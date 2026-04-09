In Liguria, la Riviera di Ponente accoglie un nuovo hotel 4 stelle fronte mare

A Laigueglia (Sv), nel cuore della Riviera di Ponente, il prossimo 11 aprile apre l’Acciuga Hotel, nuova struttura quattro stelle affacciata sulla Baia del Sole e nata dalla riconversione di una vecchia pensione. Un’apertura che arriva in un contesto preciso, dove il valore del soggiorno continua a passare prima di tutto dal luogo.

La facciata dell’Acciuga Hotel

La facciata dell’Acciuga Hotel

Un borgo che mantiene un’identità leggibile

Laigueglia resta infatti uno dei borghi più riconoscibili della Riviera di Ponente: dimensione raccolta, un’identità precisa, un rapporto diretto con il mare che qui non è mai accessorio. Le piazzette colorate, il blu continuo della Baia del Sole, le prime luci del mattino e i tramonti che chiudono la giornata senza forzature costruiscono un ritmo naturale, facile da seguire.

Vista su Laigueglia (Sv)

Vista su Laigueglia (Sv)

È un luogo che si attraversa a piedi, senza interruzioni, dove caruggio, lungomare e spiaggia si susseguono con continuità, dando forma a un equilibrio semplice ma raro, fatto di libertà di movimento e misura. Anche per questo le spiagge sabbiose - una particolarità per questa parte di Liguria - continuano a renderlo un punto di riferimento non solo per chi lo sceglie come destinazione, ma anche per chi si muove lungo la costa.

Dalla riconversione a un hotel costruito su misura

Ed è qui che prende forma l’Acciuga Hotel. Il progetto, ricordiamo, nasce dalla riconversione di una vecchia pensione, ma nel tempo ha preso una direzione più definita: da semplice operazione immobiliare a realtà con una visione chiara, pensata per dialogare con il territorio senza rinunciare a un linguaggio estetico contemporaneo. L’ispirazione, orientata verso un lusso discreto e mai ostentato, si traduce in un’idea di ospitalità costruita su misura, relazione e attenzione al dettaglio. Il risultato è un hotel quattro stelle in cui ogni elemento contribuisce a costruire un’esperienza coerente e raccolta.

Una delle camere dell’Acciuga Hotel

Una delle camere dell’Acciuga Hotel

La linea del progetto si sviluppa attorno a tre elementi: semplicità, dinamicità e benessere. Non come dichiarazione, ma come criterio concreto. Il motto “feel the blue” (“lasciati avvolgere dal blu”) sintetizza questo approccio: un invito a entrare nel ritmo del luogo, lasciando che siano luce, suoni e colori a definire l’esperienza. Una logica che si ritrova fin dall’ingresso, con una hall luminosa, fluida e accessibile, pensata senza sovrastrutture.

Camere e terrazza: il rapporto costante con il mare

Le camere seguono la stessa impostazione: linee essenziali, organizzazione funzionale degli spazi e una relazione costante con l’esterno. Le soluzioni fronte mare lavorano sulla continuità visiva, grazie a balconi attrezzati che estendono la stanza verso l’orizzonte. L’isolamento acustico consente di mantenere il mare come presenza di fondo, senza trasformarlo in disturbo, lasciando spazio a una dimensione più raccolta.

La terrazza panoramica è il fulcro dell’Acciuga Hotel

La terrazza panoramica è il fulcro dell’Acciuga Hotel

Il fulcro dell’hotel è la terrazza panoramica, che di fatto organizza la giornata. Al mattino accoglie la colazione, poi evolve in area per light lunch e, nel tardo pomeriggio, in punto per l’aperitivo. Qui la vista costruisce una continuità visiva tra mare e cielo che spesso rende quasi impercettibile la linea dell’orizzonte. È uno spazio che funziona perché resta misurato: favorisce la socialità senza perdere equilibrio.

La spiaggia e le attività sul territorio

Il rapporto con l’esterno si completa con la spiaggia, situata direttamente di fronte all’hotel e pensata come estensione naturale della struttura. Non c’è una separazione netta tra interno ed esterno, ma una continuità che si riflette anche nel servizio. Intorno si sviluppa una rete di attività che amplia le possibilità di soggiorno: percorsi di trekking e mountain bike, uscite in kayak, eventi locali e collaborazioni con realtà del territorio.