Dimentica la meta: viaggio tra gli ecomusei "segreti" della provincia di Sondrio

La Valtellina continua ad essre una destinazione ideale per chi cerca un viaggio esperienziale che vada oltre la semplice vacanza, diventando un’immersione autentica nel territorio e nelle comunità locali. In questo contesto, tra le valli e le montagne della provincia di Sondrio, gli ecomusei della Valtellina sono diventati una realtà sempre più significativa: veri e propri "musei a cielo aperto" che intrecciano luoghi, persone e peculiarità territoriali, valorizzando l’identità locale mantenendone viva la memoria. È così che prende forma il concetto di “whycation”: un modo di viaggiare più profondo, in cui ogni esperienza diventa occasione di scoperta, connessione e crescita personale.

Gli Ecomusei della Valtellina invitano a una whycation: un viaggio profondo fatto di connessione, storie e scoperta consapevole del territorio

Gli Ecomusei della Valtellina invitano a una whycation: un viaggio profondo fatto di connessione, storie e scoperta consapevole del territorio

In questo percorso di turismo sostenibile in montagna, gli ecomusei rappresentano una delle espressioni più autentiche di tale filosofia: custodiscono, infatti, il patrimonio naturale, storico e culturale attraverso il coinvolgimento attivo di chi abita questi luoghi. In Valtellina sono cinque queste realtà vive, ognuna capace di raccontare una prospettiva propria e complementare di un territorio ricco di storia, espressioni locali e identità.

Itinerari culturali in Valle Spluga lungo l'antica via delle Alpi

L’Ecomuseo della Valle Spluga si sviluppa in un territorio di grande valore storico e geografico, nella valle più occidentale della provincia di Sondrio. Storicamente conosciuta anche come Valle San Giacomo, si estende da Chiavenna fino al Passo dello Spluga, rappresentando da secoli un importante collegamento tra Italia e Svizzera. Già nota in epoca romana e consolidata come via commerciale nel Medioevo, la valle ha mantenuto nel tempo una forte identità legata al passaggio, agli scambi e alla vita alpina.

Lungo lo storico tracciato della Via Spluga, via di comunicazione romana e medievale oggi cuore dell'Ecomuseo

Lungo lo storico tracciato della Via Spluga, via di comunicazione romana e medievale oggi cuore dell'Ecomuseo

In questo contesto, la struttura si propone di promuovere il patrimonio storico-culturale delle generazioni che hanno abitato e modellato questi luoghi: ne fanno parte i comuni di Campodolcino, Madesimo e San Giacomo Filippo, dando vita a una rete diffusa di esperienze e testimonianze. Comprende una quindicina di itinerari tematici in Valle Spluga che guidano attraverso gli allestimenti etnografici, le architetture rurali, e il percorso storico della Via Spluga, offrendo un viaggio immersivo tra paesaggio, memoria e peculiarità locali.

I carden della Valle Spluga, dove il legno e la pietra custodiscono le storie di antichi inverni

I carden della Valle Spluga, dove il legno e la pietra custodiscono le storie di antichi inverni

Tra gli elementi più caratteristici spiccano i carden della Valtellina, antiche costruzioni rurali che rappresentano un tratto distintivo del paesaggio locale: si tratta di piccoli edifici in legno, spesso rialzati su pali o basamenti in pietra, progettati per conservare prodotti agricoli come fieno, cereali o altri alimenti destinati all’inverno, proteggendoli dall’umidità e dagli animali. Oltre alla loro funzione pratica, i carden costituiscono una preziosa testimonianza del patrimonio storico e culturale della valle, espressione concreta dell’ingegno e dell’adattamento delle comunità alpine all’ambiente montano.

Dove mangiare: Ristorante Il Cantinone

All'interno dello Sport Hotel Alpina, è Stella Michelin dal 2009. L'ambiente è curato nei minimi dettagli dalla padrona di casa Raffaella Mazzina, dove il calore delle storiche boiserie in legno d'alta quota si unisce a un design alpino contemporaneo e minimale. La proposta culinaria, guidata dall'executive chef Stefano Masanti, esprime una visione cosmopolita ma profondamente legata alla Valchiavenna.

All'interno dello Sport Hotel Alpina, l'eleganza contemporanea incontra il calore delle boiserie storiche al ristorante Il Cantinone

All'interno dello Sport Hotel Alpina, l'eleganza contemporanea incontra il calore delle boiserie storiche al ristorante Il Cantinone

Il menu esclude il pesce di mare per concentrarsi esclusivamente su materie prime d'alpeggio, piccoli produttori locali e selvaggina, offrendo piatti identitari come l’agnello valchiavennasco alla piota con latte di grano saraceno e rosa canina, o la crema di caprino a latte crudo con fiori spontanei ed erbe aromatiche raccolte a mano in quota.

Cantinone Via Antonio De Giacomi, 41 23024 Madesimo (So) Tel +39 0343 56120

Dove bere: Cantina Mamete Prevostini

La sede storica di affinamento sorge a ridosso dei leggendari crotti, gli anfratti rocciosi da cui spira il sorèl, una corrente d'aria a temperatura costante che favorisce la perfetta maturazione dei vini.

