangiare oggi a Singapore

Singapore è una delle capitali gastronomiche più dinamiche dell’Asia: una città dove fine dining, cucina asiatica contemporanea e street culture convivono nello stesso ecosistema culinario. Ecco alcuni dei ristoranti più influenti oggi.

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1887 by André - Andre Chiang

Il ristorante 1887 by André segna il ritorno dello chef André Chiang a Singapore con un progetto raffinato e identitario. Situato all’interno dello storico Raffles Hotel, il locale accoglie gli ospiti in ambienti eleganti e intimi: circa 42 coperti distribuiti in una sala che unisce fascino coloniale e design contemporaneo, con dettagli curati e un’atmosfera esclusiva ma accogliente.

1887 by André

1887 by André

La proposta gastronomica è un viaggio nella memoria culinaria della città, reinterpretata con tecnica e sensibilità moderna. La cucina fonde tradizione locale e approccio francese, dando vita a piatti come la Turtle Soup rivisitata, la Blanquette de Bak Kut Teh e dessert iconici come Verdant Forest con avocado e matcha, esempi di equilibrio tra innovazione e radici.

1887 by André 1 Beach Road 189673 Singapore Tel +65 6412 1816

Odette - Julien Royer

Odette è uno dei ristoranti più celebrati di Singapore e dell’Asia, guidato dallo chef francese Julien Royer, noto per il suo approccio che fonde tecnica francese contemporanea con un profondo rispetto per ingredienti stagionali e influenze asiatiche, il tutto in un ambiente elegante e raffinato all’interno della National Gallery Singapore. L’atmosfera è intima e curata, con arredi sofisticati e un servizio attento che valorizza ogni momento della cena, rendendo la visita ideale per occasioni speciali o celebrazioni.

facebook.com/odetterestaurant/ Odette

Odette

La cucina di Odette è un’esperienza sensoriale costruita attorno a menu degustazione stagionali, che esaltano ingredienti eccellenti con piatti eleganti e creativi. Tra le proposte più iconiche si possono trovare creazioni come l’uovo organico affumicato al rosmarino, la Marukyo Uni con tartare di gambero e caviale, e il pigeon con pepe di Kampot, oltre a dessert delicati curati dalla talentuosa pasticciera del ristorante. Ogni piatto riflette un equilibrio tra precisione tecnica e espressione di sapore, offrendo un viaggio gastronomico unico.

Odette 1 St Andrew’s Road #01-04 Singapore Tel +65 9822 8283

Burnt Ends - Dave Pynt

Burnt Ends è uno dei ristoranti di griglia più iconici di Singapore, fondato dallo chef australiano Dave Pynt e riconosciuto con una stella Michelin per la sua proposta di barbecue moderno. Situato nella vivace area di Dempsey Hill, il locale offre un’atmosfera informale ma al tempo stesso sofisticata, con una cucina a vista dove il grande forno in mattoni e i grill sono protagonisti, creando un’esperienza sensoriale attorno al fuoco vivo e alla preparazione delle carni.

Burnt Ends

Burnt Ends

La cucina di Burnt Ends ruota intorno alla griglia e al legno, con piatti che esaltano il sapore naturale degli ingredienti grazie alla cottura diretta sulle fiamme. I menu cambiano quotidianamente, ma tra le proposte più celebri spiccano tagli di carne e pesce affumicati alla griglia, come il flatiron steak con ossobuco di midollo, il king crab con burro all’aglio e brown butter, e naturalmente il Burnt Ends Sanger - un panino con maiale alla griglia e coleslaw che incarna perfettamente l’approccio rustico e audace dello chef.

