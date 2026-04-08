A Milano c’è un nuovo ristorante di cucina mediterranea con anima cosmopolita

Dall’8 aprile ha aperto a Milano - in via Caminadella 7 - un nuovo ristorante di cucina mediterranea contemporanea, in una città che continua ad accogliere e integrare nuove realtà della ristorazione internazionale: si chiama Gio Gio’s, progetto firmato dallo chef e patron Raphael Duntoye, che porta in città una proposta gastronomica pensata per la condivisione e caratterizzata da ingredienti di qualità, richiami cosmopoliti e un’impronta elegante ma informale.
Il progetto e la visione di Raphael Duntoye
«Con Gio Gio’s ho realizzato un sogno: aprire in Italia un ristorante caratterizzato da una proposta d’eccellenza, grande varietà e un’atmosfera luminosa e ricca di gioia - ha raccontato lo chef Duntoye. Volevo creare un luogo capace di far sentire le persone a casa, dove la qualità della cucina si unisce a un’energia autentica e accogliente. Milano è la città perfetta: dinamica, internazionale e sempre aperta a nuove esperienze».
La cucina: tra Mediterraneo e influenze internazionali
In carta, un percorso tra grandi classici mediterranei e influenze internazionali che prende avvio dagli antipasti: dalle “Tartare di tonno” e “Ricciola agli agrumi” ai “Gamberi tiepidi”, fino a una proposta vegetale con “Puntarelle con pecorino”, “Carciofi grigliati” e “Peperoni marinati”.
Si prosegue con piatti che attraversano mare e terra, con il pescato del giorno al centro, valorizzato in stile “fish market” e accompagnato da preparazioni come la “Sogliola Dover con salsa alla senape”. Sul fronte carne trovano spazio proposte come la “Cotoletta di vitello con salvia e crosta di parmigiano” e la “Côte de boeuf”. In chiusura, i dessert riprendono i grandi classici con una “Cheesecake” e una “Crème brûlée”, per un finale pieno e coerente con il percorso.
Spazio, atmosfera e cocktail bar
La proposta enogastronomica trova una sua naturale continuità in uno spazio progettato per accogliere e mettere a proprio agio, dove ogni elemento contribuisce all’esperienza complessiva. Il concept degli interni richiama l’idea di un giardino nascosto nel cuore della città, con un’impronta intima e armoniosa. Le tonalità di verde si intrecciano con materiali naturali come legno e pietra, dando forma a un ambiente elegante e contemporaneo, arricchito da arredi curati, tessuti d’ispirazione botanica e luci soffuse. Sedute comode e dettagli floreali completano uno spazio pensato per rallentare e allontanarsi dal ritmo urbano. In questo contesto si inserisce poi il cocktail bar, che si apre sulla sala centrale come punto di connessione naturale.
Il bancone, rivestito in velluto e sormontato da un piano in alabastro, diventa il fulcro visivo dell’ambiente. Qui si sviluppa una proposta beverage costruita in dialogo con la cucina: cocktail realizzati a partire da una selezione attenta delle materie prime e da una ricerca mirata, con attenzione anche alle proposte analcoliche.
Via Caminadella 7 20123 Milano
Mar-Sab 12:00-15:00, 18:00-23:00