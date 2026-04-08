Magici Intrecci a Strassoldo: il castello apre i suoi interni tra fiori e artigianato

Dal 10 al 12 aprile 2026, il Castello di Strassoldo di Sopra (Ud) ospita Magici Intrecci Primaverili, appuntamento dedicato a chi riconosce il valore della bellezza autentica. Un evento che unisce storia millenaria, giardini incantati, artigianato e vivaismo d’eccellenza, con circa 120 espositori provenienti da tutta Italia.

Fabio Fogar Il Castello di Strassoldo di Sopra

Il Castello di Strassoldo di Sopra

Un evento culturale in un castello millenario tra i Borghi più Belli d’Italia

Nel borgo di Strassoldo, nel comune di Cervignano del Friuli, la manifestazione nasce nel 1998 con l’obiettivo di valorizzare un bene culturale storico attraverso attività coerenti con la sua identità. Non una semplice mostra mercato, ma un progetto che mette in relazione artigiani, vivaisti e produttori agricoli di qualità con un contesto architettonico e paesaggistico unico.

Dettagli floreali sulla facciata storica del Castello di Strassoldo di Sopra

Dettagli floreali sulla facciata storica del Castello di Strassoldo di Sopra

Giunta alla 55ª edizione, la rassegna si distingue tra gli eventi italiani dedicati all’artigianato artistico e al vivaismo specializzato in dimore storiche private, grazie a una gestione diretta e continuativa della famiglia proprietaria del castello da oltre mille anni.

Percorso tra giardini, palazzi storici e creazioni artigianali

Il percorso espositivo si sviluppa tra ambienti di grande fascino che includono i due piani del palazzo principale, i giardini degli armigeri, il parco secolare, la pileria del riso, il brolo e la cancelleria. In questo scenario, le creazioni degli espositori dialogano con il paesaggio, offrendo un’esperienza immersiva tra natura, arte e saperi manuali. Tre punti ristoro distribuiti lungo l’itinerario accompagnano la visita con pause piacevoli, in sintonia con l’atmosfera dell’evento.

Laboratori, visite guidate ed esperienze tra natura e cultura

Accanto all’esposizione, il programma si arricchisce di visite guidate al Castello di Strassoldo di Sotto e al borgo, incontri tematici dedicati a giardinaggio, ceramica e sostenibilità, oltre a laboratori creativi e dimostrazioni artigianali.

Creazioni artigianali e vivaismo d’eccellenza

Creazioni artigianali e vivaismo d’eccellenza

Tra gli appuntamenti figurano “A spasso tra le erbe dei magici castelli di Strassoldo con Giusi Foschia”, “La magia della cottura della terra” con Simona e Sylvain del laboratorio di ceramica raku e gres Le Terre della Torre, la conversazione sulle “Rose antiche, patrimonio dei giardini sostenibili” a cura di Andrea D’Avanzo de Il Rosificio di Mortegliano, i laboratori di Wabi Sabi con Monica Bispo de La Terra Crudan e le attività per realizzare un quadro a specchio a cura de Il Retrobottega.

Un’esperienza tra storia, natura e territorio friulano

Magici Intrecci rappresenta anche l’occasione per scoprire un territorio ricco di attrazioni. Il castello si trova a 20 km da Udine, vicino a Grado e al Mar Adriatico, tra Aquileia e Palmanova, entrambe Patrimonio Unesco. Il legame storico con questi luoghi è profondo: il castello sorge lungo l’antica Strada Iulia Augusta e fu teatro della firma dell’atto per la costruzione della città stellata di Palmanova nel 1593.

Dove mangiare e dormire

Fricheria Al Cavallino

Il frico, sorta di morbida frittata a base di formaggio e patate, è uno dei piatti tradizionali della tavola friulana, simbolo della cucina antispreco di un tempo. Nato dall'esigenza di utilizzare ogni più piccolo avanzo di formaggio, viene ora preparato in molte varianti.