Labyrinth - LG Han

Labyrinth è un ristorante con una stella Michelin dove lo chef LG Han propone una visione contemporanea della cucina di Singapore, fondendo memoria e innovazione in ogni piatto. L’ambiente è elegante e moderno, con luci studiate che mettono in risalto ogni dettaglio del piatto e creano un’atmosfera intima e sofisticata, perfetta per una cena memorabile all’interno dell’Esplanade Mall, nel cuore di Singapore, a pochi passi dalla baia e dai principali punti di interesse cittadini.

timeout.com Labyrinth

Labyrinth

La cucina è un’esplorazione giocosa e profonda dei sapori locali, dove i classici della tradizione, dallo street food alla cucina “hawker”, vengono reinventati con tecniche moderne. Tra le creazioni più famose si trovano il celebre Chilli Crab reinterpretato con gelato al chili crab, versioni creative della laksa e altre ricette che catturano l’essenza di piatti iconici come il chicken rice o il bak chor mee in forme sorprendenti e raffinati set menu degustazione che stimolano tutti i sensi

Labyrinth 8 Raffles Ave., #02 - 23 039802 Singapore

Meta - Sun Kim

Meta Restaurant è una delle destinazioni gastronomiche più interessanti di Singapore, dove lo chef Sun Kim ha creato un concept che unisce tecnica francese contemporanea e sensibilità asiatica per raccontare la sua visione personale della cucina. L’ambiente è intimo e raffinato, con pochi coperti e una disposizione curata che favorisce un’esperienza di degustazione sensoriale all’insegna dell’eleganza e della precisione culinaria, perfetto per una cena speciale o una serata dedicata al fine dining.

Meta

Meta

La cucina di Meta si basa su menu degustazione stagionali che si evolvono con la natura degli ingredienti e l’ispirazione dello chef, fondendo elementi della tradizione coreana, influenze giapponesi e metodi europei. Tra le creazioni più rappresentative si possono trovare preparazioni di Jeju abalone con risotto al gochujang seaweed, piatti di pesce e verdure che esprimono contrasti di sapori e consistenze, e reinterpretazioni di ingredienti classici come foie gras e kimchi nella loro personale chiave contemporanea.

Meta 9 Mohamed Sultan Road 238959 Singapore Tel +65 6513 0898

Les Amis - Sebastien Lepinoy

Les Amis, 3 stelle Michelin, è uno dei ristoranti francesi più storici e celebrati di Singapore, fondato nel 1994 e riconosciuto a livello internazionale per la sua haute cuisine classica e l’eleganza senza tempo. Situato nel cuore dell’elegante quartiere di Orchard Road, all’interno dello Shaw Centre, il locale guidato dallo chef Sebastien Lepinoy accoglie gli ospiti in un ambiente raffinato e sobrio, con arredi studiati per favorire un’esperienza di fine dining profonda e intima, ideale per occasioni speciali o cene di alto livello.

facebook.com/lesamisrestaurant Les Amis

Les Amis

La cucina di Les Amis è un trionfo di piatti classici francesi preparati con ingredienti di altissima qualità, molti dei quali importati direttamente dalla Francia. Sotto la guida dello chef Sébastien Lepinoy, il menu stagionale comprende creazioni come piatti a base di caviale servito con pasta fredda e kombu, foie gras elegantemente abbinato a tartufo nero o altre preparazioni di carni e pesci raffinati, e una selezione di carni maturate e frutti di mare che incarnano la tradizione della grande cucina europea.

Les Amis 1 Scotts Road, #01-16 Shaw Centre 228208 Singapore Tel +65 6733 2225

Jaan by Kirk Westaway - Kirk Westaway

JAAN by Kirk Westaway è un ristorante 2 stelle Michelin di alta cucina moderno-britannica situato al 70° piano dello Swissôtel The Stamford, con una delle viste più spettacoolari sulla skyline di Singapore che accompagna ogni portata. L’ambiente è intimo e sofisticato, con circa 35 coperti curati nei dettagli, arredi eleganti e spazi studiati per un’esperienza di fine dining esclusiva e memorabile, perfetta per una cena speciale o un’occasione importante.

facebook.com/JAANByKirk Jaan by Kirk Westaway

Jaan by Kirk Westaway

La cucina dello chef britannico Kirk Westaway fonde tecniche classiche con creatività contemporanea, dando vita a piatti che esaltano ingredienti stagionali e sapori nobili. Il menu degustazione racconta la cucina moderna britannica con proposte raffinate come hand-dived scallop (capesante pescate a mano) e Cornish turbot con abbinamenti sorprendenti, oltre a reinterpretazioni di classici britannici in chiave elegante e innovativa.

