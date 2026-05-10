Da Matera ad Amalfi: 13 hotel di lusso dove vivere l’estate più autentica

Con l’avvio della stagione estiva, il circuito di Autentico Hotels riapre le proprie strutture, offrendo soggiorni in cui l’ospitalità si esprime attraverso un legame profondo con il territorio e con le persone. Il viaggio diventa esperienza immersiva, fatta di ospitalità autentica, ritmi lenti e attenzione ai dettagli. Le destinazioni spaziano tra città d’arte, montagne e laghi, con proposte che valorizzano natura, cultura locale ed enogastronomia.

Il concept del gruppo punta su un’idea di lusso discreto

Il concept del gruppo punta su un’idea di lusso discreto

Ogni struttura propone attività esperienziali, percorsi sensoriali e momenti di relax pensati per favorire benessere e connessione con l’ambiente circostante. Il concept del gruppo punta su un’idea di lusso discreto, in cui l’identità locale e la storia delle strutture diventano parte integrante del soggiorno, trasformando ogni permanenza in un’esperienza unica e profondamente radicata nel territorio italiano. Di seguito una carrellata delle strutture di Autentico Hotel lungo tutta la Penisola.

Boutique Hotel Stresa, Stresa (VB)

Il Boutique Hotel Stresa arricchisce la propria offerta con le nuove Private Spa Suite Natura e Monte Rosa, dedicate a chi ricerca esperienze di benessere e intimità. Le suite, realizzate con un design raffinato in collaborazione con Hofer Group, offrono ambienti pensati per il relax di coppia e il contatto con la natura. La Private Spa Suite Natura richiama l’atmosfera di una baita alpina, con profumi di legno e fieno, mentre la Monte Rosa si ispira ai paesaggi del Piemonte e propone percorsi sensoriali a diverse temperature.

La vista da una stanza del Boutique Hotel Stresa (Vb)

La vista da una stanza del Boutique Hotel Stresa (Vb)

Tra i servizi figurano biosauna, trattamenti al fieno, docce emozionali e cascata di ghiaccio. L’esperienza è pensata come un rifugio esclusivo, dove il benessere alpino si fonde con comfort contemporaneo e attenzione al dettaglio. Ogni soggiorno diventa così un percorso rigenerante, ideale per coppie che cercano privacy e relax totale.

Boutique Hotel Stresa C.so Umberto I, 21 28838 Stresa (Vb) Tel +39 0323 086753

Castel Fragsburg, Merano (Bz)

L’Hotel Castel Fragsburg presenta il rinnovato campo da tennis storico, ora completamente restaurato e disponibile per gli ospiti. Situata su un promontorio panoramico sopra Merano, la struttura unisce eleganza, natura e ospitalità di lusso in un contesto unico. Il campo, esteso su circa 500 metri quadrati, si integra armoniosamente con il giardino di 50.000 mq che circonda l’hotel. Il Castel Fragsburg dispone di 20 suite caratterizzate da uno stile raffinato e atmosfere storiche, ideali per soggiorni esclusivi.

La spettacolare posizione di Castel Fragsburg a Merano (Bz)

La spettacolare posizione di Castel Fragsburg a Merano (Bz)

Il ristorante stellato Prezioso propone una cucina gourmet basata su ingredienti locali e stagionali, valorizzando la tradizione gastronomica altoatesina. L’esperienza complessiva unisce attività sportive, relax e alta cucina, creando un equilibrio tra benessere e natura. L’attenzione al dettaglio e la posizione panoramica rendono il soggiorno un’esperienza immersiva nel cuore dell’Alto Adige.

Castel Fragsburg Fragsburg 3, 39012 Merano (Bz) Tel +39 0473 244071

Château Monfort, Milano (MI)

Nel cuore di Milano, Château Monfort, membro del circuito Relais & Châteaux, amplia la propria offerta con l’apertura del ristorante Rubacuori per eventi privati e aziendali. La struttura si distingue per il design scenografico e l’atmosfera ispirata al mondo delle fiabe, rendendola una location esclusiva per eventi su misura. Gli spazi sono progettati per ospitare esperienze personalizzate, combinando eleganza e ospitalità di alta gamma. La proposta gastronomica valorizza creatività e ricerca, con una cucina capace di adattarsi a diverse tipologie di eventi.

