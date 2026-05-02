Due mesi tra rosé e cucina: così la Valtènesi si racconta al pubblico

La Valtènesi, territorio di riferimento per uno dei rosé più identitari d’Italia e area a forte vocazione enoturistica, lancia “Valtènesi in…”, un progetto in programma da inizio maggio a fine giugno che mette in rete ristorazione, mondo del vino e momenti di approfondimento lungo la riviera bresciana del lago di Garda.

“Valtènesi in…”: il territorio si mette in rete tra tavola, vino e cultura

“Valtènesi in…”: il territorio si mette in rete tra tavola, vino e cultura

Un calendario diffuso tra vino, cucina e territorio

Promosso dal Consorzio Valtènesi, il progetto nasce con l’obiettivo di coinvolgere appassionati e operatori attraverso un programma articolato che unisce esperienze enogastronomiche e momenti di approfondimento. Dopo i risultati ottenuti a Vinitaly, il Consorzio apre così una nuova fase di attività, strutturata su più appuntamenti e rivolta a pubblici differenti. «Con questo calendario, il Consorzio continua a lavorare su una promozione che mette al centro il vino, le persone e le esperienze» ha dichiarato il presidente Paolo Pasini, sottolineando la volontà di rafforzare il legame tra territorio e pubblico attraverso occasioni di incontro.

Il presidente Paolo Pasini

Il presidente Paolo Pasini

Valtènesi in tavola: il racconto gastronomico del territorio

Il programma si apre con Valtènesi in tavola, in calendario dal 4 maggio al 2 giugno, che coinvolge una selezione di 30 ristoranti distribuiti sul territorio. Ogni locale aderente propone un menu degustazione dedicato, costruito attorno ai vini rosé della Valtènesi e pensato per valorizzare i prodotti e la cucina della riviera gardesana. L’iniziativa si sviluppa come un percorso diffuso, in cui il visitatore può muoversi tra diverse realtà ristorative, ciascuna con una propria interpretazione del rapporto tra cucina e vino. Il filo conduttore resta il dialogo tra piatti e rosé, declinato attraverso abbinamenti studiati per esprimere le caratteristiche del territorio. In questo contesto, il menu degustazione diventa uno strumento narrativo: ogni proposta gastronomica è costruita per restituire, attraverso ingredienti e preparazioni, un’immagine coerente della Valtènesi.

Valtènesi in tavola: 30 ristoranti coinvolti dal 4 maggio

Valtènesi in tavola: 30 ristoranti coinvolti dal 4 maggio

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione a “Valtènesi in Tavola” sono disponibili sul sito www.valtenesiintavola.it

Le cene alla Casa del Vino: quattro appuntamenti a numero limitato

Accanto al circuito dei ristoranti, il progetto prevede una serie di eventi ospitati alla Casa del Vino della Valtènesi, nella sede di Villa Galnica a Puegnago del Garda (Bs). In programma, quattro cene - il 21 maggio, 10 giugno, 21 giugno e 30 giugno -, ciascuna riservata a un massimo di 60 partecipanti. Si tratta di appuntamenti a numero chiuso, pensati per offrire un’esperienza più strutturata e concentrata, all’interno di uno spazio che rappresenta il punto di riferimento istituzionale della denominazione. Le serate sono realizzate con il supporto del Gambero Rosso, partner del progetto nella valorizzazione dei vini della Valtènesi a livello nazionale. Il format prevede cene dedicate, in cui il vino resta elemento centrale dell’esperienza, inserito in un contesto che unisce degustazione e racconto, con un numero limitato di ospiti per favorire una fruizione più diretta e organizzata.

Valtènesi in rosa: degustazioni e convegno al Castello di Moniga

Il momento centrale del progetto è Valtènesi in rosa, in programma dal 22 al 24 maggio nella cornice del Castello di Moniga del Garda. La manifestazione è interamente dedicata ai rosé della denominazione e rappresenta il principale appuntamento pubblico del calendario. Durante le tre giornate sono previste serate di degustazione che riuniscono oltre 100 etichette di Valtènesi rosé, affiancate da aree food con specialità locali e momenti di incontro diretto con i produttori. Il format adottato prevede l’assaggio di ogni vino una sola volta, impostando la degustazione su un percorso definito.

Valtènesi in Rosa, evento centrale dal 22 al 24 maggio

Valtènesi in Rosa, evento centrale dal 22 al 24 maggio

L’apertura ufficiale è fissata per il 22 maggio alle ore 17:00 con il convegno “Valtènesi in rosa: 130 anni dalla nascita del metodo Molmenti”, ospitato a Villa Brunati Bertanzi. A seguire, è prevista una degustazione guidata delle etichette finaliste del Trofeo Molmenti, condotta da Artur Vaso. Il convegno riunisce rappresentanti del Consorzio, istituzioni locali e il presidente del Civp Provence, con un focus sui 130 anni di storia del rosé in Valtènesi. I contenuti affrontano l’evoluzione stilistica del vino, il legame con il territorio gardesano e le prospettive future in termini di mercato e comunicazione.

Un progetto di sistema per la Riviera del Garda

Insomma, con “Valtènesi in...”, il territorio costruisce un’iniziativa coordinata che mette in relazione ristoratori, produttori e istituzioni, con un calendario che si sviluppa tra maggio e giugno e che coinvolge diversi luoghi della Riviera bresciana del lago di Garda.