Fricheria Al Cavallino

Fricheria Al Cavallino

In questa rustica trattoria a conduzione familiare se ne assaggia una notevole e fantasiosa varietà, accompagnata dall'immancabile polenta: classico con patate e cipolla, ma anche alle noci, ai funghi, al radicchio di Treviso, al rosmarino,alle mele,ai fichi, al sedano rapa. Eccellenti quelli con formaggio di capra di malga e con pancetta ed erba cipollina.In menu anche altri piatti tradizionali friulani, preparati con ingredienti provenienti da coltivazioni e allevamenti della zona.

Fricheria Al Cavallino Via Taglio, 4 33052 Strassoldo (Ud) Tel +39 0431 939413

Trattoria Strassoldo

Questa semplice e accogliente trattoria a conduzione familiare è specializzata in pesce, ma vi si trovano anche buoni piatti di carne. Ad attirare la clientela è la sua cucina tradizionale che propone i più tipici piatti del vicino mare Adriatico, serviti in dose generose e con un buon rapporto qualità prezzo.

Trattoria Strassoldo

Trattoria Strassoldo

Fra i must, gli antipasti (ottimo quello con capesante grigliate e gratinato misto), le paste (c’è anche quella con i ricci), il fritto (leggerissimo).Comodo è il suo grande parcheggio, Sotto qui sono piacevole il portico sotto cui sono apparecchiati i tavoli con la bella stagione.

Trattoria Strassoldo Via Palmanova, 1 33052 Strassoldo (Ud)

Agriturismo San Gallo

Ospitato in un complesso settecentesco da poco ristrutturato in modo da valorizzare la sua struttura originale, questo accogliente ed elegante agriturismo si trova nella quiete della campagna friulana ed è circondato da un grande giardino con piscina di acqua salata dotata di idromassaggio.

Agriturismo San Gallo

Agriturismo San Gallo

Si dorme in 6 camere e 3 appartamenti e la prima colazione è un ottimo buongiorno, fra tra torte e crostate fatte in casa, frutta di stagione, yogurt e marmellate. Rinomato è il suo ristorante, dove si gusta una sincera cucina friulana preparata ad arte, con attenzione alle materie prime che provenienti dall’azienda agricola aziendale La Franca e da produttori locali. Must è la trota salmonata, allevata da oltre 30 anni nei loro allevamenti ittici situati a pochi chilometri dall’agriturismo.

Agriturismo Casabianca

Annesse all’azienda agricola con complesso agrituristico Mulino delle Tolle, le 10 camere della Casabianca sono ricavate in un edificio di origine cinquecentesca passato attraverso mille vicissitudini. Spaziose, luminose, confortevoli, regalano un soggiorno di relax nel verde della campagna friulana.

Agriturismo Casabianca

Agriturismo Casabianca

Eccellente la cucina dell’agriturismo (aperto anche a chi non vi alloggia), che previlegia - nei menu che cambiano tutti i giorni- piatti della tradizione come il frico, il cotechino con la brovada, il toç in braide o il salame con la cipolla. In tavola frutta e verdura coltivate dall’azienda (che produce anche vino), carni (da quelle bovine a quelle degli animali di cortile) del proprio allevamento, erbe spontanee raccolte in zona.

V. Julia, 1 Sevegliano (Ud) Tel +39 0432 924723

Date, orari e informazioni utili per visitare Magici Intrecci

L’evento si svolge anche in caso di pioggia. Venerdì 10 aprile dalle 10:00 alle 19:00 con ingresso adulti a €12 e gruppi (minimo 20 persone) a €10. Sabato 11 e domenica 12 ottobre dalle 9:00 alle 19:00 con ingresso adulti a €15 e gruppi (minimo 20 persone) a €12.

Entrata gratuita per i bambini sotto i 6 anni e per i disabili muniti di tesserino. È possibile acquistare il biglietto online su https://www.vivaticket.com/it (Magici Intrecci Primaverili) a partire dal 15.02.2026.

Il dress code suggerito è country chic con scarpe comode. I cappelli sono particolarmente graditi: chi li indosserà, se lo desidera, potrà essere ritratto negli scatti dell’evento. I cani educati sono i benvenuti, purché muniti di guinzaglio e sacchettini