Una stanza di Château Monfort a Milano, hotel membro del circuito Relais & Châteaux

Una stanza di Château Monfort a Milano, hotel membro del circuito Relais & Châteaux

Situato in posizione strategica a Milano, l’hotel rappresenta un punto di riferimento per chi cerca ambienti raffinati e servizi dedicati al mondo business e leisure. Con questa nuova apertura, Château Monfort rafforza la propria identità come destinazione per eventi esclusivi e soggiorni di charme nel capoluogo lombardo.

Château Monfort Corso Concordia 1, 20129 Milano (Mi) Tel +39 02 776761

Hotel Mediterraneo Sorrento, Sorrento (Na)

L’Hotel Mediterraneo Sorrento riapre il suo iconico Vista Sky Bar & Dining, uno dei rooftop più suggestivi della Costiera Sorrentina. La struttura offre un’esperienza panoramica unica sospesa tra cielo e mare, con vista sulla baia e atmosfere al tramonto di forte impatto visivo. Il rooftop rappresenta un punto di riferimento per l’ospitalità mediterranea, combinando cucina, mixology e intrattenimento. La selezione di vini italiani e cocktail artigianali arricchisce un’offerta pensata per momenti conviviali e rilassati.

La vista mare dallo Sky Bar dell'Hotel Mediterraneo di Sorrento

La vista mare dallo Sky Bar dell'Hotel Mediterraneo di Sorrento

L’ambiente elegante e informale rende il luogo ideale per vivere le serate estive in un contesto esclusivo. Il progetto valorizza la tradizione dell’accoglienza sorrentino-mediterranea, offrendo un’esperienza sensoriale completa che unisce paesaggio, gusto e socialità. Il Vista Sky Bar & Dining si conferma così una delle destinazioni più iconiche per chi visita Sorrento.

Hotel Mediterraneo Sorrento Corso M. Crawford, 85, Costiera Sorrentina (NA) 80065 Sant'Agnello (Na) Tel +39 081 8781352

Metropole Hotel, Venezia (Ve)

Il Metropole Hotel Venezia presenta il restyling delle nuove Junior Suite con vista sulla laguna, un progetto che valorizza l’artigianato veneziano e l’identità storica della città. Ogni ambiente è pensato come uno spazio narrativo in cui tessuti pregiati, arredi d’epoca e dettagli decorativi si intrecciano in un equilibrio raffinato. Le suite offrono un’esperienza di ospitalità veneziana di lusso, arricchita da caminetti decorativi e vasche idromassaggio con vista sulla laguna, pensate per momenti di benessere esclusivo.

L'hotel Metropole di Venezia

L'hotel Metropole di Venezia

Le atmosfere interne sono completate dalla fragranza signature Metropole Black Pepper, che definisce un’identità olfattiva riconoscibile. L’hotel rappresenta un punto di riferimento per chi cerca soggiorni immersivi a Venezia, dove storia, design e comfort contemporaneo si fondono. Il risultato è un’esperienza sofisticata che interpreta la città attraverso un linguaggio sensoriale e profondamente legato alla sua tradizione artistica.

Metropole Hotel Riva degli Schiavoni 4149, 30122 Venezia (Ve) Tel +39 041.5205044

Hotel Miramalfi, Amalfi (Sa)

L’Hotel Miramalfi Amalfi celebra il suo settantesimo anniversario con un nuovo concept dedicato al vivere mediterraneo contemporaneo. La struttura, affacciata sulla Costiera Amalfitana, propone un’interpretazione rinnovata dell’ospitalità costiera di lusso, valorizzando luce, mare e design essenziale. La novità principale è il ristorante Donna Emma, completamente riprogettato, che propone una cucina legata alla stagionalità e ai prodotti locali. Gli ospiti possono inoltre vivere esperienze esclusive a bordo del gozzo privato Aprea Mare 35, per esplorare la costa da una prospettiva privilegiata.

Una junior suite del Miramalfi di Amalfi (Sa)

Una junior suite del Miramalfi di Amalfi (Sa)

Le camere, tutte con vista mare, sono caratterizzate da colori chiari e linee morbide che riflettono la luminosità del paesaggio. Gli spazi esterni si aprono sul panorama della Costiera, creando un continuum tra interno ed esterno. L’hotel rappresenta una sintesi tra relax, eleganza mediterranea e connessione con il territorio.

