La mappa dei nuovi boutique hotel e resort per l'estate sulla costa istriana

L’offerta alberghiera nella penisola istriana si espande, introducendo soluzioni di soggiorno diversificate lungo la costa occidentale. Le località di Rovigno, Parenzo e Umago si presentano alla stagione estiva con strutture rinnovate, posizionandosi come punti di riferimento per chi cerca una combinazione di mare, wellness, alta gastronomia e design contemporaneo. L'area, storicamente apprezzata per i borghi affacciati sull'Adriatico, le spiagge pulite e i percorsi cicloturistici, risponde alla domanda di un mercato esigente attraverso investimenti mirati in segmenti specifici: dalle residenze storiche con ristorazione d'autore ai resort per famiglie con parchi acquatici integrati.

Jadran Heritage Hotel Parenzo: boutique ospitalità e cucina stellata

Situato direttamente sul lungomare nel nucleo storico di Porec, il Jadran Heritage Hotel, Valamar Collection è un boutique hotel a cinque stelle ricavato da un edificio storico risalente al 1913. La struttura dispone di sole 12 camere e suite esclusive, progettate per preservare l'identità architettonica originale integrando comfort moderni.

Lo Jadran Heritage Hotel Parenzo

Lo Jadran Heritage Hotel Parenzo

Il punto di forza dell'offerta è l'aspetto gastronomico, guidato dal ristorante JAZ by Ana Roš Porec. La celebre chef slovena, già alla guida del tre stelle Michelin Hiša Franko, propone un concetto culinario informale e dinamico basato sulla valorizzazione delle materie prime del territorio istriano, dal pesce dell'Adriatico ai prodotti dell'entroterra, con formule pensate per la condivisione.

Jadran Heritage Hotel Eugena Kumicica 3 52440 Porec (Croazia) Tel +385 52 465 000

Pical Resort Parenzo: lusso premium e benessere ESPA sul mare

Il Pical Resort, Valamar Collection è un complesso a cinque stelle situato all'interno del parco costiero della Parenzana. La struttura conta 209 sistemazioni, tra cui spiccano le esclusive suite della linea V Level, che garantiscono l'accesso a aree riservate e servizi personalizzati. La proposta per una vacanza completa si sviluppa tra tre spiagge tematiche attrezzate e ben 11 piscine interne ed esterne, affiancate da un'offerta gastronomica eclettica che conta sette ristoranti, tra cui l'all-inclusive Quattro Terre e il concetto open-air Fogo by Bekal, e nove bar.

Il Pical Resort Parenzo

Il Pical Resort Parenzo

La rigenerazione totale è affidata al centro benessere ESPA at Pical Wellness & Spa, mentre il turismo attivo trova il suo spazio nel bike center specializzato per esplorare lo storico tracciato della ferrovia Parenzana, oltre che nei campi da tennis e nelle strutture per sport acquatici.

Pical Resort Pical 2 52440 Porec (Croazia) Tel +385 52 465 000

Adults Exclusive Hotel Monte Mulini Rovigno: il design nautico firmato Riva

Immerso nella vegetazione mediterranea della baia di Lone, a breve distanza dal centro di Rovigno, l’Adults Exclusive Hotel Monte Mulini riapre per la stagione 2026 dopo un piano di restyling da 9 milioni di euro che ha ridefinito camere, ristoranti e spazi comuni.

Il Monte Mulini Adults Exclusive Hotel

Il Monte Mulini Adults Exclusive Hotel

La novità principale è l'integrazione della struttura nel prestigioso circuito Riva Destinations, il progetto lifestyle del marchio nautico italiano Riva (Gruppo Ferretti). Gli spazi interni del Riva Lounge e del Riva Privée richiamano i materiali e i dettagli delle celebri imbarcazioni degli anni '50, offrendo un'atmosfera ricercata. Gli ospiti hanno inoltre la possibilità di prenotare escursioni private nell'arcipelago di Rovigno a bordo di un motoscafo Riva Aquariva Special. La spiaggia privata Mulini Beach Club completa l'esperienza relax sul mare.

Hotel Garden Istra Plava Laguna Umago: il nuovo punto di riferimento per le famiglie

L’Hotel Garden Istra Plava Laguna a Umago si ripresenta sul mercato con un concetto interamente dedicato ai soggiorni familiari e all'attività outdoor. Il rinnovamento strutturale ha interessato la lobby, le camere e l'intera area dei servizi ricreativi.

L'Hotel Garden Istra Plava Laguna

L'Hotel Garden Istra Plava Laguna

Le dotazioni specifiche per i segmenti infantili e giovanili comprendono l’Aquapark Splash Zone (un'area di 1.410 m² con scivoli e giochi d'acqua), il Trampoline Park, sale Soft Play e una Sensory Room. Le attività didattiche sono coordinate all'interno dei rinnovati Pepi Club (suddivisi per fasce d'età dagli 8 mesi ai 12 anni), che includono laboratori creativi e il programma musicale Yamaha Music Adventure in collaborazione con la casa madre. Per gli adulti e gli sportivi restano attivi i servizi del centro The Body Holiday, dotato di una piscina semi-olimpionica e di una palestra attrezzata.