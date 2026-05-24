Bohémien e glamour: l'hotel neorinascimentale che racconta la Vienna degli artisti

Vienna si prepara a vivere una stagione estiva all’insegna della cultura, del relax e della vita all’aria aperta. La capitale austriaca, più volte indicata come una delle città più vivibili al mondo, durante l’estate cambia volto e si riempie di spazi verdi, locali open air, spiagge urbane e luoghi dedicati alla convivialità. Comoda da visitare anche in un weekend grazie alle dimensioni contenute e ai collegamenti efficienti, la città offre un equilibrio tra patrimonio artistico, benessere urbano e qualità della vita.

L'Hotel Beethoven Wien, un ottimo punto di partenza per visitare la capitale austriaca

L'Hotel Beethoven Wien, un ottimo punto di partenza per visitare la capitale austriaca

Con l’arrivo della bella stagione, che spesso si prolunga fino a novembre, Vienna si anima soprattutto grazie agli storici Schanigarten, i tradizionali dehors viennesi allestiti sul suolo pubblico. Veri e propri giardini urbani temporanei, rappresentano una delle immagini più iconiche della città: se ne contano oltre 3.500 tra caffetterie, bar e ristoranti. Tra passeggiate lungo il Danubio, parchi storici e cocktail all’aperto, Vienna conferma così il suo ruolo di meta ideale per chi cerca un city break elegante e rilassato.

Hotel Beethoven Wien: il design hotel nel cuore di Mariahilf

Punto di partenza privilegiato per vivere la città è l’Hotel Beethoven Wien, struttura di charme situata nel quartiere di Mariahilf, a pochi passi dai principali musei e monumenti della capitale. La posizione consente di raggiungere facilmente luoghi simbolo come l’Albertina, il MuseumsQuartier, il Teatro dell’Opera, il Museo della Secessione, il Musikverein e il Wien Museum. Anche i parchi più celebri sono vicini: il Burggarten dista circa dieci minuti a piedi, mentre lo Stadtpark è raggiungibile in una ventina di minuti.

L'Hotel Beethoven si trova nei pressi delle principali attrazioni viennesi, come il Musikverein

L'Hotel Beethoven si trova nei pressi delle principali attrazioni viennesi, come il Musikverein

L’hotel occupa un elegante edificio neorinascimentale del 1902 affacciato sulla silenziosa Papagenogasse. Oggi rappresenta uno dei design hotel più apprezzati della città grazie allo stile bohémien e glamour voluto dalla proprietaria Barbara Ludwig. Ogni piano dell’hotel racconta un frammento diverso della cultura viennese, con ambienti ispirati alla musica, ai caffè letterari e alla storia artistica della città. Carte da parati d’epoca, stampe artistiche, murales, lampade vintage e bozzetti teatrali contribuiscono a creare un’atmosfera raffinata e fortemente identitaria.

Una stanza dell'Hotel Beethoven Wien Vasca da bagno moderna nei bagni delle stanze dell'Hotel Beethoven Arredo classico in una suite all'Hotel Beethoven di Vienna ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Una stanza dell'Hotel Beethoven Wien Vasca da bagno moderna nei bagni delle stanze dell'Hotel Beethoven Arredo classico in una suite all'Hotel Beethoven di Vienna

Benessere, ospitalità e charme viennese all’Hotel Beethoven

Dopo una giornata trascorsa tra musei e passeggiate, gli ambienti dell’Hotel Beethoven Wien offrono un’atmosfera intima e accogliente. La lounge si trasforma in un salotto elegante dove il profumo di tè, caffè e pasticceria viennese accompagna il relax degli ospiti. Tra le novità più recenti spicca il Pop-Up Salon Thurn Beauty, spazio dedicato al benessere e alla cura della persona aperto anche agli ospiti esterni.

All'interno dell'Hotel Beethoven anche il Pop-Up Salon Thurn Beauty, spazio dedicato al benessere e alla cura della persona aperto anche agli ospiti esterni

All'interno dell'Hotel Beethoven anche il Pop-Up Salon Thurn Beauty, spazio dedicato al benessere e alla cura della persona aperto anche agli ospiti esterni

Uno degli elementi distintivi della struttura è inoltre l’ospitalità personalizzata garantita da Barbara Ludwig, che accoglie gli ospiti italiani suggerendo indirizzi, locali e itinerari per scoprire la città da una prospettiva autentica. L’Hotel Beethoven Wien è stato segnalato anche da Condé Nast Traveller tra gli indirizzi più interessanti della capitale per l’equilibrio tra qualità, posizione e atmosfera.