Dal Sassella allo Sforzato Albareda, appassito sui graticci per oltre tre mesi, una produzione che esalta l'identità della Chiavennasca

Dal Sassella allo Sforzato Albareda, appassito sui graticci per oltre tre mesi, una produzione che esalta l'identità della Chiavennasca

La produzione si concentra sulla purezza espressiva del vitigno Nebbiolo (qui denominato Chiavennasca), regalando eccellenze territoriali come il Valtellina Superiore Docg Sassella e lo Sforzato Albareda, caratterizzato da un appassimento delle uve sui graticci per oltre tre mesi.

Mamete Prevostini Via Don Primo Lucchinetti, 63 23020 Mese (So) Tel +39 0343 41522

Escursioni in Valgerola tra antiche leggende e l'Homo Selvadego

Il territorio e la comunità della Valgerola, valle laterale della Valtellina che si sviluppa in direzione nord-sud da Morbegno, danno vita a un ecomuseo diffuso nato con l’obiettivo di preservare e valorizzare la natura, la storia, la cultura e le espressioni locali della valle, insieme ai suoi saperi e sapori. Grande attenzione è rivolta al paesaggio naturale, un mosaico di prati, alpeggi, boschi e laghi, ricco di biodiversità. Gli itinerari di visita accompagnano alla scoperta di un patrimonio architettonico civile e religioso di grande interesse, insieme a usi, costumi e manifestazioni del luogo, fino ai prodotti tipici come il formaggio Bitto e la Mascherpa d'alpeggio (la ricotta di alta quota).

L'Homo Selvadego, leggenda alpina e simbolo dell'Ecomuseo, dipinto nel Quattrocento nella "camera picta" di Sacco

L'Homo Selvadego, leggenda alpina e simbolo dell'Ecomuseo, dipinto nel Quattrocento nella "camera picta" di Sacco

Simbolo dell’Ecomuseo Valgerola è la figura dell’Homo Selvadego, rappresentata in un affresco conservato in località Sacco (frazione del comune di Cosio Valtellino), nella cosiddetta “camera picta”. L’opera è un rarissimo esempio in ambito rurale di pittura profana del Quattrocento e raffigura una creatura leggendaria legata ai racconti popolari dei montanari, un uomo dal corpo peloso e dalla barba fluente che si presenta attraverso una sorta di fumetto: “Ego sonto un homo salvadego per natura, chi me ofende ge fo pagura”.

Dove mangiare: Trattoria Olmo

La trattoria, gestita con passione da Luca e situata nel centro storico rurale di riferimento all'imbocco della valle, accoglie gli ospiti in un'atmosfera familiare dal fascino d'altri tempi, caratterizzata da sale accoglienti con arredi in legno e pietra a vista.

Dai pizzoccheri scarrellati rigorosamente a mano al pluripremiato risotto al Sassella, Bitto e bresaola, la tradizione qui è di casa

Dai pizzoccheri scarrellati rigorosamente a mano al pluripremiato risotto al Sassella, Bitto e bresaola, la tradizione qui è di casa

La proposta enogastronomica esalta la concretezza della tradizione locale attraverso materie prime a chilometro zero, tra cui spiccano i pizzoccheri della tradizione scarrellati rigorosamente a mano e un pluripremiato risotto mantecato alla Sassella, Bitto e bresaola, oltre a saporiti secondi piatti come il ragù d'asino servito con polenta taragna.

Trattoria Olmo Piazza Cavour, 13 23100 Sondrio Tel +39 0342 212210

Dove bere: Cantina Alberto Marsetti

Fondata sulla profonda conoscenza della viticoltura eroica del versante retico, la cantina si sviluppa all'interno di una struttura storica nel cuore della zona di produzione.

Alberto Marsetti Cantina: la storia e l'autenticità del Nebbiolo raccontate nel centro di Sondrio Alberto Marsetti Cantina: la storia e l'autenticità del Nebbiolo raccontate nel centro di Sondrio

Alberto Marsetti guida la degustazione tecnica concentrandosi sulla valorizzazione del vitigno Nebbiolo (Chiavennasca), portando nel bicchiere etichette iconiche come il Valtellina Superiore Docg Grumello e lo Sforzato Le Prisme, affinati in botti di rovere per esaltare la struttura speziata e la tipica mineralità dei terreni terrazzati.

Azienda Alberto Marsetti Via Scarpatetti, 15 23100 Sondrio Tel +39 339 536 7388

Il turismo rurale a Albaredo per San Marco e l'Ecomuseo Valli del Bitto

Salendo da Morbegno verso il Passo di San Marco (1.992 m), storico collegamento tra la Valtellina e la Val Brembana, si raggiunge Albaredo per San Marco, borgo montano immerso nel Parco delle Orobie Valtellinesi. Dal centro storico, con le sue suggestive viuzze, si apre un percorso che attraversa il paesaggio rurale fino alla chiesetta della Madonna delle Grazie e prosegue verso l’alpe di Vesenda bassa, dove si trova l’albero monumentale “l’Avez dè Vesenda”, che ha oltre 400 anni. L’itinerario dell'Ecomuseo Valli del Bitto di Albaredo consente di scoprire le tracce della vita di montagna, tra vecchie segherie, carbonaie, caselli del latte e antichi forni fusori del ferro risalenti al XIV secolo.

