A Milano c’è un nuovo ristorante di cucina mediterranea con anima cosmopolita

Dall’8 aprile ha aperto a Milano - in via Caminadella 7 - un nuovo ristorante di cucina mediterranea contemporanea, in una città che continua ad accogliere e integrare nuove realtà della ristorazione internazionale: si chiama Gio Gio’s, progetto firmato dallo chef e patron Raphael Duntoye, che porta in città una proposta gastronomica pensata per la condivisione e caratterizzata da ingredienti di qualità, richiami cosmopoliti e un’impronta elegante ma informale.

La sala del ristorante Gio Gio’s

La sala del ristorante Gio Gio’s

Il progetto e la visione di Raphael Duntoye

«Con Gio Gio’s ho realizzato un sogno: aprire in Italia un ristorante caratterizzato da una proposta d’eccellenza, grande varietà e un’atmosfera luminosa e ricca di gioia - ha raccontato lo chef Duntoye. Volevo creare un luogo capace di far sentire le persone a casa, dove la qualità della cucina si unisce a un’energia autentica e accogliente. Milano è la città perfetta: dinamica, internazionale e sempre aperta a nuove esperienze».

La cucina: tra Mediterraneo e influenze internazionali

In carta, un percorso tra grandi classici mediterranei e influenze internazionali che prende avvio dagli antipasti: dalle “Tartare di tonno” e “Ricciola agli agrumi” ai “Gamberi tiepidi”, fino a una proposta vegetale con “Puntarelle con pecorino”, “Carciofi grigliati” e “Peperoni marinati”.

Alcuni dei piatti di Gio Gio’s

Alcuni dei piatti di Gio Gio’s

Si prosegue con piatti che attraversano mare e terra, con il pescato del giorno al centro, valorizzato in stile “fish market” e accompagnato da preparazioni come la “Sogliola Dover con salsa alla senape”. Sul fronte carne trovano spazio proposte come la “Cotoletta di vitello con salvia e crosta di parmigiano” e la “Côte de boeuf”. In chiusura, i dessert riprendono i grandi classici con una “Cheesecake” e una “Crème brûlée”, per un finale pieno e coerente con il percorso.

Spazio, atmosfera e cocktail bar

La proposta enogastronomica trova una sua naturale continuità in uno spazio progettato per accogliere e mettere a proprio agio, dove ogni elemento contribuisce all’esperienza complessiva. Il concept degli interni richiama l’idea di un giardino nascosto nel cuore della città, con un’impronta intima e armoniosa. Le tonalità di verde si intrecciano con materiali naturali come legno e pietra, dando forma a un ambiente elegante e contemporaneo, arricchito da arredi curati, tessuti d’ispirazione botanica e luci soffuse. Sedute comode e dettagli floreali completano uno spazio pensato per rallentare e allontanarsi dal ritmo urbano. In questo contesto si inserisce poi il cocktail bar, che si apre sulla sala centrale come punto di connessione naturale.

Il bancone del cocktail bar di Gio Gio’s

Il bancone del cocktail bar di Gio Gio’s

Il bancone, rivestito in velluto e sormontato da un piano in alabastro, diventa il fulcro visivo dell’ambiente. Qui si sviluppa una proposta beverage costruita in dialogo con la cucina: cocktail realizzati a partire da una selezione attenta delle materie prime e da una ricerca mirata, con attenzione anche alle proposte analcoliche.