Hotel Miramalfi Via Salvatore Quasimodo, 3 84011 Amalfi (Sa) Tel +39 0898 71588

Vetera Matera, Matera (MT)

Il Vetera Matera introduce il nuovo percorso degustazione vegetariano del ristorante Artema, intitolato “Basilicata in Verde”, firmato dallo chef Eduardo Estatico. Il progetto rappresenta un’evoluzione dell’ospitalità esperienziale nei Sassi di Matera, con una proposta gastronomica che valorizza biodiversità, stagionalità e ingredienti locali. Ogni piatto racconta il territorio lucano attraverso una lettura contemporanea della tradizione culinaria del Sud Italia. Il boutique hotel, affiliato Relais & Châteaux, offre camere ricavate nella roccia e ambienti dal forte impatto emotivo.

L'essenza della vera Basilicata al Vetera di Matera

L'essenza della vera Basilicata al Vetera di Matera

L’Elysium SPA, anch’essa scavata nella pietra, propone trattamenti esclusivi in un contesto suggestivo e silenzioso. L’esperienza complessiva è pensata come un viaggio sensoriale tra storia e benessere, dove il contatto con la materia e la natura diventa elemento centrale del soggiorno. Vetera Matera si afferma così come destinazione d’eccellenza per turismo culturale e rigenerativo.

Vetera Matera Rione Vetera 28, 75100 Matera (Mt) Tel +39 0835 1670514

Ville sull’Arno, Firenze (FI)

La stagione del Ville sull’Arno Firenze si apre con una serie di novità che rafforzano il posizionamento della struttura nel panorama dell’ospitalità boutique fiorentina. L’hotel entra a far parte del circuito Preferred Hotels & Resorts Lifestyle Collection, confermando il suo carattere internazionale. Tra gli appuntamenti estivi torna l’AperiVi, evento che unisce aperitivo, musica dal vivo e vista sull’Arno. Inoltre, il ristorante Flora & Fauno propone cene all’aperto in un patio affacciato sulla piscina riscaldata.

Il Ville sull'Arno di Firenze

Il Ville sull'Arno di Firenze

L’offerta gastronomica valorizza prodotti locali e stagionalità, con un’attenzione particolare all’esperienza sensoriale degli ospiti. La struttura si distingue per il suo equilibrio tra eleganza contemporanea e atmosfera rilassata, offrendo un soggiorno che combina benessere, cultura e lifestyle. Ville sull’Arno rappresenta una delle espressioni più complete dell’accoglienza fiorentina, con un forte legame con il territorio e il fiume che lo attraversa.

Ville sull’Arno Lungarno Cristoforo Colombo 1/3/5, 50136 Firenze (Fi) Tel +39 055 670971

Il Falconiere Relais & Spa, Cortona (Ar)

Il Falconiere Relais & Spa Cortona rappresenta un’eccellenza dell’ospitalità toscana di charme, immersa tra le colline della Valdichiana. Il progetto del giardino verticale, ideato da Silvia Baracchi, introduce un ecosistema produttivo che fornisce erbe aromatiche e ingredienti freschi direttamente alla cucina. Questo approccio sostiene una proposta gastronomica fortemente legata al territorio e alla stagionalità. Il ristorante stellato Il Falconiere, situato in una storica limonaia, valorizza una cucina che unisce identità locale e ricerca contemporanea.

Il ristorante in stile serra con giardino del Falconiere

Il ristorante in stile serra con giardino del Falconiere

La struttura, ricavata in una villa del XVIII secolo, offre anche esperienze come cooking class, wine tour, golf ed equitazione. Il relais si configura come un wine resort di lusso, dove benessere, natura e cultura enogastronomica si integrano in un’esperienza di soggiorno completa e immersiva, pensata per valorizzare il legame con il territorio cortonese.

La Monastica Resort & Spa, Buggiano Castello (Pt)

La Monastica Resort & Spa Toscana propone un’esperienza di benessere olistico immersivo all’interno di un antico monastero del XVI secolo. Il percorso polisensoriale si sviluppa tra elementi architettonici storici, come una torre medievale e un pozzo seicentesco, trasformati in spazi dedicati al relax profondo. L’esperienza include la Vasca dell’Agape, progettata per favorire il rilassamento emotivo, e aree dedicate alla sospensione sensoriale, come le culle sospese.