Orobie Valtellinesi: paesaggi rurali ancora vivi lungo la via per il Passo di San Marco

Orobie Valtellinesi: paesaggi rurali ancora vivi lungo la via per il Passo di San Marco

Un paesaggio rurale e naturale ancora vivo, dove si incontrano le pratiche agricole legate ai maggenghi, prati e pascoli di mezza quota utilizzati in primavera, con la produzione del formaggio Matusc, e degli alpeggi, pascoli d’alta quota sfruttati in estate, da cui nasce il rinomato Bitto. Il percorso offre inoltre scorci sulla vegetazione alpina, sugli alberi monumentali e sulla fauna tipica delle Orobie Valtellinesi. Ad Albaredo è inoltre possibile vivere l'esperienza del MetaBorgo di Albaredo, un percorso virtuale che consente di intraprendere un viaggio nel tempo alla scoperta della storia e delle testimonianze della comunità locale. Grazie a visori dedicati, i visitatori possono immergersi nella vita del borgo com’era un tempo, creando un ponte tra passato e presente. Questa esperienza trova un naturale proseguimento anche all’aperto: passeggiando tra le vie del paese, è infatti possibile ammirare i murales di Albaredo che raccontano paesaggi, scene di vita quotidiana ed episodi storici, trasformando l’intero borgo in un racconto diffuso e coinvolgente.

Dove mangiare: Casa Priula

Il locale sorge in Via Brasa, nel nucleo antico del borgo, ed è un punto di riferimento per l'autentica cucina di montagna in un ambiente accogliente rifinito in sasso e caldo legno.

Sapori schietti e profumi di montagna nel cuore antico del borgo

Sapori schietti e profumi di montagna nel cuore antico del borgo

Il menu del giorno esalta le eccellenze orobiche a filiera corta, offrendo preparazioni tradizionali come i veri taroz valtellinesi (purè rustico di patate, fagiolini, burro e formaggio), gli sciatt croccanti con insalata e specialità di carne come il coniglio in porchetta e le costine marinate con prezzemolo e aglio, sempre accompagnate da polenta taragna fumante.

Casa Priula Via Brasa, 14 23010 Albaredo per San Marco (So) Tel +39 348 1201037

Dove bere: Cantina Nobili

Guidata da Nicola Nobili con una rigorosa filosofia di rispetto ambientale e agricoltura integrata, la cantina sorge lungo i ripidi pendii della costa solatia.

Cantina Nobili: l'espressione pura e sostenibile del Nebbiolo

Cantina Nobili: l'espressione pura e sostenibile del Nebbiolo

La produzione vinicola si concentra sull'eleganza espressiva delle sottozone del Valtellina Superiore, in particolare con il Docg Inferno e la riserva Il Doge, vini capaci di tradurre nel bicchiere il microclima unico creato dai muretti a secco del territorio.

Azienda Agricola Nobili Nicola Via Al Castello, 1 23020 Tresivio (So) Tel +39 0342 430262

Scoprire la Valmalenco tra percorsi geologici e lavorazione della pietra ollare

A nord della città di Sondrio, al confine con la Svizzera, si trova la valle alpina della Valmalenco, in un paesaggio dominato dai profili unici dei monti Bernina e Disgrazia: l’Ecomuseo della Valmalenco abbraccia i comuni di Chiesa Valmalenco, Lanzada e Caspoggio e si impegna a custodire e valorizzare la memoria collettiva della comunità locale. La storia di questi luoghi, così come la sua economia e conformazione geologica, è fortemente segnata dalla ricchezza di risorse minerarie, soprattutto talco, pietra ollare e serpentini, che hanno influenzato profondamente lo sviluppo del territorio.

La pietra ollare della Valmalenco, una roccia tenera lavorata al tornio da secoli per creare i tradizionali lavéc

La pietra ollare della Valmalenco, una roccia tenera lavorata al tornio da secoli per creare i tradizionali lavéc

Accanto a questa dimensione, emerge anche una storia quotidiana fatta di lavoro agricolo nei piccoli campi e sugli alpeggi, oltre che di allevamento e lavorazione del latte. I percorsi di visita proposti sono al tempo stesso fisici e culturali, capaci di guidare il visitatore alla scoperta dell’identità più autentica della valle. In particolare, uno degli elementi identitari più significativi della Valmalenco, dal punto di vista geologico, culturale, storico ed economico, è rappresentato dalla pietra ollare della Valtellina, roccia metamorfica tenera e facilmente lavorabile che è stata utilizzata per secoli nella produzione di recipienti da cucina, noti localmente come lavéc.

Dove mangiare: Ristorante Il Vassallo

Nota di approfondimento: Sostituendo la precedente denominazione generale con una realtà storica della Valmalenco, Il Vassallo offre un'accoglienza calorosa all'interno di sale rustiche in pietra e legno tipiche delle antiche dimore d'alta quota.