Bar LVDWIG e Schanigarten: cocktail d’autore nel cuore di Vienna

All’interno dell’hotel si trova il pluripremiato Bar LVDWIG, considerato uno dei cocktail bar più apprezzati della scena viennese.Il locale propone una drink list che unisce grandi classici e cocktail ispirati alla storia della città e alle sue opere musicali più celebri. Ogni proposta richiama atmosfere, aneddoti e riferimenti culturali legati all’identità viennese.

All’interno dell’hotel si trova il Bar LVDWIG, uno dei cocktail bar più apprezzati di Vienna

All’interno dell’hotel si trova il Bar LVDWIG, uno dei cocktail bar più apprezzati di Vienna

Durante l’estate, protagonista diventa lo Schanigarten del Bar LVDWIG, progettato dall’architetto Gregor Eichinger. Situato di fronte alla Porta Papageno del Theater an der Wien, rappresenta uno degli angoli più suggestivi del quartiere di Mariahilf. Aperto dalle 17.00 fino a tarda sera, lo spazio esterno si trasforma in un punto d’incontro tra aperitivi, conversazioni e cocktail all’aperto immersi nella luce estiva di Vienna.

L’offerta estiva “3 per 2” dell’Hotel Beethoven Wien

Per l’estate 2026, l’Hotel Beethoven Wien propone il pacchetto “Beethoven Summer Special 3 per 2”, disponibile nei mesi di luglio e agosto per le camere delle categorie “Salon” e “Selektion”. L’offerta prevede tre notti al prezzo di due, con colazione inclusa e un calice di vino di benvenuto al Bar LVDWIG. La colazione rappresenta uno dei punti di forza dell’hotel: marmellate artigianali, muesli, dolci viennesi come il Gugelhupf, piccola pasticceria, piatti a base di uova preparati al momento e prodotti locali selezionati da piccoli produttori accompagnano il risveglio degli ospiti.

La colazione viene servita nel mezzanino con vista sulla Porta Papageno del Theater an der Wien, luogo legato alla storia di Beethoven

La colazione viene servita nel mezzanino con vista sulla Porta Papageno del Theater an der Wien, luogo legato alla storia di Beethoven

Il servizio viene proposto nel mezzanino con vista sulla Porta Papageno del Theater an der Wien, luogo legato alla storia di Beethoven e al debutto della sua opera Fidelio. Il soggiorno include inoltre due ingressi alla Secessione di Vienna, edificio simbolo dell’arte viennese dove è conservato il celebre Fregio di Beethoven di Gustav Klimt.

Parchi, spiagge urbane e Danubio: l’anima verde di Vienna

Durante l’estate Vienna rivela anche il suo volto più naturale. Quasi metà del territorio cittadino è occupata da parchi, giardini, prati, vigneti e aree protette. Lo Stadtpark, il più antico della città, ospita prati all’inglese, alberi esotici e aiuole monumentali. Il Burggarten, un tempo giardino privato dell’imperatore Francesco Giuseppe I, custodisce invece la celebre Casa delle Farfalle. Nei mesi estivi il Danubio e il Donau Kanal diventano luoghi dedicati al relax urbano grazie a spiagge temporanee, sedie a sdraio e beach club.

La celebre Casa delle Farfalle di Vienna

La celebre Casa delle Farfalle di Vienna

Tra le destinazioni più frequentate c’è il Badenschiff, nave con piscina lunga 27 metri ormeggiata nel Canale del Danubio. Molto frequentato anche il Vienna City Beach Club, con sabbia, DJ-set, beach volley e wakeboard. Per le famiglie, una delle mete più apprezzate resta Copa Beach, facilmente raggiungibile con la metropolitana e ricca di street food, chioschi e spazi all’aperto.

Raggiungere Vienna in treno dall’Italia

Vienna si conferma anche una delle capitali europee più accessibili per un turismo sostenibile. Dalla fine del 2025 è operativo il nuovo collegamento diretto Railjet Trieste-Vienna, senza cambi, con fermate a Udine, Villach, Klagenfurt e Graz. A questo si aggiungono collegamenti ferroviari sempre più veloci dal Nord Italia grazie al corridoio della Koralmbahn, che riduce ulteriormente i tempi di percorrenza tra Graz e Klagenfurt, avvicinando la capitale austriaca ai viaggiatori italiani interessati a un city break tra cultura, design e relax estivo.