Nel Trevigiano c’è un’osteria dove la tradizione veneta incontra il Giappone

Nel cuore di Mogliano Veneto, a pochi minuti da Venezia, ma in provincia di Treviso, Osteria Al Turbine si afferma come una realtà gastronomica capace di coniugare tradizione e visione contemporanea, dando vita a un’esperienza culinaria che unisce il territorio veneto a suggestioni internazionali. Alla guida della brigata lo chef Andrea Lombardini, interpreta un percorso che valorizza le radici locali attraverso tecnica, ricerca e sensibilità creativa.

Osteria Al Turbine si trova a Mogliano Veneto (Tv), a due passi da Venezia

Osteria Al Turbine si trova a Mogliano Veneto (Tv), a due passi da Venezia

Da osteria di campagna a cucina contemporanea nel Trevigiano

Nata come osteria di campagna, era originariamente un punto di riferimento con una cucina schietta e sostanziosa, fatta di piatti iconici della tradizione veneta come gnocchi al ragù, pasta e fagioli, trippa e carni alla griglia. Un luogo autentico, dove il legame con il territorio si esprimeva in modo diretto e immediato. Con l’arrivo dello chef Lombardini, il ristorante ha avviato un’evoluzione significativa: questo non vuol dire che la tradizione sia stata abbandonata, ma, tutt’altro, reinterpretata attraverso tecniche moderne e dando sempre priorità all’equilibrio dei sapori e alla qualità delle materie prime.

La visione dello chef Andrea Lombardini tra tecnica e territorio

Determinante nel percorso dello chef è stata la formazione maturata in contesti di alta ristorazione, che ha contribuito a una visione più ampia e consapevole della cucina. Folgorante la visita presso il ristorante "Le Calandre" (Alajmo) che lo ha ulteriormente motivato.. In sala, la moglie Martina che accoglie e cura il cliente contribuendo a creare un ambiente familiare e rendere ogni visita coinvolgente.

Lo chef Andrea Lombardini

Lo chef Andrea Lombardini

Il territorio resta il cuore pulsante della proposta gastronomica. Le eccellenze locali: ortaggi di stagione, carni selezionate, pesce fresco e prodotti tipici veneti, vengono valorizzate attraverso una lavorazione attenta e rispettosa. Ogni piatto nasce da un equilibrio tra tecnica e materia prima, dove gusto, consistenze e aromi dialogano in modo armonico. A caratterizzare in modo distintivo la cucina dello chef Lombardini è anche una sottile ma significativa influenza asiatica. Fermentazioni leggere, ricerca dell’Umami, contrasti tra acidità, dolcezza e sapidità, insieme a una particolare attenzione alla pulizia dei sapori, contribuiscono a definire uno stile elegante e contemporaneo.

Le influenze asiatiche e la ricerca dell’umami nel menu

Il menù, in continua evoluzione stagionale, rappresenta una sintesi efficace di questa identità. Tra le proposte più rappresentative spicca "Omaggio al Giappone”, una battuta di manzo avvolta da alga nori e accompagnata da elementi come yuzu, soia e dashi, in un perfetto equilibrio tra intensità e delicatezza. Accanto a questo, lo spaghettone alla brace con vongole e bottarga esprime una fusione tra tradizione italiana e suggestioni orientali, grazie alla nota affumicata e alla profondità del gusto marino. Durante l’anno non mancano cene a quattro mani ed eventi ad hoc creati dallo Chef, così come piatti più strutturati come i tortelli di selvaggina in brodo di porcini e anguilla alla brace, o preparazioni come l’anatra, dove tecniche e influenze si intrecciano in una composizione ricca e articolata.

Osteria Al Turbine: Omaggio al Giappone Osteria Al Turbine: Uovo fritto Osteria Al Turbine: Spaghettone Fracasso scottato alla brace, vongole fresche, crema di aglio nero e bottarga Osteria Al Turbine: Tortelli di selvaggina, avvolti da un brodo di porcini e accarezzati dal gusto intenso dell’anguilla alla brace Osteria Al Turbine: Petto d’anatra scottato alla brace e glassato ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Osteria Al Turbine: Omaggio al Giappone Osteria Al Turbine: Uovo fritto Osteria Al Turbine: Spaghettone Fracasso scottato alla brace, vongole fresche, crema di aglio nero e bottarga Osteria Al Turbine: Tortelli di selvaggina, avvolti da un brodo di porcini e accarezzati dal gusto intenso dell’anguilla alla brace Osteria Al Turbine: Petto d’anatra scottato alla brace e glassato

Anche i dessert seguono la stessa linea stilistica, puntando su equilibrio, leggerezza e precisione tecnica. Creazioni come prugne e shiso o il soufflé alle more e pistacchio raccontano un’idea di dolce contemporaneo, capace di sorprendere senza eccessi.

Un indirizzo fuori dai grandi centri con una visione internazionale

Al Turbine è un indirizzo che dimostra come anche di fuori dai grandi centri urbani sia possibile trovare una proposta di alto livello, capace di unire identità, innovazione e una visione internazionale della cucina.