Candlenut - Malcolm Lee

Candlenut è il primo ristorante al mondo con stella Michelin dedicato alla cucina Peranakan, un patrimonio culinario unico che fonde tradizioni cinesi, malesi e indonesiane. L’ambiente è raffinato ma rilassato, con interni che combinano influenze heritage e design contemporaneo, creando un’atmosfera ideale per un pranzo o una cena speciale immersi nella cultura gastronomica di Singapore.

cntraveler.com Candlenut

Candlenut

La cucina dello chef Malcolm Lee celebra le radici Peranakan reinterpretandole con tocchi moderni e ingredienti di qualità. Nel menu si possono gustare classici come il buah keluak chicken - pollo cotto con la noce nera aromatica tipica della tradizione - e il celebre blue swimmer crab curry, un curry di granchio dal profumo avvolgente di spezie e latte di cocco. Altri piatti esemplificano l’uso creativo di spezie, aromi e tecniche contemporanee per dare nuova vita ai sapori autentici del Sud-Est asiatico

Candlenut Block 17A Dempsey Road Tel +65 1800 304 2288

Zén - Björn Frantzén

Zén è il ristorante 3 stelle Michelin asiatico del celebre chef svedese Björn Frantzén, riconosciuto come uno dei luoghi più innovativi nella scena gastronomica mondiale. Situato in una location elegante e articolata su tre piani, il ristorante offre un’esperienza multisensoriale dove design contemporaneo e atmosfera intima si fondono per accompagnare ogni portata. Gli spazi accuratamente studiati favoriscono un percorso culinario che svela sorprese ad ogni livello, ideale per chi cerca una cena d’autore fuori dall’ordinario.

robbreport.com.sg Zén

Zén

La cucina di Zén è un incontro audace tra la tradizione nordica moderna e gli ingredienti e sapori dell’Asia, con piatti che esprimono equilibrio, creatività e tecnica impeccabile. Nel corso del menu degustazione si possono incontrare proposte che combinano pesci e carni selezionati con ingredienti asiatici fermentati, spezie e aromi che trasformano ogni boccone in una scoperta. L’approccio dello chef Frantzén rompe le barriere tra culture gastronomiche, offrendo portate che raccontano storie di gusto e innovazione con un’estetica straordinaria.

Zén 41 Bukit Pasoh Rd 089855 Singapore Tel +65 6534 8880

Corner House - Jason Tan

Corner House è un ristorante di alta cucina “gastro-botanica” situato all’interno del meraviglioso Singapore Botanic Gardens, un sito Unesco World Heritage. Ospitato in una storica bungalow coloniale in stile black & white, il locale offre un ambiente elegante e immerso nel verde, con arredi raffinati, viste sui giardini e un’atmosfera che unisce fascino naturale e fine dining, ideale per una cena speciale o un’esperienza culinaria memorabile.

cntraveler.com Corner House

Corner House

La cucina dello chef Jason Tan celebra l’uso di erbe, piante e ingredienti vegetali locali attraverso menu degustazione dove ogni piatto esplora la stagionalità e il sapore in modi inediti. Questo approccio - che lo chef chiama “gastro-botanica” - valorizza ortaggi, aromi e botaniche con tecniche francesi contemporanee, creando portate che sorprendono per creatività e equilibrio, come piatti di verdure articolati, crostacei e carni interpretate con elegante leggerezza.