La vista sulla Valdinievole del Monastica Resort & Spa Toscana

La vista sulla Valdinievole del Monastica Resort & Spa Toscana

Il concept punta a ristabilire equilibrio tra corpo e mente attraverso ambienti silenziosi e percorsi rigenerativi. Situata nella Valdinievole, tra Lucca e Pistoia, la struttura rappresenta un boutique hotel di lusso spirituale, dove la componente storica si unisce a una visione contemporanea del benessere. L’esperienza è pensata per soggiorni intimi, con un numero limitato di ospiti e percorsi personalizzati.

Leonardo Trulli Resort, Locorotondo (Ba)

Il Leonardo Trulli Resort Puglia introduce la nuova Longevity Spa “Bagno di Natura” by MCP, ampliando l’offerta di ospitalità wellness nella Valle d’Itria. La struttura è immersa in un contesto naturale unico e propone un’esperienza di benessere integrato con sauna, hammam, jacuzzi e vasche termiche dedicate al ciclo naturale del corpo. La Spa include anche percorsi di crioterapia e piscine con sali minerali, pensati per favorire il recupero psicofisico.

Si dorme nei trulli al Leonardo Trulli Resort Puglia

Si dorme nei trulli al Leonardo Trulli Resort Puglia

I trattamenti olistici utilizzano ingredienti locali come olio extravergine, latte d’asina e mosto d’uva, rafforzando il legame con il territorio pugliese. Ogni soggiorno include l’accesso alla Spa, rendendo l’esperienza altamente immersiva. Il resort si distingue come destinazione di benessere naturale, dove architettura rurale e servizi contemporanei si fondono in un modello di ospitalità rigenerativa e sostenibile.

Leonardo Trulli Resort S.C. 54 C. da Semeraro, 107 70010 Locorotondo (Ba) Tel +39 080 4316298

Lupaia, Torrita di Siena (Si)

Il Lupaia Toscana relais di charme è una struttura esclusiva immersa nelle colline della Val d’Orcia, caratterizzata da un forte legame con il territorio e la natura. Il progetto, sviluppato da Heidi e Christopher Mueller, valorizza una filosofia di ospitalità rurale autentica, dove ogni elemento proviene da produzioni locali. L’esperienza del foraging, guidata da Caterina Cardia, permette agli ospiti di scoprire erbe spontanee, bacche e funghi del territorio.

La piscina del Lupaia Toscana relais di charme

La piscina del Lupaia Toscana relais di charme

La struttura promuove la biodiversità attraverso la reintroduzione di specie autoctone e la produzione interna di olio extravergine d’oliva. Le attività includono degustazioni, esperienze enogastronomiche e momenti di contatto diretto con la natura. Lupaia si configura come un rifugio di lusso sostenibile, dove il soggiorno diventa esperienza immersiva tra paesaggio, cucina e tradizioni agricole della Toscana.

Lupaia Località Lupaia 74, 53049 Torrita di Siena (Si) Tel +39 0577 1917066

Palazzo Ripetta, Roma (Rm)

Il Palazzo Ripetta Roma hotel di lusso rappresenta una delle espressioni più raffinate dell’ospitalità contemporanea nella Capitale. Situato nel cuore del centro storico, a pochi passi da Piazza di Spagna, il palazzo unisce architettura storica e design moderno. Tra gli elementi distintivi spiccano opere d’arte come la sfera di Arnaldo Pomodoro e reperti archeologici integrati negli spazi comuni. Il ristorante San Baylon propone una cucina romana reinterpretata in chiave elegante, valorizzando la tradizione gastronomica locale.

Il bar sulla terrazza di Palazzo Ripetta a Roma

Il bar sulla terrazza di Palazzo Ripetta a Roma

Le camere, caratterizzate da materiali pregiati e design contemporaneo, offrono comfort e raffinatezza. La terrazza Etere, situata sul rooftop, rappresenta un nuovo punto di riferimento per la città. Palazzo Ripetta si distingue come boutique hotel di lusso romano, dove arte, storia e ospitalità si fondono in un’unica esperienza.