Il borgo piemontese che punta al World Record con 100 legumi in un solo piatto

A San Giorgio Canavese (To) nasce una “zuppa dei record” che punta al Guinness World Record e celebra la biodiversità agricola italiana. Il 9 e 10 maggio 2026 il centro storico del borgo torinese ospita la decima edizione del Mercato della Terra e della Biodiversità, appuntamento centrale del panorama enogastronomico piemontese e nazionale.

San Giorgio Canavese diventa ogni anno il cuore del Mercato della Terra e della Biodiversità

San Giorgio Canavese diventa ogni anno il cuore del Mercato della Terra e della Biodiversità

Festival della Reciprocità e modello di turismo sostenibile

Il Mercato della Terra è parte integrante del Festival della Reciprocità, progetto culturale delle Tre Terre Canavesane - San Giorgio Canavese, Agliè e Castellamonte - nato per valorizzare il territorio attraverso eventi diffusi, incontri culturali, musica e gastronomia. Un modello di turismo di prossimità consapevole, che unisce comunità locali, produttori e visitatori in un calendario che attraversa tutta la stagione.

Festa dei 10 anni e Zuppa dei Record

Il momento centrale della manifestazione sarà la Festa dei 10 anni del Mercato della Terra, prevista nella giornata di domenica. L’evento celebrerà alcune delle realtà storiche del territorio, tra cui:

Azienda Agricola Orsolani (132 anni)

Pasticceria Roletti 1896 (130 anni)

Ristorante Della Luna (100 anni)

Gastronomia Costa-Serra (70 anni)

Saranno inoltre premiati i produttori presenti fin dalle prime edizioni del mercato. Il finale sarà dedicato alla presentazione della “Zuppa dei Record”, un progetto gastronomico che punta a entrare nel Guinness World Record per la più alta biodiversità leguminosa mai riunita in un unico piatto.

Gesti antichi come la raccolta del mais raccontano la continuità tra agricoltura, biodiversità e cultura contadina

Gesti antichi come la raccolta del mais raccontano la continuità tra agricoltura, biodiversità e cultura contadina

«Aver raggiunto la decima edizione è per il Mercato di San Giorgio un traguardo di grande rilievo», spiega Ambra Civallero, Direttrice del Mercato. «Siamo orgogliosi e felici di celebrare questo anniversario insieme a chi custodisce la nostra storia, le nostre tradizioni e valori guardando con noi al futuro. Festeggiare questo speciale anniversario significa anche continuare a dar voce allo spirito del Mercato: una convivenza di varietà e realtà diverse che, insieme, arricchiscono e tutelano l’intero territorio».

Radicata 2026 - Orco che Zuppa: il tema della X edizione

Il titolo della decima edizione, “Radicata 2026 - Orco che Zuppa”, sintetizza il legame profondo con il territorio e i suoi elementi identitari. “Radicata” rappresenta il rapporto con la terra e la capacità di rigenerazione delle comunità locali. “Orco che Zuppa” è invece un richiamo simbolico al torrente Orco, risorsa fondamentale per la frazione di Cortereggio e per la tradizione agricola della zona. Proprio lungo le sue sponde nasce la coltivazione della Piattella Canavesana di Cortereggio, Presidio Slow Food, simbolo della biodiversità locale.

I legumi, simbolo della biodiversità agricola italiana, rappresentano una delle basi della cultura contadina

I legumi, simbolo della biodiversità agricola italiana, rappresentano una delle basi della cultura contadina

«Abbiamo scelto “Radicata” non come semplice aggettivo, bensì come un'idea profonda capace di raccontare l'importanza del legame con il territorio - afferma Debora Vittone, Presidentessa dell'Associazione Piattella Canavesana di Cortereggio, impegnata nella tutela e conservazione del particolare legume locale - "Questa edizione vuole testimoniare quanto il contatto diretto con la terra sia fondamentale per la crescita autentica di una comunità e per la sua identità. Essere ben radicati significa conoscere le proprie origini, ma anche essere consapevoli di ciò che si è già fatto e di dove si può arrivare».

Il Mercato dei produttori: oltre 100 eccellenze italiane

Per due giorni, il centro storico si trasforma in un grande mercato a cielo aperto, con oltre 100 espositori tra Presìdi Slow Food, prodotti del Paniere della Provincia di Torino, Maestri del Gusto ed eccellenze italiane e internazionali.

La dimensione rurale del Mercato della Terra e della Biodiversità è raccontata anche attraverso le persone

La dimensione rurale del Mercato della Terra e della Biodiversità è raccontata anche attraverso le persone

Tra i protagonisti figurano:

Storico Ribelle (ex Bitto Storico)

(ex Bitto Storico) Zafferano di San Gavino Monreale

Papaccella Napoletana

Fava di Carpino

Parmigiano Reggiano da razze autoctone

da razze autoctone Fagiolo Rosso di Lucca

Un percorso gastronomico che unisce territori diversi attraverso storie agricole e saperi tramandati. I prodotti del mercato diventano anche protagonisti dell’offerta di street food e dei menu proposti dai ristoranti del borgo, trasformando San Giorgio Canavese in un itinerario gastronomico diffuso.

Festival della Biodiversità dei Ragazzi

Accanto al mercato, spazio alle nuove generazioni con la terza edizione del Festival della Biodiversità dei Ragazzi, ideato da Peppone Calabrese, direttore artistico del festival. Il programma include laboratori, attività creative e incontri pubblici, tra cui:

Talent show “Talenteen”

Laboratori floreali per la festa della mamma

Area creativa Lego “Lab. Brick”

L’11 e 12 maggio, il Castello di San Giorgio ospiterà incontri con ospiti del mondo della cucina e della cultura, tra cui lo chef Pasquale Laera, la food creator Aurora Cavallo (Cooker Girl) e il fumettista Giulio Giordano.

San Giorgio Canavese e la sua identità storica

San Giorgio Canavese, storicamente definito “l’Atene del Canavese”, conserva una forte identità culturale e commerciale. Nel passato fu un importante crocevia di scambi, noto anche per il mercato settimanale che animava il borgo nei primi del Novecento. Una vocazione che oggi si rinnova nel Mercato della Terra, trasformando il centro storico in un luogo di incontro e scambio.

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