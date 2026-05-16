Due novità per Follis, il ristorante di mare (e american bar) di Fiumicino

Affacciato sul porto di Fiumicino (Rm), lungo via della Torre Clementina, il ristorante Follis, guidato dagli chef Riccardo Catarci e Matteo Palladini, rinnova la propria proposta introducendo due novità (una sul fronte food e una sul fronte beverage) che rafforzano ulteriormente l’identità del locale, nato, ricordiamo, come ristorante di mare ma anche come american bar.

La sala del ristorante Follis

La sala del ristorante Follis

La nuova crostaceria

La novità principale è l’acquario espositivo dedicato ai crostacei vivi, posizionato davanti alla vetrina dei vini bianchi. All’interno vengono mantenuti astice blu, aragosta e altri crostacei selezionati, tutti esposti con cartellini che ne indicano il peso e scelti direttamente dal cliente prima della preparazione. Dalla cucina arrivano poi tre diverse possibilità di lavorazione: alla griglia, alla catalana (servito con verdure fresche e condito a freddo in stile mediterraneo) oppure come condimento per un primo piatto. Per la pasta vengono utilizzate linguine o fettucce del pastificio Mancini, scelte per sostenere consistenza e sapidità del crostaceo.

La nuova crostaceria di Follis

La nuova crostaceria di Follis

Al di là della nuova crostaceria, la cucina di Catarci e Palladini continua a lavorare sul pescato quotidiano e sui prodotti del Mediterraneo, mantenendo una linea che alterna crudi, preparazioni tradizionali e piatti più contemporanei. In carta restano centrali tonni, ricciola, carpacci di pescato locale, sashimi e ostriche, insieme a piatti caldi che rileggono alcuni classici della cucina di mare. Tra le proposte spiccano il baccalà fritto, le polpette di tonno, la ventresca e diverse preparazioni stagionali.

La drink list ispirata a Hollywood

La seconda novità riguarda invece la nuova drink list sviluppata dal team bar guidato dalla bar manager Samantha Parente in collaborazione con Bulldog. Il progetto, intitolato “The Follis Reporter”, prende ispirazione dalla rivista statunitense The Hollywood Reporter e trasforma la miscelazione in un racconto cinematografico.

La nuova drink list di Follis è ispirato alla rivista statunitense The Hollywood Reporter

La nuova drink list di Follis è ispirato alla rivista statunitense The Hollywood Reporter

Ogni cocktail è dedicato a un film o a una serie tv che ha segnato l’immaginario hollywoodiano, da Taxi Driver ad Agente 007 fino a Sex and the City. La carta è strutturata come un magazine, con sezioni narrative, red carpet, star parade e uno spazio dedicato ai grandi classici della casa, costruendo un linguaggio che unisce cocktail culture, storytelling e riferimenti al mondo del cinema.